Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez

Osleys Iglesias se une a la lista de posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez (X@OsleysIglesias)

El foco de atención en la división supermediana se amplió tras la victoria contundente por nocaut técnico del invicto cubano Osleys Iglesias sobre Vladimir Shishkin, combate que ocurrió este viernes en el Montreal Casino de la ciudad canadiense.

Desde el inicio de la función ambos pugilistas buscaron el nocaut, pero fue Iglesias quien impuso condiciones en el octavo, conectando una serie de golpes determinantes que obligaron al réferi a detener la contienda.

Con este resultado, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) colocará a Iglesias como rival mandatorio de Saúl Canelo Álvarez. Y es que además, el cubano ha manifestado su deseo de disputar todos los títulos de la división ya sea ante el mexicano o ante Crawford.

Quién es Osleys Iglesias, nuevo rival mandatorio de Canelo Álvarez

Osleys Iglesias, apodado "El Tornado“, ostenta un récord invicto de 14 victorias, destacando que 13 de ellas han sido por nocaut. Estos resultados refuerzan su perfil como uno de los contendientes más sólidos dentro de la división de 168 libras (76,2 kilogramos).

La contundencia demostrada en la mayoría de sus combates le ha otorgado una creciente reputación como rival respetado y potencial retador al título, consolidándose como una de las presencias más prominentes en la categoría supermediana mundial.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

Ahora, Osleys Osleys Iglesias ha entrado recientemente en la lista de posibles rivales para Saúl Álvarez en 2026. Junto al cubano, nombres como Chris Eubank Junior, Dmitry Bivol, David Benavidez y Hamzah Sheeraz figuran como potenciales oponentes del campeón mexicano. Este grupo de aspirantes, con perfiles y trayectorias contrastadas, representa la variedad de desafíos que podría enfrentar Canelo una vez concluido su compromiso ante Terence Crawford.

Canelo Álvarez concentrado para su pelea ante Crawford

Por el momento, el oriundo de Guadalajara, Canelo Álvarez se mantiene enfocado en preparar la defensa de todos sus campeonatos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) en la división supermediana. El enfrentamiento contra Terence Crawford está programado para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y se perfila como una de las citas más relevantes del año para el pugilismo internacional.

Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez (Imágenes de acción vía Reuters)

Para este combate, Álvarez no solo pondrá en juego sus cuatro cinturones, sino que también intentará reforzar su legado ante un oponente con amplia trayectoria. Terence Crawford ha sido catalogado como uno de los peleadores más destacados de la última década, lo que añade peso al reto que enfrenta el campeón mexicano en su intento de mantenerse en la cúspide de la división.