Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

La leyenda del futbol mexicano enfrenta una vida complicada y un duro proceso legal tras lo ocurrido en el “bar bar”

Por Gerardo Lezama

Los hijos de Salvador Cabañas
Los hijos de Salvador Cabañas demandan su declaración de insania mental para controlar sus bienes. (Foto: Twitter@MelinaVelez14)

El exfutbolista del Club América, Salvador Cabañas, enfrenta una demanda interpuesta por sus hijos, Mía y Santiago, quienes buscan que sea declarado “insano mentalmente” ante las autoridades paraguayas.

El objetivo sería que un curador en este caso, su hijo Santiago asuma el control de sus bienes, bajo el argumento de que el exdelantero ya no está en condiciones de administrarlos por sí mismo.

La acción legal se da en medio de una posible venta de propiedades en Paraguay, lo que ha despertado sospechas sobre los intereses económicos detrás del proceso.

El abogado de Cabañas, Jorge Esquivel, aseguró que los jóvenes estarían siendo manipulados por terceros con fines lucrativos, y que el juicio carece de sustento médico y legal.

El exfutbolista del Club América
El exfutbolista del Club América enfrenta un proceso judicial impulsado por sus propios hijos en Paraguay. (Infobae)

Como parte del procedimiento, el exjugador se sometió a una evaluación psiquiátrica oficial, cuyo dictamen descartó cualquier trastorno mental.

El informe concluyó que Cabañas conserva orientación, juicio crítico y coherencia en su pensamiento, lo que refuerza su capacidad para tomar decisiones patrimoniales. La defensa sostiene que este resultado invalida los argumentos de la demanda.

A sus 45 años, Salvador Cabañas lamentó públicamente la situación, especialmente por la falta de comunicación con sus hijos.

Aseguró estar en plenas facultades mentales y dispuesto a enfrentar el proceso judicial para defender su autonomía.

Canceló compromisos profesionales para presentarse ante el juez y someterse a las pruebas requeridas, con la intención de resolver el conflicto lo antes posible.

Una evaluación psiquiátrica oficial descarta
Una evaluación psiquiátrica oficial descarta trastornos mentales en Salvador Cabañas y refuerza su capacidad legal. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM

El conflicto también ha puesto en evidencia las tensiones familiares que persisten desde hace años, especialmente tras el retiro forzado del exfutbolista. Cabañas ha reiterado que no ha recibido apoyo económico ni emocional de sus hijos, lo que agrava el distanciamiento.

El caso ha generado reacciones entre aficionados del América y seguidores del fútbol paraguayo, quienes recuerdan su destacada trayectoria como goleador en la Liga MX y en la selección nacional.

También resurge el recuerdo del atentado que sufrió en 2010 en un bar de la Ciudad de México, cuando recibió un disparo en la cabeza que marcó su carrera y su vida. Desde entonces, ha mantenido una vida discreta en Paraguay, con apariciones esporádicas en eventos deportivos.

La disputa familiar pone en el centro del debate la vulnerabilidad de figuras públicas ante intereses externos, especialmente cuando enfrentan secuelas físicas o emocionales.

Mientras el proceso continúa en tribunales civiles, Cabañas insiste en que está preparado para defender su patrimonio y su dignidad, en medio de un conflicto que trasciende lo legal y toca fibras personales profundas.

Salvador CabañasClub AméricaBar BarSelección de Paraguaymexico-deportes

