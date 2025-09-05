México Deportes

Ruso Brailovsky calienta el Clásico al decir que Chivas no está a la altura del América: “son chiquitos”

El exjugador recordó a los fans del Guadalajara que las Águilas son el equipo más grande de México

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La leyenda azulcrema asegura que
La leyenda azulcrema asegura que el América ganará el Clásico, ya que Chivas vive un difícil momento. (Ilustración: Jovani Pérez)

A una semana de que América y Chivas se enfrenten en el Estadio Ciudad de los Deportes, el exjugador y actual analista Daniel “El Ruso” Brailovsky encendió la previa del Clásico Nacional con fuertes declaraciones en contra del Guadalajara.

El argentino, quien marcó época en el conjunto azulcrema durante la década de los 80, aseguró que la grandeza del América es incomparable y que el “Rebaño Sagrado” está muy lejos de alcanzarlo.

“Igualarlo no (El Clásico), no hay forma, las distancias son enormes, es como el cielo y la tierra. Es imposible, el más grande es el América, por algo hay como 100 mil paisanos esperando a ver si gana o si pierde y otros 20 mil que le irán a Chivas, las distancias son enormes. Es la realidad de lo que pasa, entiendo que hay que vender porque ustedes lo transmiten, pero son chiquitos a lado del América”, afirmó en entrevista con TUDN.
Daniel el Ruso Brailovsky en
Daniel el Ruso Brailovsky en el Club América de México (Foto: Twitter/@America_0215)

El exmediocampista, quien vistió la camiseta azulcrema de 1982 a 1985 y ganó tres títulos de liga (1983-84, 1984 y Prode 85), defendió el dominio histórico de las Águilas, al asegurar que han trabajado de manera más sólida que su acérrimo rival en los últimos años. Según su perspectiva, Guadalajara ha quedado a deber tanto en resultados como en regularidad, lo que ha aumentado la brecha entre ambos equipos.

A pesar de sus duras críticas hacia Chivas, Brailovsky subrayó que el Clásico Nacional es el partido más importante del futbol mexicano y que no puede compararse con ningún otro. Incluso dejó claro que los encuentros frente a Tigres o Cruz Azul no tienen el mismo peso.

El Clásico Nacional contará con
El Clásico Nacional contará con público en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Ilustración: Jesús Avilés)
“Conociendo lo que pasa dentro del América y lo que deben sentir los muchachos, salen a jugar como cualquier partido, pero más el Clásico. Sobre si creció un poco con Tigres o Cruz Azul… Y la gente de Querétaro dirá lo mismo, todos quieren competir con el América, todos quieren tener un Clásico con el América. No podemos compararlo con el Clásico Nacional”, explicó.

Las declaraciones del “Ruso” han generado reacciones en redes sociales, donde aficionados del Guadalajara lo acusaron de menospreciar la historia del club tapatío, mientras que seguidores del América celebraron sus palabras como un reflejo de la grandeza de su institución. El debate se suma a la expectativa que ya rodea al partido, uno de los más esperados del calendario de la Liga MX.

Con este tipo de comentarios, Brailovsky reaviva la rivalidad que ha marcado generaciones en el futbol mexicano. El Clásico Nacional no solo se disputa en la cancha, sino también en el terreno mediático, donde exjugadores, periodistas y aficionados aportan su visión sobre quién tiene la supremacía histórica.

Los boletos para el Clásico
Los boletos para el Clásico Nacional ya están a la venta.

Será este sábado 13 de septiembre en punto de las 21:00 horas cuando el América reciba a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes por el juego correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2025, siendo la transmisión por el canal 5 o por TUDN, y mediante streaming por VIX Premium.

Temas Relacionados

Ruso BrailovskyClub AméricaChivasClásico NacionalClásico de Clásicosmexico-deportes

Más Noticias

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

El comentarista mexicano enarboló la trayectoria de la ‘Pulga’ con la Selección Argentina

‘Doctor’ García manda reflexión tras

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”

La presidenta busca que los partidos se transmitan en espacios abiertos, aunque las reglas de la FIFA serán determinantes

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas

¡Pase filtrado... pero de billetes! Bofo Bautista, ex jugador de Chivas es captado sobornando a policías en Zapopan

El clip difundido en redes sociales generó indignación por mostrar la supuesta mordida del exdelantero del Guadalajara

¡Pase filtrado... pero de billetes!

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren

O’Ward será el único mexicano en participar en el Gran Premio de México este año luego de su incorporación a la escudería británica como piloto de reserva

De IndyCar a Fórmula 1:

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

El guardameta celeste se ha vuelto constante en las convocatorias de Colombia

Kevin Mier, portero de Cruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGE da hasta 80 años

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

ENTRETENIMIENTO

LOL México 2026: Eugenio Derbez,

LOL México 2026: Eugenio Derbez, Adal Ramones, Capi Pérez y Michelle Rodríguez se unen en edición especial del show

“Gente estúpida”: Valentina, hija mayor de Facundo, explota contra quienes creen que Delia le es infiel a su padre

Conductores de Ventaneando se burlan de Emiliano Aguilar tras entrevista: “En esta posición cuesta trabajo hablar”

Ivonne Montero deja atrás trágico pasado y se enamora de un policía 11 años menor

“Seguimos confiando”: La defensa de Héctor Parra presenta un nuevo amparo para modificar su sentencia

DEPORTES

‘Doctor’ García manda reflexión tras

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta