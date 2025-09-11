Mazatlán vs Pumas, IA revela al ganador del encuentro

La Jornada 8 del Apertura 2025 enfrenta a Mazatlán FC y Pumas, dos equipos con realidades opuestas. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

La Jornada 8 del Apertura 2025 enfrenta a dos equipos con realidades contrastantes: Mazatlán FC, urgido de puntos, recibe a unos Pumas que han encontrado estabilidad defensiva pero aún padecen por la falta de contundencia ofensiva.

En este contexto, la Inteligencia Artificial Copilot realizó un análisis predictivo del encuentro, considerando estadísticas históricas, rendimiento actual, plantillas y contexto institucional.

Desde su ingreso a la Liga MX en 2020, Mazatlán no ha logrado vencer a Pumas en diez enfrentamientos: cinco empates y cinco derrotas.

En calidad de local, los Cañoneros tampoco han podido romper esa racha, acumulando tres derrotas y dos igualadas. Esta tendencia histórica pesa en el pronóstico, pero no es el único factor.

Actualmente, Mazatlán ocupa el lugar 12 de la tabla con apenas seis puntos. Dirigidos por Robert Dante Siboldi, los morados han mostrado irregularidad y suman cinco partidos sin ganar.

Mazatlán nunca ha vencido a Pumas en Liga MX y suma cinco partidos sin ganar como local ante los universitarios. Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn Images

Su ofensiva depende de Nicolás Benedetti y Fábio Gomes, quienes han generado peligro pero sin la efectividad necesaria para revertir resultados.

Por su parte, Pumas llega en décimo lugar con nueve unidades y una racha de cinco partidos sin derrota. El equipo dirigido por Efraín Juárez ha encontrado solidez en la portería gracias a la incorporación de Keylor Navas, figura internacional que ha elevado el nivel defensivo del conjunto universitario.

Sin embargo, el principal problema de los auriazules es la falta de un delantero centro confiable. La directiva tenía encaminado el fichaje de Anthony Martial, pero Rayados de Monterrey se adelantó y concretó su incorporación, dejando a Pumas sin su principal objetivo ofensivo para este torneo.

La ausencia de un “9” natural ha obligado a Juárez a improvisar con extremos y mediocampistas ofensivos como Pedro Vite y Anderson Duarte, quienes si bien aportan movilidad y técnica, no han logrado llenar el vacío en la definición. Esta carencia podría ser determinante en partidos cerrados como el que se anticipa en El Encanto.

Pumas llega con solidez defensiva gracias a Keylor Navas, pero sufre por la falta de un delantero centro confiable. (X@PumasMX)

Copilot, la Inteligencia Artificial de Microsoft, procesó más de 200 variables para emitir su predicción. Entre ellas, se consideraron el rendimiento reciente, la efectividad de los entrenadores, el valor de mercado de las plantillas, el historial directo y la situación anímica de cada club.

El resultado del modelo arroja una probabilidad del 62% de victoria para Pumas, 25% de empate y apenas 13% para Mazatlán.

La IA concluye que, pese a la falta de un delantero centro, la solidez defensiva de Pumas y su dominio histórico sobre Mazatlán inclinan la balanza a su favor.

El equipo universitario tiene mayores probabilidades de sumar tres puntos y continuar su ascenso en la tabla, mientras que Mazatlán deberá replantear su estrategia si quiere romper la racha y evitar hundirse más en el torneo.