Quién es el exnovio futbolista de Fátima Bosch, nueva Miss Universo México

La tabasqueña tuvo una relación sentimental con una figura de un club importante de la Liga MX y de selección mexicana

Por Luz Coello

(Instagram: Fatima Bosch)
(Instagram: Fatima Bosch)

Fátima Bosch Fernández se convirtió en la nueva representante de México para Miss Universo 2025, edición 74 que se realizará en Tailandia en el mes de noviembre. Su nombramiento revivió capítulos anteriores de su vida personal, pues por un tiempo estuvo relacionada con el ámbito deportivo, principalmente con el futbol.

La modelo sostuvo una relación sentimental con una figura del futbol mexicano, con su nombramiento de Miss Universo México sus seguidores y el público en general recordó este capítulo de su vida. Aunque mantuvo privacidad con su pareja amorosa, la afición la reconoció.

Y es que, Fátima Bosch fue novia de Kevin Álvarez, lateral derecho del club América, uno de los equipos más importantes y populares en la Liga MX. A través de redes sociales se viralizaron videos que confirmaron su ruptura en 2023, en aquel entonces el jugador azulcrema se convirtió en una de las figuras destacadas de su club, así como de la selección mexicana.

Fátima Bosch fue novia de
Fátima Bosch fue novia de Kevin Álvarez, lateral derecho del club América (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Quién es Kevin Álvarez?

Kevin Álvarez es un futbolista mexicano profesional, nacido el 15 de enero de 1999 en Colima, México. Se desempeña como lateral derecho, inició su carrera en las fuerzas básicas del Club Pachuca, donde debutó en la Primera División en 2018. Con los Tuzos consolidó su carrera, en 2022 fue campeón y logró su primer título como futbolista.

Tras ese logro, fue considerado por Gerardo Tata Martino para la convocatoria de la selección mexicana que compitió en la Copa Mundial de Qatar 2022. Tras consolidarse como titular y destacar por su proyección ofensiva y capacidad defensiva, fue transferido al Club América en junio de 2023.

Con las Águilas experimentó altibajos pues fue parte del tricampeonato del América, pero sufrió una serie de lesiones que lo obligaron a perderse parte del Apertura 2023.

Actualmente Kevin Álvarez se ha
Actualmente Kevin Álvarez se ha distinguido como uno de los laterales más prometedores del fútbol mexicano (EFE/Tim Vizer)

¿Cómo fue la relación de Kevin Álvarez y Fátima Bosch?

Kevin Álvarez, futbolista mexicano, y Fátima Bosch mantuvieron una relación sentimental que generó interés en redes sociales. Su noviazgo fue conocido principalmente por las publicaciones que ambos compartían en Instagram y otras plataformas, donde solían mostrar momentos juntos y mensajes de apoyo mutuo.

La relación, aunque no tuvo una duración extensa, sí fue mediática debido a la popularidad de ambos. Eventualmente, dejaron de aparecer juntos en redes sociales y la pareja terminó su vínculo sentimental. Ninguno hizo una declaración pública formal sobre la ruptura, aunque sus seguidores notaron la ausencia de fotografías y mensajes entre ellos.

Kevin Álvarez y Fátima Bosch
Kevin Álvarez y Fátima Bosch fueron novios, pero rompieron en 2023 (Instagram)

Durante un podcast con Igor Lichnovsky y Miguel Layún ventilaron que en 2023 Kevin Álvarez terminó su relación. Fue el exjugador quien reveló la ruptura pues cuestionó a Kevin al respecto, así que se limitó a responder “No quiero hablar de ese tema” sin precisar los detalles de su ruptura.

“Se llamaba Fátima”, expresó Layún, Kevin explicó que algunas personas del club y su círculo cercano la conocieron, pero no reveló el motivo de la ruptura. No hay registros de conflictos públicos ni controversias durante el tiempo que estuvieron juntos. La exposición de su noviazgo se mantuvo dentro del ámbito personal y digital, sin declaraciones a medios sobre detalles de la relación o los motivos de su separación.

