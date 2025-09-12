Israel Reyes calienta el duelo entre Chivas y América: “No puedes salvar un torneo ganando un partido”

Israel Reyes calienta el Clásico entre Chivas y América (REUTERS)

Este fin de semana América y Guadalajara se enfrentarán en el torneo Apertura 2025 para disputar lo que será una edición más del Clásico Nacional del futbol mexicano. El duelo entre ambos equipos está programado sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Previo al duelo, Israel Reyes, defensor del conjunto azulcrema, mandó un mensaje contundente para el cuadro rojiblanco, mismo que no atraviesa buen momento.

El mensaje de Israel Reyes previo al Clásico Nacional entre América y Chivas

En entrevista con los medios, Israel Reyes restó importancia a la idea de que una victoria en este partido pueda salvar una temporada y subrayó que el verdadero objetivo de su equipo va mucho más allá de imponerse al acérrimo rival.

“Creo que no puedes salvar un torneo, salvar temporadas que no has hecho muy bien las cosas por ganarle a tu archirival; siendo un equipo grande no aspiras a solo ganarle al rival que siempre has tenido de por vida. Si te quieres sostener de este tipo de cosas, no estás aspirando a grandes cosas. Así yo tomo las cosas, nosotros aspiramos a llegar a la Final y ganarla, de nada nos sirve estar en liguilla y no ganarla, por ahí va mi respuesta”, comentó el futbolista.

La rivalidad entre América y Chivas ha estado marcada por distintas etapas: del dominio rojiblanco en los 60, al equilibrio en los 90, hasta el repunte azulcrema en las últimas décadas, consolidándose como el enfrentamiento más representativo del futbol mexicano. (Ilustración: Jesús Aviles)

Este encuentro tendrá un ingrediente adicional, la vuelta del público a las gradas, pues en la jornada número 7, el estadio no tuvo aficionados debido a problemas con la alcaldía Benito Juárez. Ahora, esta reapertura añade un componente de motivación para las Águilas, que ejercerán la localía ante su afición nuevamente.

América vs Chivas; contextos diferentes

Cabe señalar que las realidades de América y Guadalajara dentro del Apertura 2025 no podrían ser más contrastantes. El equipo dirigido por André Jardine ocupa la segunda posición de la tabla general con 17 puntos, situándose únicamente por debajo de Monterrey, lo que le otorga la oportunidad de alcanzar el liderato si logra imponerse este sábado. Esta sólida campaña reafirma el buen momento de los azulcremas tanto en el vigente torneo como en los campeonatos recientes.

Tras vencer a Pachuca, el entrenador brasileño insistió en que el club debe trabajar para consolidar su arraigo con la afición. (Foto: Jesús Avilés)

En contraste, Guadalajara atraviesa una etapa complicada bajo la conducción de Gabriel Milito, pues marcha en el puesto 16 con apenas 4 unidades, resultado de un triunfo y un empate. Pese a este escenario adverso, el plantel rojiblanco encara el compromiso con la esperanza de que un buen resultado frente al acérrimo rival pueda servir como punto de inflexión.