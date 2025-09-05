Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026

Atlas FC reconoce a Camilo Vargas tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026 - crédito Reuters

Atlas FC reconoció públicamente a su arquero Camilo Vargas tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, luego de vencer 3-0 a Bolivia en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El club rojinegro compartió un mensaje emotivo en redes sociales, destacando el compromiso y la trayectoria del guardameta, quien ha sido figura tanto en la Liga MX como en el combinado nacional.

“Te hemos acompañado en cada paso, en cada momento, en cada convocatoria. Jamás dudamos de ti, ni un solo segundo… ¡Y lo lograste! Tu primer objetivo está hecho”, publicó Atlas en su cuenta oficial de X, acompañado de un video institucional que recopila momentos clave de Vargas con el equipo tapatío.

Camilo Vargas, de 34 años, ha sido titular indiscutible en Atlas desde 2019, año en que llegó al fútbol mexicano. Con el club, conquistó el bicampeonato de Liga MX en 2021 y 2022, y ha mantenido un nivel competitivo que lo consolidó como referente en la portería de Colombia.

El cuadro Rojinegro felicitó a su portero Camilo Vargas tras conseguir la clasificación al Mundial del 2026. (Cuenta de X @AtlasFC)

Su liderazgo, constancia y profesionalismo han sido reconocidos tanto por la afición como por sus compañeros, convirtiéndose en uno de los jugadores más representativos del plantel rojinegro.

La clasificación de la selección dirigida por Néstor Lorenzo se concretó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Colombia superó con autoridad a Bolivia.

James Rodríguez abrió el marcador al minuto 30, seguido por anotaciones de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, que sellaron el pase directo al Mundial.

Vargas fue titular en el encuentro, mostrando seguridad bajo los tres palos y contribuyendo al orden defensivo del equipo.

El video compartido por Atlas incluye fragmentos narrados por el propio Camilo Vargas, quien expresa el convencimiento que lo impulsó durante el proceso: “Nos convencimos de que podíamos competir contra el que fuéramos. Eso me motiva a seguir dando lo mejor de mí para crecer”.

El arquero colombiano ha sido figura en Atlas desde 2019 y bicampeón de Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

La pieza concluye con el mensaje institucional: “Camilo Vargas y Colombia ¡Están en el Mundial!”, en una afirmación que celebra tanto el esfuerzo individual como el resultado colectivo.

Con esta clasificación, Camilo Vargas se perfila como uno de los representantes del fútbol mexicano en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El reconocimiento de Atlas refuerza el vínculo entre el club y su arquero, y destaca el impacto internacional de los futbolistas que militan en la Liga MX.

Además, posiciona al equipo tapatío como una institución que respalda el crecimiento profesional de sus jugadores en escenarios globales.