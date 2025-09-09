Andrea Maya Becerra logra el oro en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025

Con seguridad, la mexicana se consolidó como la mejor en su ramo convirtiéndose en la primera mujer de nuestro país en lograr el oro. (Conade)

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra consiguió la medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco de Gwangju 2025, un resultado sin precedentes que afianzó su lugar entre las figuras más relevantes de la disciplina y consolidó el desempeño de la delegación mexicana en los certámenes internacionales.

La victoria de Becerra en la final latinoamericana frente a la salvadoreña Sofía Paiz, con marcador de 147-146, sumó la segunda presea dorada para México en la historia de los campeonatos mundiales de arco compuesto y la posiciona como la primera mujer en ganar una competencia internacional de manera individual.

El torneo, celebrado en la ciudad de Gwangju, en Corea del Sur, representó para Andrea el escenario donde cristalizó una trayectoria impulsada desde su niñez y caracterizada por constancia y progresión. La jalisciense superó una serie de duelos de alto nivel antes de llegar a la final.

En cuartos de final, venció a su compatriota Mariana Bernal con un apretado 148-147. Posteriormente, en la semifinal, se impuso ante la colombiana Alejandra Usquiano, quien terminó por ganar el bronce al imponerse a la participante de la India, por 148-146. La pugna por el oro contra Paiz se definió en una sola unidad, reflejo del elevado nivel competitivo del certamen.

El podio se vistió con puras banderas latinoamericanas. (Conade)

¿Quién es Andrea Becerra?

Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 25 de julio del año 2000, Andrea Becerra se consolidó como referente nacional e internacional en el tiro con arco compuesto. Sus inicios tempranos en la disciplina le llevaron a posicionarse rápidamente como una de las mejores, dando muestra de su potencial desde 2019, año en el que se coronó campeona de la Universiada Mundial.

La edición de 2025 de los campeonatos mundiales no fue la única instancia donde Becerra mostró liderazgo. Desde su aparición en la élite de tiro con arco, destacó en pruebas internacionales organizadas por la Federación Internacional (FITA). En el Mundial de Yankton 2021, se quedó con la medalla de bronce, y en Berlín 2023 obtuvo la medalla de plata, ambas pruebas con máximos exponentes de la especialidad.

Durante la presente competencia en Corea del Sur, la trayectoria de Becerra no se limitó al éxito individual. En la modalidad de equipos, subió nuevamente al podio tras conquistar el oro junto a Adriana Castillo y María Bernal. Además, aseguró medalla de bronce en equipos mixtos compartiendo arco con Sebastián García. Estos resultados consolidaron a la arquera como pieza clave en la obtención de preseas para la delegación mexicana y reforzaron el papel del equipo nacional en torneos mundiales.

En una demostración de perseverancia, la mexicana demostró por qué es considerada como una de las mejores del mundo. (Conade)

El impacto de la victoria alcanzada por Becerra en Gwangju fue equiparado al de figuras olímpicas mexicanas como Alejandra Valencia, Aida Román y Mariana Avitia. Si bien el oro mundial representó el primer título individual para una arquera mexicana en la modalidad compuesta, la suma de medallas en Gymnasiadas, Juegos Mundiales y diferentes copas del circuito internacional la colocan en el top de las mejores arqueras en la historia de nuestro país. A sus 25 años, Andrea Becerra se ubicó a la cabeza del ranking nacional y como una de las arqueras más destacadas del panorama internacional.