Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

El astro brasileño vivió sus últimos grandes momentos en estadios de la Liga MX

Por Alex Domínguez

El legado de Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho’, uno de los futbolistas más emblemáticos de toda la historia, mantiene un lazo especial con México: tanto su último gol con la selección de Brasil como su último tanto oficial a nivel de clubes ocurrieron en territorio azteca, sellando una conexión única entre el astro brasileño y el país norteamericano.

El 11 de octubre de 2011, el Estadio Corona de Torreón fue testigo de la última anotación de ‘Dinho’ con la camiseta de Brasil. En un partido amistoso ante México, el marcador se encontraba en desventaja para la selección sudamericana cuando, al minuto 79, el mediocampista ejecutó un tiro libre que superó al portero Oswaldo Sánchez.

Ese gol, que significó el empate momentáneo 1-1 y que en su momento nadie imaginaba que perduraría para la eternidad, quedó grabado como la despedida goleadora de “Dinho” con la verdeamarela. Brasil terminaría imponiéndose 2-1, pero la imagen del brasileño celebrando con los brazos abiertos y una sonrisa característica se convirtió en la última postal de su historia goleadora con la selección nacional.

Ese tanto representó el cierre de una etapa dorada para Dinho con Brasil. Durante más de una década, el número 10 transformó cada encuentro en un espectáculo, dejando huella desde la conquista del Mundial de 2002 hasta la Copa Confederaciones de 2005. Su paso por la selección se caracterizó por el despliegue del “jogo bonito”, y el gol en Torreón simbolizó el último destello de ese legado.

Reafirma su conexión con México

En septiembre de 2014, Ronaldinho sorprendió al mundo futbolístico al firmar con los Gallos Blancos de Querétaro. Su llegada generó una ola de expectativas y atención mediática, ya que la Liga MX recibía a uno de los mejores jugadores de la historia. El fichaje del brasileño no solo atrajo la mirada de aficionados y medios internacionales, sino que también unió a diversas aficiones del fútbol mexicano en torno a su figura.

Durante su etapa con los Gallos, Ronnie alternó momentos de brillantez con otros de menor protagonismo, pero dejó huellas imborrables. Entre sus aportaciones más destacadas se encuentra la conducción del equipo hasta la final de la Liga MX en 2015, un logro inédito para la institución.

En esa instancia, el destino volvió a cruzar su camino con el Santos Laguna, club que juega como local en el Estadio Corona, el mismo escenario donde había marcado su último gol con Brasil. Querétaro cayó en la final ante los laguneros, cerrando así un círculo simbólico en la carrera del brasileño.

No obstante, por otro lado, la ‘sonrisa del futbol’ sumó otro capítulo relevante en su trayectoria durante el Clausura 2015. En los cuartos de final de ese torneo, el mediocampista anotó su último gol oficial a nivel de clubes con la camiseta de Querétaro, frente a los Tiburones Rojos de Veracruz.

Ese tanto quedó registrado como el cierre de su ciclo goleador en el fútbol profesional de clubes, ya que, tras su paso por el conjunto mexicano, el jugador se incorporó al Fluminense de Brasil, donde no volvió a marcar.

Tras su etapa en Querétaro, Ronaldinho cerró su carrera profesional en el Fluminense, aunque ya no logró sumar más goles oficiales. Así, México quedó inscrito en la historia del astro brasileño como el escenario de sus últimos grandes momentos goleadores, tanto con la selección de Brasil como en el fútbol de clubes.

