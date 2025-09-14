México Deportes

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

El nuevo campeón unificado de los supermedianos se acercó a Saúl Álvarez y conversaron después de la pelea

Por Luz Coello

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Terminó la era de Saúl Canelo Álvarez como campeón unificado de los supermedianos, la noche del sábado 13 de septiembre Terence Crawford derrotó al boxeador mexicano y le arrebató sus cinturones unificados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Ahora el Bud es el nuevo poseedor de los títulos de los supermedianos; sin embargo, el norteamericano no conservó las fajillas de Canelo Álvarez. Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea, Crawford y su equipo llegaron para dirigirse al tapatío.

Crawford le devolvió a Canelo todos los cinturones, pese a la derrota, el mexicano pudo conservas sus fajillas. Este acto quedó grabado y rápidamente se hizo viral y generó conversación al respecto del gesto que tuvo el nuevo indiscutido de las 168 libras.

Por qué Crawford le regresó
Por qué Crawford le regresó a Canelo sus cinturones después de derrotarlo (Especial)

¿Por qué Crawford le devolvió a Canelo sus cinturones?

Tras recibir los títulos, Crawford optó por entregárselos a Álvarez durante la conferencia de prensa posterior, en un gesto de respeto, el norteamericano cumplió con una de las tradiciones que suele haber dentro del boxeo.

Cuando surge un nuevo campeón, cada organización y consejo se encarga de hacer nuevos cinturones. Así que el nuevo campeón puede devolverle a su oponente todos sus cinturones, pero ya sin la validez oficial del título de la división.

Así que, cuando Crawford se acercó a Canelo este gesto marcó un acto de respeto al ex campeón, y explicó que pronto recibiría sus propios cinturones oficiales de la organización, regresarle las fajillas fue un gesto para rendir homenaje a la trayectoria de su rival.

Sep 13, 2025; Las Vegas,
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

En sus declaraciones posteriores, Crawford expresó: “Me siento genial. Cualquiera puede ser un don nadie”. Añadió: “La gente dudó de mí y dijo que no podía vender y que no tenía personalidad. Me descartaron durante años, pero todo quedó demostrado esta noche. Estoy bendecido por Dios. La gente no me dio crédito ni creyó en mí. Pero estarán decepcionados y llorarán esta noche”, afirmó el campeón en diálogo con la prensa.

El desenlace de la pelea no solo otorgó a Crawford los cinturones de peso supermediano de la FIB, AMB, CMB y OMB, sino que también lo convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres categorías diferentes bajo la era de los cuatro cinturones. Con esta victoria, el estadounidense elevó su registro a 42 combates ganados, con 31 nocauts, consolidando su legado como uno de los nombres más relevantes del boxeo contemporáneo.

