Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Canelo Álvarez está molesto con Netflix por restringir la transmisión de su pelea vs Crawford (Fayez NURELDINE / AFP)

La pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford no irá por televisión abierta, luego de 43 combates transmitidos en los canales de Televisa y TUDN, el evento del próximo sábado 13 de septiembre será el primero que no será televisado en canales abiertos al público. La plataforma Netflix se encargará de la transmisión en vivo del evento que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Esta situación no solo ha molestado al público que sigue la carrera del tapatío desde el inicio de su trayectoria, sino que también el propio Canelo estaría inconforme con la decisión de la plataforma de streaming por restringir la cobertura de su pelea.

Se ha revelado que Canelo estaría molesto con Netflix por negar la transmisión de su pelea a televisoras mexicanas, principalmente a TV Azteca con quien mantiene una relación comercial, pues Box Azteca ha transmitido sus últimas 21 peleas, la más reciente fue ante William Scull el 3 de mayo.

Canelo se molestó con Netflix por restringir la transmisión de su pelea vs Crawford

La pelea de Canelo vs Crawford será transmitida por Netflix (IG/ @canelo)

Rodolfo El Jefe Vargas compartió en entrevista con Récord que Canelo buscó que los del Ajusco tuvieran los derechos de transmisión de su combate en Las Vegas. Pero al no lograrlo, el campeón tapatío mostró su inconformidad con la plataforma de streaming.

“El primero en lamentar esta situación y el primero en estar molesto con esto es el propio Saúl Canelo Álvarez, que hizo todos los esfuerzos junto con mi empresa, con TV Azteca, para tratar de tener este evento”, precisó el Jefe Vargas. De acuerdo con el comentarista de boxeo, Netflix no cedió pese a la presión de Canelo para que se respetaran los acuerdos que tiene el boxeador con TV Azteca.

“Lamentablemente no hubo una respuesta positiva. No estamos hablando de una cuestión económica ni monetaria, porque eso estaba absolutamente resuelto. Simple y llanamente, la gente que se encargó de distribuir los derechos a nivel mundial no respetó una cláusula que había para abrir la ventana en México y lamentablemente, la empresa poseedora de los derechos no quiso echar reversa para darle esa posibilidad a todos los mexicanos. Sí es una, pues es una pena y una tristeza”, puntualizó.

Canelo se molestó con Netflix por restringir la transmisión de su pelea vs Crawford (AP Foto/John Locher, Archivo)

Según explicó Rodolfo Vargas, pese a las negociaciones, no llegaron a un acuerdo y la plataforma de streaming se cerró a compartir este evento deportivo. Así que lamentó que su canal no tenga acceso a la transmisión.

“Estuvimos muy de cerca durante todas las negociaciones. Particularmente, en las últimas veintiún peleas, TV Azteca y su servidor se han encargado de negociar con Saúl Canelo Álvarez y siempre se habían logrado los objetivos de llevar la transmisión en televisión abierta […] Y la comunicación con él fue constante, directa y pues él hizo todo el esfuerzo junto con nosotros para tratar de tener la transmisión. Lamentablemente, por lo ya comentado, pues no fue posible", finalizó.