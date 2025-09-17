México Deportes

Ethan Page se reafirma cómo campeón Norteamericano de NXT, pero luchador mexicano de AAA lanza reto

El monarca de NXT fue sorprendido cuando un luchador enmascarado salió a retarlo, reflejando el impacto de la reciente adquisición de Triple A por la empresa estadounidense

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Un campeón de Triple A
Un campeón de Triple A sorprendió en NXT Homecoming al lanzar un reto de título contra título al monarca norteamericano Ethan Page, generando gran expectativa entre los aficionados. (Ilustración: Jesús Aviles)

La WWE vive un momento de gran expectación tras la aparición del Hijo de Dr. Wagner Jr. en NXT Homecoming, donde lanzó un reto directo al Campeón Norteamericano, Ethan Page, para un choque de título contra título que podría marcar un antes y un después en la relación con la lucha libre mexicana.

El pasado evento de NXT Homecoming fue escenario de un hecho que ha generado gran ruido entre los aficionados de la lucha libre. Tras defender con éxito su Campeonato Norteamericano de NXT, Ethan Page fue sorprendido por la presencia del Hijo de Dr. Wagner Jr., actual Campeón Latinoamericano de la Triple A. El luchador enmascarado, reconocido por su herencia y estilo dentro del pancracio mexicano, se mostró entre el público y no dudó en lanzar un reto frente a las cámaras: un combate de campeonato contra campeonato.

Aunque todavía no hay fecha oficial, la posibilidad de que se dé este enfrentamiento aumenta gracias al reciente movimiento empresarial que ha revolucionado la industria. La compra de Triple A por parte de la WWE ha abierto las puertas para que talentos mexicanos comiencen a presentarse en los escenarios más importantes de la lucha libre estadounidense.

El enmascarado sorprendió en NXT
El enmascarado sorprendió en NXT al retar a Ethan Page, reflejando el impacto de la reciente adquisición de Triple A por la empresa estadounidense.

El Hijo de Dr. Wagner Jr., quien hace apenas unas semanas consiguió el Campeonato Latinoamericano, está ante una oportunidad sin precedentes: conquistar su primer título en WWE y hacerlo en un enfrentamiento directo contra uno de los campeones con mayor proyección de la marca NXT. Para muchos expertos, este duelo simboliza el puente entre dos mundos: la tradición de la lucha libre mexicana y el espectáculo global de la WWE.

La llegada de Wagner no es un caso aislado. Con la adquisición de Triple A, figuras como Faby Apache ya han tenido presencia en los cuadriláteros de NXT, enfrentándose a luchadoras de renombre como Natalya. A ello se suman las apariciones de Psycho Clown y Mr. Iguana, quienes ya dieron el salto a las marcas principales de la WWE, demostrando que la alianza está más activa que nunca.

El Hijo de Dr. Wagner
El Hijo de Dr. Wagner Jr. irrumpió en el evento Homecoming y pidió un duelo directo por el Campeonato Norteamericano.

Además, nombres como Pagano y el Hijo del Vikingo también han sido parte de este intercambio. Vikingo, de hecho, vivió recientemente un duelo de alto impacto contra Dominik Mysterio en Worlds Collide, donde fue destronado de su campeonato, dejando claro que la rivalidad entre luchadores mexicanos y estrellas internacionales apenas comienza a escribirse.

Mientras tanto, los fanáticos siguen expectantes. La combinación de estilos entre Ethan Page y el Hijo de Dr. Wagner Jr. promete una lucha de gran nivel, cargada de emoción y simbolismo. No solo se trataría de un enfrentamiento de títulos, sino también de un choque generacional y cultural.

Por ahora, la Arena México y el Performance Center de Orlando comparten la atención de los aficionados, que ven en este posible combate un evento que podría consolidar la nueva era de colaboración entre la lucha libre mexicana y la WWE.

Temas Relacionados

Ethan PageHijo del Dr. Wagner Jr.NXTWWELucha Libremexico-deportes

Más Noticias

Místico y el Sky Team derrotan a Los Guerreros Laguneros en la celebración de la Independencia de México en la Arena México

El Rey de Plata y Oro junto a Neón y Máscara Dorada brillaron con vuelos y llaves para vencer a Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr.

Místico y el Sky Team

Todos los partidos de la MLB hoy 17 de septiembre: horarios y estadios

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de las grandes ligas

Todos los partidos de la

Selección Mexicana confirma a su último rival del año 2025: conoce a quién se enfrentará

El Tricolor vivirá su último partido del año en noviembre y ya comenzará a pensar en el Mundial 2026

Selección Mexicana confirma a su

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Los accesos para la Arena México se agotaron, pero el evento podrá seguirse mediante suscripción al canal oficial de YouTube del CMLL

CMLL 92 Aniversario en vivo:

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Será una festejo abierto en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa del cuadro bicampeón de la LMB

Diablos Rojos de México anuncia
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mencho se corona como

El Mencho se corona como el narcotraficante más poderoso del mundo: el CJNG arrebata el trono al Cártel de Sinaloa

Hernán Bermúdez Requena se dice “perseguido político” por presuntos narcovínculos con La Barredora en Tabasco

Cancillería de México busca acelerar el proceso de extradición de Hernán Bermúdez: “Le espera su juicio aquí”, sentencia Sheinbaum

John K. Hurley viaja a México: en la mira financiamiento ilícito de cárteles y flujo de fentanilo hacia EEUU

Director del FBI propone “cazar” a cárteles mexicanos como a organizaciones terroristas; Trump reclama acciones más agresivas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

Vinculan a proceso a dos implicados en secuestro de Zahie Téllez, jueza de ‘MasterChef México’, y su esposo

“Lo que sintieron es válido”: Fátima Bosch envía mensaje a participantes que no la apoyaron en Miss Universo México 2025

Majo Aguilar manda mensaje a Los Aguilar tras conflicto entre Pepe y Emiliano

Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo México y su relación con la 4T

DEPORTES

Místico y el Sky Team

Místico y el Sky Team derrotan a Los Guerreros Laguneros en la celebración de la Independencia de México en la Arena México

Todos los partidos de la MLB hoy 17 de septiembre: horarios y estadios

Selección Mexicana confirma a su último rival del año 2025: conoce a quién se enfrentará

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey