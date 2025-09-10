Brodido llega a la Arena México: Bandido y Brody King listos para una defensa histórica el viernes espectacular del CMLL

El recinto más emblemático de la lucha libre albergará por primera vez el Campeonato Mundial de Parejas de All Elite Wrestling. (Cortesía CMLL)

La Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre, se alista para un acontecimiento sin precedentes en la lucha libre internacional. El próximo viernes 12 de septiembre, en el tradicional Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), se disputará por primera vez en este recinto el Campeonato Mundial de Parejas de All Elite Wrestling (AEW), llevando al público mexicano un duelo histórico.

El combate estelar tendrá como protagonistas a los actuales campeones, Bandido y Brody King, quienes defenderán sus títulos ante los representantes del Galeón Fantasma, Zandokan Jr. y El Difunto. La cita ha generado gran expectativa por reunir a dos estilos intensos y contrastantes en el cuadrilátero más emblemático de México.

Para Bandido, el encuentro no solo significa poner en juego los cinturones que conquistó junto a Brody King el pasado 24 de agosto en el evento Forbidden Door, sino también representar a México en un escenario que lo ha visto crecer como luchador.

La pareja campeona de la AEW quiere demostrar su poder en la catedral de la Lucha Libre Mexicana.

“Feliz de la gran noticia de que sí se hace la lucha, por primera vez el Campeonato Mundial de Parejas de AEW en la Arena México; qué mejor que traerlo para toda mi bella gente de México y enfrentarme a grandes exponentes como Zandokan y Difunto. Ya los he enfrentado antes, sé de lo que son capaces, pero Brody y yo vamos con toda nuestra artillería para seguir como campeones”, declaró el gladiador mexicano en conferencia.

La pareja conocida como “Brodido” combina la fortaleza física de Brody King con la agilidad aérea de Bandido, fórmula que les permitió no solo conquistar los títulos, sino también defenderlos con éxito frente a Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta en su primera defensa. Ahora, la Arena México será testigo de su siguiente gran reto.

Las leyendas buscarán demostrar su experiencia para clasificar a la Final de la Copa Independencia.

El programa del 12 de septiembre contará además con una cartelera variada que busca mantener al público al filo de la butaca. Entre los combates destacados, se celebrará la segunda fase de las eliminatorias por la Copa Independencia en Parejas, donde participarán equipos de gran nivel: Atlantis y Blue Panther; Titán y Templario; Euforia y Mephisto; así como Max Star y Futuro.

Zeuxis y La Catalina se medirán en un mano a mano.

En la rama femenil, se presentará un mano a mano entre La Catalina y Zeuxis, dos luchadoras que han generado gran rivalidad en los últimos meses y que prometen un combate lleno de intensidad.

Cartelera de este viernes 12 de septiembre en la Arena México

La segunda lucha de la función enfrentará a Magia Blanca, Xelhua e Hijo del Pantera contra Calavera Jr., Infarto y Calavera Jr. II, un duelo que mezcla juventud y experiencia.

La velada iniciará con la emoción de los miniestrellas, donde Shockecito y Galaxy medirán fuerzas con Pequeño Pólvora y Full Metal, garantizando espectáculo desde la primera caída.

La histórica combinación de talentos internacionales e ídolos locales convierte a este Viernes Espectacular en un evento imperdible para la afición, con la Arena México como epicentro de un momento que quedará grabado en la memoria de la lucha libre.