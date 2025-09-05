México Deportes

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

La afición mexicana tendrá que contratar el servicio de la plataforma Netflix para ver la pelea

Por Luz Coello

Guardar
Canelo vs Crawford no será
Canelo vs Crawford no será transmitida por tv abierta (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La próxima pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, programada para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, marcará un cambio sin precedentes en la difusión de los combates del boxeador mexicano. Por primera vez en 43 enfrentamientos, el evento no será transmitido por televisión abierta en México.

Esta noticia no solo ha conmocionado a los aficionados al boxeo, sino que también ha generado diferentes reacciones entre periodistas deportivos y personajes cercanos al boxeo mundial.

La plataforma Netflix ha adquirido los derechos para la transmisión en vivo, por lo que será la única plataforma que tendrá la cobertura total del evento que se realizará en el marco del Aniversario de la Independencia de México. Pese a la relación comercial que mantiene Canelo con TV Azteca para conceder las exclusivas de sus combates, la televisora del Ajusco también se quedó sin los derechos de transmisión.

¿Por qué la pelea de Canelo vs Crawford no será transmitida por tv abierta?

Netflix adquirió los derechos globales
Netflix adquirió los derechos globales para la pelea Canelo vs Crawford (AP Photo)

Durante la presentación del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para el ganador de la pelea Canelo vs Crawford, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó ante la prensa que la plataforma Netflix se negó a negociar los derechos para las televisoras mexicanas, les rechazaron la posibilidad de tener la transmisión en horario diferido.

El principal afectado de esta situación fue Box Azteca, pues es la empresa con la que tiene el contrato directo para la cobertura de sus eventos. “En esta ocasión Netflix adquiere de alguna manera los derechos globales, totales, absolutos. No accedieron a algún tipo de negociación, aunque fuera en diferido”, puntualizó el presidente del CMB.

Por otra parte, Rodolfo el Jefe Vargas compartió en entrevista para Récord que ellos buscaron todo lo posible por conseguir la cobertura de la pelea. Pero las personas encargadas de esa negociación no respetaron los acuerdos alcanzados, no se debió a cuestión económicas, sino que prefirieron conservar todos los derechos del evento.

Turki Alalshikh tiene un contrato
Turki Alalshikh tiene un contrato con Canelo para sus próximas peleas, estaría detrás del impedimento de la transmisión por tv abierta (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“No estamos hablando de una cuestión económica ni monetaria, porque eso estaba absolutamente resuelto. Simple y llanamente, la gente que se encargó de distribuir los derechos a nivel mundial no respetó una cláusula que había para abrir la ventana en México y lamentablemente, la empresa poseedora de los derechos no quiso echar reversa para darle esa posibilidad a todos los mexicanos", compartió.

Cabe recordar que The Ring y Turki Alalshikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí, son los encargados de toda la promoción del combate; así que el responsable de que las televisoras mexicanas se quedaran sin la transmisión sería el jeque Turki por el contrato que mantiene con Canelo para esta pelea.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezCanelo vs Crawfordboxeotransmisiónmexico-deportes

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: comenzaron las asambleas informativas para el registro y así puedes saber cuándo le tocará a tu plantel

El programa abrirá una nueva convocatoria para que más estudiantes de secundaria puedan incorporarse

Beca Rita Cetina 2025: comenzaron

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

El comentarista deportivo habló al respecto de los rumores que lo rodean y que lo señalan como nuevo fichaje de FOX

Álvaro Morales reacciona a la

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

El torneo más importante de la FIFA sigue tomando forma tras la clasificación de más invitados

Tres nuevas selecciones se suman

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”

Bomac McIntyre confía en que su peleador saldrá con la victoria el 13 de septiembre

Entrenador de Crawford se muestra

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026

El cuadro Rojinegro se mostró muy orgulloso tras la clasificación del portero bicampeón

Atlas felicita a su portero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres que

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Vadhir revela que la relación

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Tito Fuentes de Molotov confiesa que en su pausa musical estuvo en coma y enfrentó 11 cirugías tras duras adicciones

Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

DEPORTES

Álvaro Morales reacciona a la

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento