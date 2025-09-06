México Deportes

Pachuca vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 8

Los Tuzos de Lozano recibirán la Máquina de Nicolás Larcamón el próximo 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo

Por César Márquez

Pachuca y Cruz Azul se enfrentarán en la jornada 8 del Apertura 2025 (X@CruzAzul| @Tuzos)

Pachuca y Cruz Azul se verán las caras el próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Hidalgo para disputar un encuentro correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025. Los Tuzos comandados por Jaime Lozano buscarán sumar puntos como locales ante una Máquina Cementera que no ha perdido durante el torneo.

El equipo de Lozano llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse, tras la derrota sufrida ante el América en la fecha anterior, encuentro que terminó con un 2 a 0 a favor de las Águilas. Este resultado dejó a los Tuzos en una posición que exige reacción inmediata para evitar rezagarse en la tabla general.

En contraste,Cruz Azul encara el partido después de haber superado 2-1 a las Chivas de Guadalajara, manteniéndose como una de las escuadras más consistentes en esta edición del campeonato. El conjunto cementero, determinado a prolongar su racha positiva, buscará aprovechar su buen momento futbolístico ante un Pachuca urgido de puntos.

Chivas y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Akron (X@CruzAzul)

Precios de los boletos para el partido entre Pachuca y Cruz Azul

A través de sus redes sociales, Pachuca dio a conocer los precios de los boletos para su partido ante Cruz Azul en el Estadio Hidalgo. Estos van desde los 650 pesos los más económicos (Sur y Norte), hasta los 850 pesos los más caros (Planta oriente y Platea poniente).

  • Plata oriente | 850 pesos
  • Platea poniente | 850 pesos
  • Oriente | 750 pesos
  • Poniente | 750 pesos
  • Norte | 650 pesos
  • Sur |650 pesos

Cabe indicar que la venta de las entradas es digital es por boletomovil en la página https://boletomovil.com/evento/j8-pachuca-vs-cruz-azul-2025-09-13.

Pachuca dio a conocer los precios oficiales de los boletos para su partido ante Cruz Azul (X@Tuzos)

¿Cómo van Pachuca y Cruz Azul en el Apertura 2025?

Con el desarrollo de la jornada 8 del Apertura 2025, Pachuca ocupa actualmente la sexta posición con 13 puntos, resultado de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. El arranque del torneo fue positivo para los Tuzos con cuatro victorias consecutivas, aunque el equipo ha atravesado posteriormente una mala racha de la que intentará recuperarse para no alejarse de la zona de clasificación.

Mientras tanto, el cuadro dirigido por Larcamón se consolida en el tercer lugar de la tabla general con 17 unidades, alcanzadas gracias a cinco victorias y dos empates. El conjunto cementero mantiene el invicto y, además, sostiene una racha de cinco victorias al hilo en el campeonato, lo que los coloca como uno de los equipos más sólidos del certamen. Los de La Noria llegan con la motivación de acrecentar esta serie y reforzar su posición entre los líderes del torneo.

