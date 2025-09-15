México Deportes

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

El canterano del Guadalajara no sólo fue clave para vencer al América, sino que su gol valió para entrar en el ranking de anotadores y mantener un gran promedio goleador

Por Rodrigo Gutiérrez González

Armando González no solo registra
Armando González no solo registra un bien promedio goleador, sino que es el jugador más joven en el top 10 de anotadores del Apertura 2025 (REUTERS/Henry Romero)

La Liga MX regresó tras el parón de una semana por la Fecha FIFA, dejándonos grandes partidos.

Pese a los sorpresivos resultados y las importantes goleadas, muy pocos cambios hubo en la tabla de goleo tras la jornada 8 del Apertura 2025.

El movimiento más relevante que nos dejó esta última fecha fue la incorporación en el top 10 de Armando “La Hormiga” González.

El canterano del Guadalajara anotó el segundo gol que sentenció la victoria de la Chivas ante el América en el Clásico Nacional celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El segundo gol de "La
El segundo gol de "La Hormiga" sentenció la victoria del Guadalajara en el Clásico Nacional (REUTERS/Henry Romero)

El gran gol de “La Hormiga” contribuyó a ponerle fin a la racha de ocho años sin ganarle al América en fase regular, también acabaron con la seguidilla de seis partidos sin anotarle gol a las Águilas y, por si fuera poco, firmaron la primera derrota de los de Coapa en lo que va del torneo.

González suma cuatro goles en el Apertura 2024 y está solo dos tantos abajo del máximo anotador del torneo.

Además, “La Hormiga” mantiene un importante promedio goleador: un tanto cada 100 minutos, el tercer mejor entre los 10 máximo anotadores del certamen.

No solo eso, Armando González también es el delantero más joven del ranking con 22 años.

Aquí está la tabla completa de goleadores

1. Joao Pedro Geraldino

Club: Atlético de San Luis

Goles: 6

Nacionalidad: Italiano

Un gol cada: 114.83 min

2. Sergio Canales

Club: Monterrey

Goles: 5

Nacionalidad: Español

Un gol cada: 121.40 min

3. Germán Berterame

Club: Monterrey

Goles: 5

Nacionalidad: Argentino

Un gol cada: 142.80 min

4. Ángel Baltazar Sepúlveda

Club: Cruz Azul

Goles: 5

Nacionalidad: Mexicano

Un gol cada: 104.40 min

5. Lucas Ariel Ocampos

Club: Monterrey

Goles: 4

Nacionalidad: Argentino

Un gol cada: 77.50 min

Joao Geraldino se mantiene como
Joao Geraldino se mantiene como el líder de goleo de la Liga MX. (Cuartoscuro/Mireya Novo)

6. Frank Thierry Boya

Club: Tijuana

Goles: 4

Nacionalidad: Belga

Un gol cada: 129.50 min

7. Ismael Díaz De León

Club: León

Goles: 4

Nacionalidad: Panameño

Un gol cada: 72.75 min

8. Armando González

Club: Guadalajara

Goles: 4

Nacionalidad: Mexicano

Un gol cada: 100.25 min

9. Carlos Alberto Rodríguez

Club: Cruz Azul

Goles: 3

Nacionalidad: Mexicano

Un gol cada: 185.67 min

10. Paul Brian Rodríguez

Club: América

Goles: 3

Nacionalidad: Uruguayo

Un gol cada: 161.33 min

Sergio Canales se ha convertido
Sergio Canales se ha convertido en un referente para Monterrey (REUTERS/Cristian De Marchena)

Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX

1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.

2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.

3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.

4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.

5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.

Lista completa y horarios de

Chivas sale del hoyo, Cruz

La semana de los mexicanos

Así se burló Óscar de

MÁS NOTICIAS

Tarjetas de crédito y alerta

Ninel Conde rompe con Elaine

Chivas sale del hoyo, Cruz

