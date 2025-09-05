Ruso Brailovsky calienta el Clásico al decir que Chivas no está a la altura del América: “son chiquitos”

La leyenda azulcrema asegura que el América ganará el Clásico, ya que Chivas vive un difícil momento. (Ilustración: Jovani Pérez)

A una semana de que América y Chivas se enfrenten en el Estadio Ciudad de los Deportes, el exjugador y actual analista Daniel “El Ruso” Brailovsky encendió la previa del Clásico Nacional con fuertes declaraciones en contra del Guadalajara.

El argentino, quien marcó época en el conjunto azulcrema durante la década de los 80, aseguró que la grandeza del América es incomparable y que el “Rebaño Sagrado” está muy lejos de alcanzarlo.

“Igualarlo no (El Clásico), no hay forma, las distancias son enormes, es como el cielo y la tierra. Es imposible, el más grande es el América, por algo hay como 100 mil paisanos esperando a ver si gana o si pierde y otros 20 mil que le irán a Chivas, las distancias son enormes. Es la realidad de lo que pasa, entiendo que hay que vender porque ustedes lo transmiten, pero son chiquitos a lado del América”, afirmó en entrevista con TUDN.

Daniel el Ruso Brailovsky en el Club América de México (Foto: Twitter/@America_0215)

El exmediocampista, quien vistió la camiseta azulcrema de 1982 a 1985 y ganó tres títulos de liga (1983-84, 1984 y Prode 85), defendió el dominio histórico de las Águilas, al asegurar que han trabajado de manera más sólida que su acérrimo rival en los últimos años. Según su perspectiva, Guadalajara ha quedado a deber tanto en resultados como en regularidad, lo que ha aumentado la brecha entre ambos equipos.

A pesar de sus duras críticas hacia Chivas, Brailovsky subrayó que el Clásico Nacional es el partido más importante del futbol mexicano y que no puede compararse con ningún otro. Incluso dejó claro que los encuentros frente a Tigres o Cruz Azul no tienen el mismo peso.

El Clásico Nacional contará con público en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Ilustración: Jesús Avilés)

“Conociendo lo que pasa dentro del América y lo que deben sentir los muchachos, salen a jugar como cualquier partido, pero más el Clásico. Sobre si creció un poco con Tigres o Cruz Azul… Y la gente de Querétaro dirá lo mismo, todos quieren competir con el América, todos quieren tener un Clásico con el América. No podemos compararlo con el Clásico Nacional”, explicó.

Las declaraciones del “Ruso” han generado reacciones en redes sociales, donde aficionados del Guadalajara lo acusaron de menospreciar la historia del club tapatío, mientras que seguidores del América celebraron sus palabras como un reflejo de la grandeza de su institución. El debate se suma a la expectativa que ya rodea al partido, uno de los más esperados del calendario de la Liga MX.

Con este tipo de comentarios, Brailovsky reaviva la rivalidad que ha marcado generaciones en el futbol mexicano. El Clásico Nacional no solo se disputa en la cancha, sino también en el terreno mediático, donde exjugadores, periodistas y aficionados aportan su visión sobre quién tiene la supremacía histórica.

Los boletos para el Clásico Nacional ya están a la venta.

Será este sábado 13 de septiembre en punto de las 21:00 horas cuando el América reciba a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes por el juego correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025, siendo la transmisión por el canal 5 o por TUDN, y mediante streaming por VIX Premium.