México Deportes

Pumas busca a aficionado que auxilió a bomberos durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia

El conjunto del Pedregal se conmovió con el gesto de caridad que realizó esta persona

Por Luz Coello

Guardar
Pumas busca a aficionado que
Pumas busca a aficionado que auxilió a bomberos durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, generó que la ciudadanía se uniera en actos de solidaridad ante la tragedia. Hasta el último reporte de las autoridades de este 11 de septiembre se contabilizan ocho fallecidos y 94 heridos.

En el momento de la explosión, los vecinos de Santa Martha y demás personas que estaban en el lugar se unieron a las labores de rescate. Antes de que llegaran los elementos de Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la población unió fuerzas para auxiliar a los heridos y sofocar las llamas.

Tal fue el caso de Hugo Vargas, testigo del accidente que auxilió a los policías de la Ciudad de México y los primeros bomberos que llegaron al lugar, este acto le valió para ser reconocido pues sus actos se viralizaron luego de que fuera entrevistado por la reportera Mara Ximena Pérez para La Jornada.

Suman ocho fallecidos tras la
Suman ocho fallecidos tras la explosión (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

Una peculiaridad de su caso es que esta persona portaba la camiseta del club Universidad Nacional, así que Pumas emprendió la búsqueda de su aficionado para reconocerle sus actos de valentía durante el accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Pumas busca a aficionado que ayudó en la explosión en Iztapalapa

A través de redes sociales, el relato de Hugo Vargas llegó hasta el Pedregal, así que la cuenta oficial de Pumas emprendió la búsqueda de este aficionado. A través de sus redes sociales oficiales publicó una imagen de esta persona y pidió ayuda para identificarlo.

Con un breve mensaje, el conjunto auriazul expresó que quiere dar con el paradero de esta persona para premiarle su esfuerzo. “Un verdadero crack ¿Nos ayudan a encontrarlo?“, publicaron.

Y es que, lo que conmovió al equipo dirigido por Efraín Juárez fue la manera en la que no dudó en ayudar. “Venía del trabajo, prácticamente nos tocó frente a la autopista el accidente. No sabíamos cómo ayudar, pero yo saqué todos mis garrafones de agua para hidratar a los bomberos y a los policías”, fue lo que compartió al medio anteriormente mencionado.

Pumas busca a un aficionado
Pumas busca a un aficionado que ayudó a las víctimas del Puente de La Concordia (X/ @PumasMX)

Nicolás Larcamón se solidariza con víctimas de explosión en Iztapalapa

El mensaje de solidaridad y apoyo que Nicolás Larcamón transmitió en nombre de Cruz Azul tras la explosión en Iztapalapa se sumó a las expresiones de respaldo provenientes de distintos sectores de la sociedad. El entrenador argentino, en una conferencia, dedicó unas palabras a las víctimas y sus familias, reflejando la sensibilidad del club ante la tragedia.

“Quería pronunciarme por el accidente que hubo en Iztapalapa, para hacerle llegar mis condolencias a las familias de todas las víctimas y los heridos. Lastimosamente me imagino que deben ser momentos muy difíciles, así que hacerles llegar todos nuestros deseos para que todo se dé de la mejor manera”, expresó.

Temas Relacionados

PumasPuente de La Concordiaexplosiónmexico-deportes

Más Noticias

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: así fue el último careo rumbo a la pelea por el campeonato indiscutido

El tapatío y es estadounidense disputarán el campeonato indiscutido de las 168 libras este sábado 13 de septiembre

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

El gesto del entrenador se sumó a las muestras de apoyo expresadas desde diferentes sectores de la comunidad

Larcamón habla en nombre de

David Faitelson acusa a Canelo de sacar ventajas ante Terence Crawford: “A mí no me engaña”

El periodista de TUDN arremetió contra el campeón mexicano por la “elección de rivales” a su modo

David Faitelson acusa a Canelo

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?

La antesala del combate será transmitida en vivo desde Las Vegas con acceso gratuito y tensión máxima entre los contendientes

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Israel Reyes calienta el duelo entre Chivas y América: “No puedes salvar un torneo ganando un partido”

El defensa azulcrema mandón un mensaje al cuadro tapatío previo al Clásico Nacional

Israel Reyes calienta el duelo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Internan a menor de edad

Internan a menor de edad reclutado por el CJNG y ligado al asesinato del regidor de Ocuilan, Edomex

Autoridades aseguran explosivos, cargadores y cartuchos en Navolato, Sinaloa

Cae “Delta” en Michoacán, objetivo prioritario ligado a secuestros y homicidios

Investigan homicidio de mujer en Sonora por deuda del crimen organizado: habría sido por propiedades y un rancho

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Abuela de Aldo de Nigris

Abuela de Aldo de Nigris explota contra ‘El Guana’ por supuesta traición: “Me cae bien gordo”

Captan a joven en pleno antro pidiendo un préstamo por app para seguir tomando

Adrián Marcelo confirma crisis en su matrimonio con Karina Puente por culpa de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: dos habitantes ya están en la final para el robo de salvación

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: así fue el último careo rumbo a la pelea por el campeonato indiscutido

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

David Faitelson acusa a Canelo de sacar ventajas ante Terence Crawford: “A mí no me engaña”

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?

Israel Reyes calienta el duelo entre Chivas y América: “No puedes salvar un torneo ganando un partido”