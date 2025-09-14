México Deportes

David Benavidez descarta pelea contra Canelo Álvarez a corto plazo: "No quiero vivir en un mundo de fantasía"

Algunos aficionados esperan que en algún momento se dé un combate entre el Bandera Roja y el tapatío

Por César Márquez

David Benavidez le contesta a Canelo Álvarez luego de que lo llamara "Superman" (Crédito: AP)

Una posible pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez ha sido tema de conversación en el mundo del boxeo durante los últimos años. Sin embargo, por diversas circunstancias el combate no se ha dado y cada vez parece más lejano que suceda.

Por ahora, el tapatío domina la división de los supermedianos y ostenta los cuatro títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB), mientras que El Bandera Roja es campeón mundial de peso semipesado por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En entrevista con The Ring, David Benavidez aseguró que él ha hecho su trabajo para conseguir la pelea contra Canelo. Sin embargo, añadió que no va a perder el tiempo esperando ese combate con una persona que no quiere que suceda, y señaló que tratará de combatir con quien realmente quiera.

“No puedo vivir en un mundo de fantasía donde quizá voy a conseguir esta pelea o aquella pelea, he hecho mi trabajo para conseguirla. Es una de las peleas más grandes del boxeo, peor no voy a perder mi tiempo con una persona que no quiere que suceda, estoy tratando de pelear con personas que realmente quieren pelear conmigo”, comentó el Mexican Monster.

Por ahora, El Bandera Roja se prepara para su próximo combate que será ante Anthony Yarde y que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

David Benavidez vuelve a criticar a Canelo Álvarez por no pelear con él (X@Benavidez300)

¿Por qué no se ha dado la pelea Canelo vs Benavidez?

Mexican Monster fue el rival mandatario de Álvarez por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 168 libras por casi tres años, sin embargo, el mexicano optó por elegir otros contrincantes. Esta situación provocó que Benavidez emigrara a la división de peso semipesado, donde ya es campeón mundial.

Y es que el pugilista tapatío aseguró que no le gustó la manera en la que David le pidió el combate y manifestó que el “Monstruo Mexicano” no tiene nada que ofrecerle más que 20 libras más el día del combate.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Por su parte, Benavidez señaló que Saúl siempre lo evitó por miedo. Lo que es una realidad, es que el tapatío actualmente se encuentra concentrado en la pelea que sostendrá contra Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL, donde expondrá sus cuatro campeonatos de las 168 libras.

