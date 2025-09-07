Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

Osleys Iglesias se une a la lista de posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez (X@OsleysIglesias)

Osleys Iglesias se convirtió en el rival mandatorio de Saúl Canelo Álvarez por parte de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer por nocaut técnico a Vladimir Shishkin el día de ayer.

Desde el inicio de la función ambos pugilistas buscaron el nocaut, pero fue el cubano quien impuso condiciones en el octavo, conectando una serie de golpes consecutivos que obligaron al réferi a detener la contienda.

Con este triunfo, el peleador nacido en Cuba ha expresado su intención de medirse frente al ganador del esperado duelo entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, programado para el 13 de septiembre de este año.

Osleys Iglesias revela por qué Canelo no aceptaría pelear contra él

En declaraciones con BoxingScene, Osleys Iglesias aseguró que dio una buena pelea ante Shishkin, y señaló que si Canelo no le acepta un combate es porque él es más joven.

“La verdad pienso que di una buena pelea. Si no la aceptan no es que no dé show, la verdad no va a ser por eso, es porque él ve un muchacho joven, ya como él lo fue antes”, declaró.

Iglesias, quien también es apodado "El Tornado“, ostenta un récord invicto de 14 victorias, destacando que 13 de ellas han sido por nocaut. Estos resultados refuerzan su perfil como uno de los contendientes más sólidos dentro de la división de 168 libras (76,2 kilogramos).

Canelo Álvarez está molesto con Netflix por restringir la transmisión de su pelea vs Crawford (Fayez NURELDINE / AFP)

Con esta clasificación, Iglesias se ha sumando a la lista de posibles rivales para el jalisciense en 2026. Sin embargo, junto al cubano se añaden nombres como el de Chris Eubank Junior, Dmitry Bivol, David Benavidez y Hamzah Sheeraz, quienes figuran como potenciales oponentes atractivos para del campeón mexicano.

Canelo Álvarez concentrado para su pelea ante Crawford

El próximo 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, albergará el esperado combate entre Canelo Álvarez y Crawford, un evento que se considera uno de los más importantes del boxeo internacional este año. En esa velada, el originario de Guadalajara expondrá sus cuatro títulos mundiales CMB, AMB, OMB y FIB de la categoría supermediana, en un duelo que promete elevado nivel competitivo.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

Álvarez buscará no solo mantener sus cinturones, sino también consolidar su legado ante un adversario de la talla de Crawford, quien acumula una de las carreras más deslucidas de la última década en el deporte. Actualmente, el monarca mexicano dirige toda su atención a la preparación de este enfrentamiento, decidido a conservar el dominio en su división.