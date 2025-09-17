México Deportes

“Te amamos con toda el alma”, hijo de André Marín le dedica unas palabras a un año de su fallecimiento

En su aniversario luctuoso del periodista deportivo, su hijo compartió un mensaje íntimo en redes sociales que destaca el legado familiar

Por Gerardo Lezama

El hijo de André Marín rinde homenaje a su padre a un año de su fallecimiento con un emotivo mensaje en redes sociales. (captura YouTube/ André Marín)

Este 16 de septiembre se cumplió el primer aniversario luctuoso de André Marín, periodista deportivo mexicano que dejó una huella profunda en los medios de comunicación.

A un año de su partida, su hijo mayor, André Marín Jr., compartió un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a colegas, seguidores y figuras del deporte.

El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de X (antes Twitter) que pertenecía al periodista. En él, Marín Jr. rindió homenaje a su padre con palabras que reflejan amor, gratitud y fortaleza.

Hoy hace un año que nos despedimos de ti, pero nos acompañas en cada momento, inicia el texto, que rápidamente generó reacciones de apoyo y reconocimiento.

La publicación destaca el legado humano y profesional de André Marín, quien falleció el 16 de septiembre de 2024 tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de una bacteria intestinal.

El legado de André Marín sigue vivo en el periodismo deportivo mexicano y en la memoria de su familia y colegas. Imagen cuenta de X @andremarinpuig

A pesar de someterse a un doble trasplante de pulmón, una neumonía agravó su estado, provocando su fallecimiento a los 52 años.

En el mensaje, el hijo del periodista reconoce el ejemplo que su padre dejó: Tu recuerdo nos impulsa, nos motiva a seguir adelante y a dar lo mejor de nosotros cada día, porque ese fue el ejemplo que nos diste hasta el final, expresó el hijo del comunicador.

También lo describe como el mejor padre, esposo y ser humano que nos pudo haber tocado, y agradece a Dios por haberlo tenido en sus vidas.

La frase que da título a la publicación, “Te amamos con toda el alma”, resume el sentimiento de una familia que, aunque marcada por la ausencia, continúa inspirada por el legado de quien fue un referente en el periodismo deportivo mexicano.

André Marín Jr. ha mantenido activa la cuenta de su padre como un espacio de memoria y tributo, y ha comenzado a forjar su propio camino en los medios, acompañado por figuras como David Faitelson, amigo cercano de Marín.

André Marín Jr. destaca el ejemplo y los valores transmitidos por su padre en un mensaje que conmueve a seguidores y figuras del deporte. (X/ @andremarinpuig)

El mensaje ha sido replicado por medios nacionales y ha recibido miles de interacciones, consolidando el respeto que André Marín se ganó durante décadas de trayectoria en empresas como TV Azteca, Fox Sports y Televisa.

Su estilo directo, su presencia en cancha y su compromiso con la información lo convirtieron en una figura emblemática para generaciones de aficionados al deporte.

A un año de su fallecimiento, el recuerdo de André Marín permanece vivo no solo en su familia, sino en la memoria colectiva del periodismo deportivo.

Su hijo, con palabras sinceras y una promesa implícita de continuar su legado, reafirma que el vínculo con su padre trasciende el tiempo y la ausencia.

