Eddy Reynoso se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea contra Crawford: “Es algo muy difícil de superar”

Eddy Reynoso ha estado en la esquina de Canelo Álvarez por más de 15 años (Foto: REUTERS)

Faltan solamente unos días para que Saúl Canelo Álvarez se suba al ring a pelear contra Terence Crawford en lo que representará uno de los combates más importantes para su carrera. El tapatío expondrá su campeonato indiscutido de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB) ante un estadounidense que marcha invicto y que subirá dos categorías más de peso.

Hasta ahora, las apuestas favorecen al campeón mexicano, ya que ha dominado la categoría de las 168 libras desde el 2021 siendo un peso supermediano natural. Aunque también muchos expertos ponen la inteligencia que tiene estadounidense arriba del ring como un factor fundamental que lo puede hacer ganar.

El enfrentamiento se desarrollará el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde se espera una gran asistencia debido a la magnitud del evento y a la reputación de ambos peleadores. Y como ha sido constante durante más de 15 años, la esquina de Saúl estará liderada por Eddy Reynoso, entrenador bajo cuya supervisión el boxeador tapatío ha conquistado múltiples campeonatos mundiales.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

Eddy Reynoso se rinde ante Canelo Álvarez

En entrevista con CNN en Español cuando le preguntaron a Eddy Reynoso sobre si hay alguien que pueda ocupar el sitio que dejará en algún momento su peleador, aseguró que es muy difícil de superar, ya que ha habido muchos campeones mexicanos pero en categorías inferiores. No obstante, el entrenador expresó su deseo de que surjan nuevos talentos en el boxeo nacional.

“Está muy complicado. Mira, lo que hizo Saúl es algo muy diferente de superar, ojalá y en nuestro boxeo salieran muchos Canelos, creo que pueden surgir muchísimos campeones. Pero siendo honestos, lo que hizo Saúl en las categorías que lo hizo como mexicano va a ser muy complicado”, comentó el entrenador.

Eddy Reynoso y su trayectoria exitosa al lado de Canelo Álvarez

Cabe indicar que Reynoso ha estado al lado de Álvarez desde su debut profesional a los 15 años y ha gestionado tanto los retos deportivos como las críticas a su método como entrenador. A pesar de las opiniones contrapuestas, su labor como guía ha sido determinante en la evolución del púgil mexicano, apoyando su crecimiento en lo personal y profesional.

Trainer Eddy Reynoso laces up Mexican boxer Canelo Alvarez's gloves before sparring while training for his upcoming trilogy fight with longtime ring rival Gennady Golovkin, in San Diego, California, U.S. August 18, 2022. REUTERS/Kristian Carreon

La figura de Eddy se ha vuelto inseparable de los éxitos del oriundo de Guadalajara, quien ha logrado la unificación de cinturones en la categoría supermediana en dos ocasiones y ha alcanzado múltiples títulos mundiales, consolidándose como uno de los atletas más destacados del boxeo internacional durante la última década.