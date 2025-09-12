Pumas busca a aficionado que auxilió a bomberos durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, generó que la ciudadanía se uniera en actos de solidaridad ante la tragedia. Hasta el último reporte de las autoridades de este 11 de septiembre se contabilizan ocho fallecidos y 94 heridos.

En el momento de la explosión, los vecinos de Santa Martha y demás personas que estaban en el lugar se unieron a las labores de rescate. Antes de que llegaran los elementos de Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la población unió fuerzas para auxiliar a los heridos y sofocar las llamas.

Tal fue el caso de Hugo Vargas, testigo del accidente que auxilió a los policías de la Ciudad de México y los primeros bomberos que llegaron al lugar, este acto le valió para ser reconocido pues sus actos se viralizaron luego de que fuera entrevistado por la reportera Mara Ximena Pérez para La Jornada.

Suman ocho fallecidos tras la explosión (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

Una peculiaridad de su caso es que esta persona portaba la camiseta del club Universidad Nacional, así que Pumas emprendió la búsqueda de su aficionado para reconocerle sus actos de valentía durante el accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Pumas busca a aficionado que ayudó en la explosión en Iztapalapa

A través de redes sociales, el relato de Hugo Vargas llegó hasta el Pedregal, así que la cuenta oficial de Pumas emprendió la búsqueda de este aficionado. A través de sus redes sociales oficiales publicó una imagen de esta persona y pidió ayuda para identificarlo.

Con un breve mensaje, el conjunto auriazul expresó que quiere dar con el paradero de esta persona para premiarle su esfuerzo. “Un verdadero crack ¿Nos ayudan a encontrarlo?“, publicaron.

Y es que, lo que conmovió al equipo dirigido por Efraín Juárez fue la manera en la que no dudó en ayudar. “Venía del trabajo, prácticamente nos tocó frente a la autopista el accidente. No sabíamos cómo ayudar, pero yo saqué todos mis garrafones de agua para hidratar a los bomberos y a los policías”, fue lo que compartió al medio anteriormente mencionado.

Pumas busca a un aficionado que ayudó a las víctimas del Puente de La Concordia (X/ @PumasMX)

Nicolás Larcamón se solidariza con víctimas de explosión en Iztapalapa

El mensaje de solidaridad y apoyo que Nicolás Larcamón transmitió en nombre de Cruz Azul tras la explosión en Iztapalapa se sumó a las expresiones de respaldo provenientes de distintos sectores de la sociedad. El entrenador argentino, en una conferencia, dedicó unas palabras a las víctimas y sus familias, reflejando la sensibilidad del club ante la tragedia.

“Quería pronunciarme por el accidente que hubo en Iztapalapa, para hacerle llegar mis condolencias a las familias de todas las víctimas y los heridos. Lastimosamente me imagino que deben ser momentos muy difíciles, así que hacerles llegar todos nuestros deseos para que todo se dé de la mejor manera”, expresó.