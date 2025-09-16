México Deportes

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Los accesos para la Arena México se agotaron, pero el evento podrá seguirse mediante suscripción al canal oficial de YouTube del CMLL

Por Jesús F. Beltrán

El 19 de septiembre será
El 19 de septiembre será una fecha clave para el pancracio nacional, con miles de seguidores ya preparándose para asistir al 92 Aniversario del CMLL. (Cortesía CMLL)

La Arena México vivirá una noche histórica este viernes 19 de septiembre de 2025, con la celebración del 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Los boletos se agotaron rápidamente, lo que demuestra el interés masivo de los aficionados por la función más importante de “La Seria y Estable”. Sin embargo, quienes no lograron entrada aún podrán seguir el evento a través de las plataformas oficiales del CMLL.

Salvador Lutteroth planteó que el
Salvador Lutteroth planteó que el objetivo del Consejo Mundial es consolidar la lucha libre como una tradición deportiva que trascienda generaciones en todo México. (Cortesía CMLL)

La empresa fundada por Salvador Lutteroth no ha concretado convenios con servicios de streaming tradicionales, y aunque existen acuerdos televisivos con canales de señal abierta, ninguno contempla la transmisión en vivo de los eventos magnos. Por ello, el único acceso disponible será a través del canal de YouTube oficial del CMLL, mediante la membresía Fan Leyenda, que tiene un costo de 699 pesos al mes y garantiza el acceso a todas las funciones en vivo, incluyendo las de aniversario.

El CMLL ofrece otros planes de suscripción, como el “Fan Súper Estrella” de 199 pesos y el “Fan Campeón Mundial” de 499 pesos, aunque ninguno de ellos incluye los eventos especiales. Para quienes deseen vivir la experiencia directamente en la Arena, aún existen lugares VIP disponibles a través de Freedom, con un precio de 4,880 pesos, aunque la mayoría de las secciones ya están agotadas.

Una cartelera cargada de apuestas

Los Guerreros Laguneros se llevaron
Los Guerreros Laguneros se llevaron la victoria tras la descalificación de los Infernales, quienes atacaron al réferi luego de un faul de Averno a Último Guerrero. (Foto: Diego Cedrix G.)

El 92 Aniversario tendrá una cartelera marcada por luchas de apuestas y campeonatos en disputa. Uno de los encuentros más esperados será el duelo de cabelleras entre Rey Bucanero y El Felino, quienes pondrán fin a una intensa rivalidad que ha tenido dos capítulos previos.

También destaca el triangular de equipos conformados por Esfinge y El Valiente, Averno y Último Guerrero, además de Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cavernario. La estipulación de este combate definirá otra lucha de apuestas entre integrantes de las duplas participantes, lo que ha elevado la tensión entre rudos y técnicos.

Lucha entre MJF y Místico
Lucha entre MJF y Místico en el AEW Grand Slam. Imagen cuenta de X @CMLL_OFICIAL.

Otra batalla que promete robarse los reflectores será la confrontación internacional entre Místico y Maxwell Jacob Friedman (MJF), en la que estarán en juego la máscara del “Príncipe de Plata y Oro” y el Campeonato Mundial Semicompleto de AEW que ostenta el estadounidense.

Campeonatos en juego

En la rama femenil, Las Chicas Indomables (Lluvia y La Jarochita) defenderán los campeonatos de parejas ante las retadoras Persephone y Reyna Isis, lo que representa un choque generacional y de estilos.

Con confianza y ambición, Persephone,
Con confianza y ambición, Persephone, la joven estrella promete darlo todo junto a Reyna Isis en la Arena México. (Cortesía: CMLL)

En la división de parejas masculinas, Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) pondrán en juego sus títulos ante Los Villanos, integrados por Villano III Jr. y Hijo de Villano III.

La función también incluirá el duelo por la Copa Independencia 2025, protagonizado por El Galeón Fantasma, Barboza y El Difunto contra Templario y Titán, en un choque que mezcla juventud, experiencia y rudeza.

El CMLL 92 Aniversario promete una noche de emociones intensas, con rivalidades históricas y un despliegue de lucha libre mexicana que mantendrá a los fanáticos atentos dentro y fuera de la Arena México.

Cartel oficial del 92 aniversario
Cartel oficial del 92 aniversario del CMLL

A continuación, te daremos a conocer toda la cartelera de la función del 92 aniversario del CMLL

  • Triangular de parejas increíbles con final suicida (La pareja ganadora en enfrentará a un máscara vs máscara o cabellera vs cabellera)

Último Guerrero & Averno vs Esfinge & El Valiente vs Dragón Rojo Jr. vs Bárbaro Cavernario

  • Máscara vs Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL

Místico vs Maxwell Jacob Friedman (MJF)

  • Gran Final de la Copa de la Independencia 2025

Difunto y Barboza vs Templario & Titán

  • Cabellera vs Cabellera

Rey Bucanero vs El Felino

  • Campeonato Mundial de Parejas del CMLL

Ángel de Oro & Niebla Roja (campeones) vs Hijo del Villano III & Villano III Jr. (retadores)

  • Relevos Atómicos de Ídolos

Atlantis Jr, Neón & Máscara Dorada vs Hechicero, Zandokan Jr y Volador Jr.

  • Campeonato Femenil de Parejas del CMLL

Lluvia y La Jarochita (campeonas) vs Persephone y Reyna Isis

