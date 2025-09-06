México Deportes

Jordan 3 Retro “El Vuelo”: fecha, costo y dónde comprar en México los tenis inspirados en la Lucha Libre

La marca busca conquistar al mercado nacional con un diseño inspirado en la cultura y tradición mexicana

Por Jesús F. Beltrán

La marca busca conquistar al mercado nacional con un diseño inspirado en la cultura y tradición mexicana. (Ilustración: Jesus Aviles)

Nike ha puesto los ojos en el mercado mexicano y lo hace con una propuesta cargada de identidad cultural: los Jordan 3 Retro “El Vuelo”, una edición especial que combina el legado de Michael Jordan con la tradición de la lucha libre, uno de los símbolos más representativos de México. El lanzamiento oficial está programado para el próximo sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en la página oficial de Nike y en su aplicación.

El diseño de esta edición rinde homenaje a la mexicanidad con un predominante color blanco, acompañado de detalles en verde y rojo en la puntera, el talón y el área del tobillo.

El par costará $4,699 pesos y estará disponible desde la talla 22.5 hasta la 32, hasta agotar existencias. (Especial)

Estos elementos incorporan texturas que evocan a las máscaras de luchadores, mientras que los toques dorados en los ojales y el clásico logo de Jordan añaden un acabado distintivo. En palabras de la propia marca: “Diseñado con detalles inspirados en las máscaras, las plumas y los colores audaces del ring, ‘El Vuelo’ toma una silueta clásica y la transforma en un símbolo de fuerza, identidad y herencia”.

La marca apuesta por un modelo cargado de identidad cultural, con detalles en verde, rojo y dorado. (Especial)

El empaque también es parte esencial del concepto. Nike diseñó una caja con estética de cartel de lucha libre, donde se refleja la conexión entre el baloncesto y este espectáculo deportivo. Al abrirla, los compradores encontrarán un detalle oculto en el interior de las lengüetas: la frase “Más vale maña que fuerza”, un guiño a la picardía que caracteriza al cuadrilátero mexicano.

La relación entre Michael Jordan y la lucha libre se construye alrededor de una característica común: la capacidad de elevarse por los aires. Así como los luchadores ejecutan lances espectaculares desde las cuerdas, Jordan dejó huella con su habilidad para volar en la duela. Este simbolismo queda plasmado en cada detalle del calzado.

Los Jordan 3 Retro “El Vuelo” estarán disponibles en tallas que van de 22.5 a 32 centímetros, con un costo de $4,699 pesos mexicanos. Como suele suceder con lanzamientos de edición especial, la disponibilidad será limitada y se espera que se agoten rápidamente.

La edición especial incluye un empaque único y la leyenda “Más vale maña que fuerza” en sus lengüetas. (Especial)

Nike refuerza así su estrategia de conectar con el público mexicano, un mercado en crecimiento dentro de la industria de sneakers. En los últimos años, la marca ha buscado acercarse a la cultura local a través de diseños que reconocen las tradiciones del país. Este lanzamiento no solo busca atraer a los fanáticos de los tenis, sino también a los seguidores de la lucha libre, quienes encuentran en “El Vuelo” un homenaje a uno de los símbolos más arraigados en la identidad nacional.

Con este lanzamiento, Nike no solo ofrece un producto deportivo, sino también un objeto de colección que combina moda, historia y cultura popular.

