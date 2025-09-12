México Deportes

Israel Reyes calienta el duelo entre Chivas y América: “No puedes salvar un torneo ganando un partido”

El defensa azulcrema mandón un mensaje al cuadro tapatío previo al Clásico Nacional

Por César Márquez

Guardar
Israel Reyes calienta el Clásico
Israel Reyes calienta el Clásico entre Chivas y América (REUTERS)

Este fin de semana América y Guadalajara se enfrentarán en el torneo Apertura 2025 para disputar lo que será una edición más del Clásico Nacional del futbol mexicano. El duelo entre ambos equipos está programado sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Previo al duelo, Israel Reyes, defensor del conjunto azulcrema, mandó un mensaje contundente para el cuadro rojiblanco, mismo que no atraviesa buen momento.

El mensaje de Israel Reyes previo al Clásico Nacional entre América y Chivas

En entrevista con los medios, Israel Reyes restó importancia a la idea de que una victoria en este partido pueda salvar una temporada y subrayó que el verdadero objetivo de su equipo va mucho más allá de imponerse al acérrimo rival.

“Creo que no puedes salvar un torneo, salvar temporadas que no has hecho muy bien las cosas por ganarle a tu archirival; siendo un equipo grande no aspiras a solo ganarle al rival que siempre has tenido de por vida. Si te quieres sostener de este tipo de cosas, no estás aspirando a grandes cosas. Así yo tomo las cosas, nosotros aspiramos a llegar a la Final y ganarla, de nada nos sirve estar en liguilla y no ganarla, por ahí va mi respuesta”, comentó el futbolista.

La rivalidad entre América y
La rivalidad entre América y Chivas ha estado marcada por distintas etapas: del dominio rojiblanco en los 60, al equilibrio en los 90, hasta el repunte azulcrema en las últimas décadas, consolidándose como el enfrentamiento más representativo del futbol mexicano. (Ilustración: Jesús Aviles)

Este encuentro tendrá un ingrediente adicional, la vuelta del público a las gradas, pues en la jornada número 7, el estadio no tuvo aficionados debido a problemas con la alcaldía Benito Juárez. Ahora, esta reapertura añade un componente de motivación para las Águilas, que ejercerán la localía ante su afición nuevamente.

América vs Chivas; contextos diferentes

Cabe señalar que las realidades de América y Guadalajara dentro del Apertura 2025 no podrían ser más contrastantes. El equipo dirigido por André Jardine ocupa la segunda posición de la tabla general con 17 puntos, situándose únicamente por debajo de Monterrey, lo que le otorga la oportunidad de alcanzar el liderato si logra imponerse este sábado. Esta sólida campaña reafirma el buen momento de los azulcremas tanto en el vigente torneo como en los campeonatos recientes.

Tras vencer a Pachuca, el
Tras vencer a Pachuca, el entrenador brasileño insistió en que el club debe trabajar para consolidar su arraigo con la afición. (Foto: Jesús Avilés)

En contraste, Guadalajara atraviesa una etapa complicada bajo la conducción de Gabriel Milito, pues marcha en el puesto 16 con apenas 4 unidades, resultado de un triunfo y un empate. Pese a este escenario adverso, el plantel rojiblanco encara el compromiso con la esperanza de que un buen resultado frente al acérrimo rival pueda servir como punto de inflexión.

Temas Relacionados

Israel ReyesChivasClub AméricaLiga MXClásico NacionalClub GuadalajaraApertura 2025mexico-deportes

Más Noticias

Esto apostó Travieso Arce para la pelea de Canelo vs Crawford

El ex campeón mexicano mostró todo su apoyo a Saúl Álvarez para su pelea en Las Vegas

Esto apostó Travieso Arce para

La Selección Mexicana confirma amistoso contra Uruguay en Torreón, Coahuila

El duelo se jugará en noviembre con sede en el Estadio TSM Corona, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana confirma amistoso

Estadio Azteca revela el acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026

El Estadio Banorte confirmó que los palcohabientes tienen asegurados sus asientos para la Copa Mundial

Estadio Azteca revela el acuerdo

Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

Con planteles en transición y antecedentes marcados, la IA analiza factores clave que podrían inclinar el resultado sin revelar al favorito

Mazatlán vs Pumas, IA revela

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?

Los Pingos se llevaron la primera victoria y buscarán hacer valer la localía en el estadio Alfredo Harp Helú

¿Dónde y a qué hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre buscadora Ceci Flores aprueba

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

Encuentran más de un millón de pesos en marihuana dentro de refrigeradores en Chihuahua

Secretario de la Defensa de EEUU afirma que México debería enfrentar a los cárteles y “no tener que hacerlo por ellos”

Procesan a sujeto que manejaba un auto con más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Revelan que pipas de la empresa ligada a la explosión en Iztapalapa estarían vinculadas con el robo de gas LP

ENTRETENIMIENTO

Michelle Salas reaparece con muletas

Michelle Salas reaparece con muletas tras horas de dolor: “La vida cambia”

Elaine Haro es acusada de jugar en “dos bandos” desde que salió del cuarto día: “Nos tira a diestra y siniestra”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: quiénes podrían robarle la salvación a Guana

Facundo salió de La Casa de los Famosos con ganas de ser papá con su novia Delia, pese a vasectomía: “Lo intentaré”

Toy Story arranca su recorrido en cines de México por su 30 aniversario

DEPORTES

Esto apostó Travieso Arce para

Esto apostó Travieso Arce para la pelea de Canelo vs Crawford

La Selección Mexicana confirma amistoso contra Uruguay en Torreón, Coahuila

Estadio Azteca revela el acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026

Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?