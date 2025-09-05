Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Canelo vs Crawford no será transmitida por tv abierta (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La próxima pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, programada para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, marcará un cambio sin precedentes en la difusión de los combates del boxeador mexicano. Por primera vez en 43 enfrentamientos, el evento no será transmitido por televisión abierta en México.

Esta noticia no solo ha conmocionado a los aficionados al boxeo, sino que también ha generado diferentes reacciones entre periodistas deportivos y personajes cercanos al boxeo mundial.

La plataforma Netflix ha adquirido los derechos para la transmisión en vivo, por lo que será la única plataforma que tendrá la cobertura total del evento que se realizará en el marco del Aniversario de la Independencia de México. Pese a la relación comercial que mantiene Canelo con TV Azteca para conceder las exclusivas de sus combates, la televisora del Ajusco también se quedó sin los derechos de transmisión.

¿Por qué la pelea de Canelo vs Crawford no será transmitida por tv abierta?

Netflix adquirió los derechos globales para la pelea Canelo vs Crawford (AP Photo)

Durante la presentación del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para el ganador de la pelea Canelo vs Crawford, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó ante la prensa que la plataforma Netflix se negó a negociar los derechos para las televisoras mexicanas, les rechazaron la posibilidad de tener la transmisión en horario diferido.

El principal afectado de esta situación fue Box Azteca, pues es la empresa con la que tiene el contrato directo para la cobertura de sus eventos. “En esta ocasión Netflix adquiere de alguna manera los derechos globales, totales, absolutos. No accedieron a algún tipo de negociación, aunque fuera en diferido”, puntualizó el presidente del CMB.

Por otra parte, Rodolfo el Jefe Vargas compartió en entrevista para Récord que ellos buscaron todo lo posible por conseguir la cobertura de la pelea. Pero las personas encargadas de esa negociación no respetaron los acuerdos alcanzados, no se debió a cuestión económicas, sino que prefirieron conservar todos los derechos del evento.

Turki Alalshikh tiene un contrato con Canelo para sus próximas peleas, estaría detrás del impedimento de la transmisión por tv abierta (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“No estamos hablando de una cuestión económica ni monetaria, porque eso estaba absolutamente resuelto. Simple y llanamente, la gente que se encargó de distribuir los derechos a nivel mundial no respetó una cláusula que había para abrir la ventana en México y lamentablemente, la empresa poseedora de los derechos no quiso echar reversa para darle esa posibilidad a todos los mexicanos", compartió.

Cabe recordar que The Ring y Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí, son los encargados de toda la promoción del combate; así que el responsable de que las televisoras mexicanas se quedaran sin la transmisión sería el jeque Turki por el contrato que mantiene con Canelo para esta pelea.