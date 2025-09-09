México Deportes

Quién es el comentarista de Fox Sports que habría rechazado contrato con TUDN para el Mundial 2026

Televisa estaría buscando a los mejores comentaristas y analistas para la cobertura mundialista

Por Luz Coello

Una figura de Fox Sports
Una figura de Fox Sports rechazó oferta de TUDN (X/ @FoxSportsMx)

En menos de un año, la Ciudad de México tendrá la inauguración de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, evento de gran importancia a nivel internacional. Las televisoras mexicanas iniciaron preparativos de cara al inicio del torneo, por lo que empezaron a reforzar su equipo de trabajo para tener una amplia cobertura del evento.

En semanas recientes, Fox Sports México ha tenido bajas, pues algunos de sus analistas y narradores dejaron el canal para cambiarse de televisora. Recientemente se dio a conocer que uno de los analistas estelares de los programas de debate estuvo cerca de irse a TUDN.

Y es que, en medio de los cambios que están teniendo algunas empresas de tv deportiva, surgió el rumor de que Fox Sports pudo perder a otra figura de los micrófonos, quien además es un exfutbolista de la selección mexicana. Se trataría de Christian Chaco Giménez.

¿Chaco Giménez rechazó a TUDN?

Fox Sports pudo perder
Fox Sports pudo perder a otra figura de los micrófonos (TUDN)

Actualmente, el Chaco se mantiene como analista deportivo de Fox Sports México. Pese a los cambios que ha tenido el canal, el exfutbolista de Cruz Azul aún tiene contrato con la televisora y no ha mostrado algún tipo de interés por cambiarse. Sin embargo, de acuerdo con la columna del Francotirador de Récord, la competencia intentó fichar al futbolista retirado.

Televisa habría contactado al naturalizado mexicano para convencerlo de ser parte de los comentaristas para la cobertura del Mundial 2026, incluso le habrían ofrecido la posibilidad de ver todos los partidos de la selección mexicana, en donde su hijo Santiago Giménez podría tener participación, pues apunta a ser uno de los convocador por Javier Aguirre para el torneo.

Carlos Ponce de León, periodista de Récord, también compartió que el contrato del Chaco con Fox Sports termina en enero de 2026, así que se habría la posibilidad para que Televisa le ofreciera una oferta laboral. Pero, el ex delantero habría negado la oferta, pues priorizó la participación de su hijo en su primer mundial, así que optaría por verlo como un aficionado y no como analista deportivo.

El padre del ‘Bebote’ mencionó
El padre del ‘Bebote’ mencionó que el cuadro italiano mostró interés en el delantero mexicano la temporada pasada. Foto: Jovani Pérez

¿Quién es el Chaco Giménez?

Christian Giménez, apodado Chaco Giménez, es un exfutbolista argentino naturalizado mexicano. Nació el 1 de febrero de 1981 en Resistencia, Argentina. Giménez se desempeñó como mediocampista ofensivo y es conocido principalmente por su trayectoria en el fútbol mexicano, especialmente en equipos como Cruz Azul, América y Pachuca.

Durante su carrera, logró títulos importantes, incluyendo la Copa Sudamericana con Pachuca. Posteriormente, se naturalizó mexicano y llegó a ser convocado a la selección nacional de México. Tras su retiro como jugador, se ha desempeñado como director técnico y comentarista deportivo.

Chaco Giménez también es padre de Santiago Giménez, delantero mexicano que juega en Europa.

