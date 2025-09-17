Ethan Page se reafirma cómo campeón Norteamericano de NXT, pero luchador mexicano de AAA lanza reto

Un campeón de Triple A sorprendió en NXT Homecoming al lanzar un reto de título contra título al monarca norteamericano Ethan Page, generando gran expectativa entre los aficionados. (Ilustración: Jesús Aviles)

La WWE vive un momento de gran expectación tras la aparición del Hijo de Dr. Wagner Jr. en NXT Homecoming, donde lanzó un reto directo al Campeón Norteamericano, Ethan Page, para un choque de título contra título que podría marcar un antes y un después en la relación con la lucha libre mexicana.

El pasado evento de NXT Homecoming fue escenario de un hecho que ha generado gran ruido entre los aficionados de la lucha libre. Tras defender con éxito su Campeonato Norteamericano de NXT, Ethan Page fue sorprendido por la presencia del Hijo de Dr. Wagner Jr., actual Campeón Latinoamericano de la Triple A. El luchador enmascarado, reconocido por su herencia y estilo dentro del pancracio mexicano, se mostró entre el público y no dudó en lanzar un reto frente a las cámaras: un combate de campeonato contra campeonato.

Aunque todavía no hay fecha oficial, la posibilidad de que se dé este enfrentamiento aumenta gracias al reciente movimiento empresarial que ha revolucionado la industria. La compra de Triple A por parte de la WWE ha abierto las puertas para que talentos mexicanos comiencen a presentarse en los escenarios más importantes de la lucha libre estadounidense.

El Hijo de Dr. Wagner Jr., quien hace apenas unas semanas consiguió el Campeonato Latinoamericano, está ante una oportunidad sin precedentes: conquistar su primer título en WWE y hacerlo en un enfrentamiento directo contra uno de los campeones con mayor proyección de la marca NXT. Para muchos expertos, este duelo simboliza el puente entre dos mundos: la tradición de la lucha libre mexicana y el espectáculo global de la WWE.

La llegada de Wagner no es un caso aislado. Con la adquisición de Triple A, figuras como Faby Apache ya han tenido presencia en los cuadriláteros de NXT, enfrentándose a luchadoras de renombre como Natalya. A ello se suman las apariciones de Psycho Clown y Mr. Iguana, quienes ya dieron el salto a las marcas principales de la WWE, demostrando que la alianza está más activa que nunca.

Además, nombres como Pagano y el Hijo del Vikingo también han sido parte de este intercambio. Vikingo, de hecho, vivió recientemente un duelo de alto impacto contra Dominik Mysterio en Worlds Collide, donde fue destronado de su campeonato, dejando claro que la rivalidad entre luchadores mexicanos y estrellas internacionales apenas comienza a escribirse.

Mientras tanto, los fanáticos siguen expectantes. La combinación de estilos entre Ethan Page y el Hijo de Dr. Wagner Jr. promete una lucha de gran nivel, cargada de emoción y simbolismo. No solo se trataría de un enfrentamiento de títulos, sino también de un choque generacional y cultural.

Por ahora, la Arena México y el Performance Center de Orlando comparten la atención de los aficionados, que ven en este posible combate un evento que podría consolidar la nueva era de colaboración entre la lucha libre mexicana y la WWE.