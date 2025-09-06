Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

Crédito: Obed Vargas - Reuters

A escasos días de la victoria del Seattle Sounders sobre Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025, se dieron a conocer las respectivas sanciones que recibieron los jugadores de ‘Las Garzas’ por su conato de bronca al culminar el juego. Contrario a lo que se esperaba, Sergio Busquets recibió una suspensión de solo dos partidos tras golpear al mexicano Obed Vargas, hecho que generó una ola de críticas y señalamientos en redes sociales.

Como ya se mencionó, los hechos se dieron el pasado domingo 31 de agosto, cuando tras el silbatazo final de la derrota de Inter Miami por 3-0 ante Seattle Sounders. En medio de la confrontación en la zona central del campo, Busquets golpeó al mediocampista Obed Vargas ante la presencia de jugadores de ambos equipos y personal técnico.

Sergio Busquets agredió a Obed Vargas al culminar la final de la Leagues Cup. (Captura de pantalla, Apple TV)

Las imágenes de la trifulca circularon ampliamente en redes sociales. Si bien, la imagen que más llamó la atención fue el desafortunado escupitajo de Luis Suárez hacia un miembro del cuerpo técnico de Seattle, la acción de Busquets hacia el futbolista mexicano también dio bastante de que hablar.

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup revisó el caso y determinó que la conducta del mediocampista español ameritaba una sanción. “El futbolista del Inter Miami no podrá disputar los dos próximos partidos de la Leagues Cup en los que su club participe”, detalló la organización a través de una notificación oficial difundida por ESPN.

No obstante, es importante señalar que esta restricción aplica solamente en el contexto del torneo binacional, pues las suspensiones de este certamen no afectan la disponibilidad en la MLS.

Aug 20, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF midfielder Sergio Busquets (5) arrives before the game against Tigres UANL at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

Sanción a Suárez

El Comité también sancionó a otros involucrados. Luis Suárez fue inhabilitado por seis encuentros por escupir a un miembro del cuerpo técnico rival. Sin embargo, al igual que Sergio, el ‘pistolero’ solo se verá afectado en la competencia binacional.

Como era de esperarse, en redes sociales juzgaron la sanción final para los dos exfutbolistas del Barcelona, argumentando que resultaba un castigo irrisorio tomando en cuenta que el torneo se volverá a jugar hasta el próximo mes de julio. Aunado a ello, es importante recordar que ambos jugadores se encuentran próximos a terminar su contrato con Inter Miami.

Luis Suárez recibió una sanción de seis partidos sin poder jugar en la Leagues Cup (AP Foto/Lindsey Wasson)

Además, Tomás Avilés, jugador del conjunto de Miami, recibió tres partidos de suspensión, y Steven Lenhart, asistente técnico de Seattle Sounders, fue suspendido por cinco partidos debido a distintos actos de conducta violenta durante los altercados posteriores al encuentro.