Canelo Álvarez vs Terence Crawford: así fue el último careo rumbo a la pelea por el campeonato indiscutido

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su último careo rumbo a la pelea que sostendrán este sábado 13 de septiembre (X@Turki_alalshikh)

Prácticamente está todo listo para que Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford se suban a combatir por el campeonato indiscutido de las 168 libras. La cita de la pelea es este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde el mexicano y el estadounidense se medirán con el objetivo de convertirse en el máximo referente del pugilismo de la última década.

El tapatío de 35 años, expondrá nuevamente sus cuatro cinturones de la división supermediana (CMB, OMB, AMB y FIB) ante un estadounidense de 37 años que aunque subirá dos categorías de peso, es peligroso y marcha con un récord invicto.

La función promete mucho y es una de las más esperadas del año debido a la calidad y a lo que han representado ambos boxeadores en el pugilismo moderno. Cada uno ha sido campeón del mundo en cuatro divisiones distintas, y mientras Álvarez tratará de continuar mostrando su dominio en la categoría, Bud buscará hacer historia al intentar conseguir la unificación en un tercer peso diferente en la era de los cuatro organismos.

Álvarez tratará de continuar mostrando su dominio en la categoría (X@Canelo)

¿Cómo fue el último careo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Este jueves, Canelo y Crawford tuvieron lo que fue su último careo rumbo a la pelea que sostendrán el fin de semana, y a diferencia de los anteriores, este fue más tranquilo. Durante el evento, el mexicano le extendió la mano al estadounidense como gesto de respeto y también lo abrazó con el otro brazo.

Luego, después de un breve intercambio de miradas fijas, Dana White indicó a ambos que pusieran fin al momento; los dos asintieron, se giraron hacia el público y así se disipó la tensión.

En la conferencia de prensa, el jalisciense señaló que es difícil asegurar un nocaut, pero aseguró que dará su mejor versión.

“Será mi mejor versión. Es difícil decir (si noqueará), me preparé para todo. Pondré todos mis elementos, si el nocaut llega bien, si no será una gran actuación”, comentó el mexicano.

Por su parte, el estadounidense destacó la importancia que tiene enfrentar al campeón mexicano y señaló que en este tipo de combates es donde se construyen las leyendas.

“Sabemos lo que es Canelo y todo lo que lo rodea. Por eso tomé este reto, aquí es donde se forjan las leyendas”, señaló el estadounidense.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Canelo Álvarez vs Terence Crawford; una pelea que puede definir al mejor libra por libra

Los dos pugilistas ven en este combate una ocasión excepcional para fortalecer su legado y asegurar su lugar entre los nombres ilustres del boxeo, mientras buscan el reconocimiento absoluto en la disciplina. La pelea enfrentará a dos estilos contrastantes, pero unidos por un rasgo común: un elevado porcentaje de nocauts. Esta estadística subraya la amenaza real que representan Saúl y Terence para cualquier oponente sobre el cuadrilátero.

Álvarez acumula un récord de 63 victorias, incluyendo 39 por la vía rápida, en tanto que Crawford mantiene una marca impecable de 41 triunfos, 31 de ellos por nocaut. El inminente duelo entre estas figuras emblemáticas del boxeo mundial desafía las jerarquías establecidas, al reunir a quienes muchos consideran los mejores de su generación y colocar en juego el anhelado puesto de número uno del mundo.

Este es el peleador que más ha ganado dinero por pelear con Canelo Álvarez (Crédito- REUTERS)