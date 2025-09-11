México Deportes

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”

El tapatío evidenció su inconformidad ante la adquisición exclusiva de Netflix para la pelea del 13 de septiembre

Por Luz Coello

Canelo explicó qué pasó con
Canelo explicó qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford (AP Foto/John Locher)

En cuestión de días, Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Terence Crawford en la disputa por el título unificado de los supermedianos. Uno de los detalles que ha generado inconformidad entre los aficionados es la transmisión de la pelea.

Luego de 43 combates consecutivos transmitidos por tv abierta, los aficionados de Canelo no podrán seguir el evento del 13 de septiembre de manera gratuita, la plataforma de streaming Netflix se quedó con los derechos exclusivos del evento, por lo que obligó a los aficionados a contratar este servicio.

Canelo Álvarez mostró su molestia ante esta situación, pues siempre había procurado que sus peleas fueran transmitidas en México y gratis para todo público, en especial los eventos de septiembre, por lo significativo que es la noche de box con las fiestas patrias. En un reciente encuentro con la prensa aclaró qué fue lo que sucedió con los derechos de transmisión de su pelea contra Crawford.

¿Qué dijo Canelo de la transmisión de su pelea contra Crawford?

Las opiniones sobre la pelea
Las opiniones sobre la pelea entre Canelo y Crawford siguen saliendo a días del combate (X@Canelo)

Canelo reveló que siempre buscó que su pelea fuera gratis en México, pero evidenció que la negociación que sostuvo la promotora (TKO Holdings) con la plataforma de streaming tuvieron errores y omitieron los derechos para la tv mexicana, realizaron acuerdos donde no respetaron la petición del campeón tapatío.

“Mira, fue un mal manejo que hicieron ahí porque, obviamente, en mi contrato yo siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis”, compartió ante diversos medios.

No solo evidenció este mal manejo de la promotora, sino que también aclaró que él hizo todo lo posible para que se le respetara la transmisión a TV Azteca, canal con el que Canelo tiene un acuerdo comercial, pues Box Azteca ha transmitido sus últimas peleas. Enfatizó que buscó que se le respetara esa cláusula del contrato, pero el acuerdo se cerró sin la petición del campeón de las 18 libras.

Durante el primer cara a cara de Canelo vs Crawford, los boxeadores protagonizaron un tenso momento al borde de los golpes, creó tensión de cara a su próximo enfrentamiento. Crédito: YouTube/ TV Azteca Deportes

“Ahora sí que traté hasta lo más que te puedes imaginar. En mi contrato está, está redactado donde tengo los derechos de México para que se pasen gratis las peleas. Pero por alguna razón, una mala comunicación, le vendieron a Netflix global, exclusivamente para ellos. Entonces, fue un error que espero que no vuelvan a cometer”, apuntó.

Por último, lamentó que sus aficionados se queden sin poder ver esta pelea que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas. “Fue mala comunicación entre ellos, que al final de cuentas me llevaron entre las patas. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar”, finalizó.

