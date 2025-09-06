México Deportes

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez

La Federación Internacional de Boxeo nombrará al pugilista cubano como retador obligatorio del tapatío

Por César Márquez

Guardar
Osleys Iglesias se une a
Osleys Iglesias se une a la lista de posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez (X@OsleysIglesias)

El foco de atención en la división supermediana se amplió tras la victoria contundente por nocaut técnico del invicto cubano Osleys Iglesias sobre Vladimir Shishkin, combate que ocurrió este viernes en el Montreal Casino de la ciudad canadiense.

Desde el inicio de la función ambos pugilistas buscaron el nocaut, pero fue Iglesias quien impuso condiciones en el octavo, conectando una serie de golpes determinantes que obligaron al réferi a detener la contienda.

Con este resultado, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) colocará a Iglesias como rival mandatorio de Saúl Canelo Álvarez. Y es que además, el cubano ha manifestado su deseo de disputar todos los títulos de la división ya sea ante el mexicano o ante Crawford.

Quién es Osleys Iglesias, nuevo rival mandatorio de Canelo Álvarez

Osleys Iglesias, apodado "El Tornado“, ostenta un récord invicto de 14 victorias, destacando que 13 de ellas han sido por nocaut. Estos resultados refuerzan su perfil como uno de los contendientes más sólidos dentro de la división de 168 libras (76,2 kilogramos).

La contundencia demostrada en la mayoría de sus combates le ha otorgado una creciente reputación como rival respetado y potencial retador al título, consolidándose como una de las presencias más prominentes en la categoría supermediana mundial.

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

Ahora, Osleys Osleys Iglesias ha entrado recientemente en la lista de posibles rivales para Saúl Álvarez en 2026. Junto al cubano, nombres como Chris Eubank Junior, Dmitry Bivol, David Benavidez y Hamzah Sheeraz figuran como potenciales oponentes del campeón mexicano. Este grupo de aspirantes, con perfiles y trayectorias contrastadas, representa la variedad de desafíos que podría enfrentar Canelo una vez concluido su compromiso ante Terence Crawford.

Canelo Álvarez concentrado para su pelea ante Crawford

Por el momento, el oriundo de Guadalajara, Canelo Álvarez se mantiene enfocado en preparar la defensa de todos sus campeonatos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) en la división supermediana. El enfrentamiento contra Terence Crawford está programado para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y se perfila como una de las citas más relevantes del año para el pugilismo internacional.

Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a
Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez (Imágenes de acción vía Reuters)

Para este combate, Álvarez no solo pondrá en juego sus cuatro cinturones, sino que también intentará reforzar su legado ante un oponente con amplia trayectoria. Terence Crawford ha sido catalogado como uno de los peleadores más destacados de la última década, lo que añade peso al reto que enfrenta el campeón mexicano en su intento de mantenerse en la cúspide de la división.

Temas Relacionados

Osleys IglesiasSaúl Canelo ÁlvarezCanelo ÁlvarezBoxeoFederación Internacional de Boxeomexico-deportes

Más Noticias

Ex compañero de Santi Gimenez en el Feyenoord podría reforzar a los Xolos de Tijuana

El conjunto fronterizo estaría cerca de incorporar a un elemento con trayectoria en ligas europeas y sudamericanas

Ex compañero de Santi Gimenez

Pachuca vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 8

Los Tuzos de Lozano recibirán la Máquina de Nicolás Larcamón el próximo 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo

Pachuca vs Cruz Azul: precios

Charros vs Sultanes: ¿Dónde y a qué hora ver el juego 5 por el campeonato de la zona norte de la LMB?

Será un duelo decisivo con vistas a la Serie del Rey, en el Walmart Park de Nuevo León

Charros vs Sultanes: ¿Dónde y

Diablos Rojos de México vencen a los Piratas de Campeche y están a 1 juego de llegar a la Serie del Rey

El sexto juego será en la Ciudad de México, en el estadio Alfredo Harp Helú

Diablos Rojos de México vencen

Terence Crawford revela cuál es el secreto para tener éxito en subir de divisiones previo a su pelea con Canelo Álvarez

El estadounidense escalará dos categorías más de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Terence Crawford revela cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pareja discute en calles de

Pareja discute en calles de Tijuana, policía interviene y descubre que son fugitivos de EEUU: les incautan clonazepam y fentanilo

Acusan en EEUU por narcoterrorismo a “El Músico”, uno de los líderes de los Beltrán Leyva

Rescatan en Tabasco a dos adolescentes del Edomex reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales

Revelan red de tráfico de bebés en Ciudad Juárez: La Línea engañaba a las madres para vender a sus hijos en EEUU

Ataque armado en Ciudad Juárez, Chihuahua, deja 5 muertos y un herido

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Cómo ver en vivo desde casa el concierto de Residente en el Zócalo de la CDMX

Odalys Ramírez y Ninel Conde protagonizan incómodo momento en plena gala de La Casa de los Famosos 3

Esta es la bonita casa de Aarón Mercury, uno de los favoritos para la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Emiliano Aguilar vuelve a arremeter contra Pepe Aguilar y sus hermanos: “El apellido viene de mi abuelo”

DEPORTES

Ex compañero de Santi Gimenez

Ex compañero de Santi Gimenez en el Feyenoord podría reforzar a los Xolos de Tijuana

Pachuca vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 8

Charros vs Sultanes: ¿Dónde y a qué hora ver el juego 5 por el campeonato de la zona norte de la LMB?

Diablos Rojos de México vencen a los Piratas de Campeche y están a 1 juego de llegar a la Serie del Rey

Terence Crawford revela cuál es el secreto para tener éxito en subir de divisiones previo a su pelea con Canelo Álvarez