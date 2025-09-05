México Deportes

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026

El cuadro Rojinegro se mostró muy orgulloso tras la clasificación del portero bicampeón

Por Gerardo Lezama

Guardar
Atlas FC reconoce a Camilo
Atlas FC reconoce a Camilo Vargas tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026 - crédito Reuters

Atlas FC reconoció públicamente a su arquero Camilo Vargas tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, luego de vencer 3-0 a Bolivia en la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El club rojinegro compartió un mensaje emotivo en redes sociales, destacando el compromiso y la trayectoria del guardameta, quien ha sido figura tanto en la Liga MX como en el combinado nacional.

“Te hemos acompañado en cada paso, en cada momento, en cada convocatoria. Jamás dudamos de ti, ni un solo segundo… ¡Y lo lograste! Tu primer objetivo está hecho”, publicó Atlas en su cuenta oficial de X, acompañado de un video institucional que recopila momentos clave de Vargas con el equipo tapatío.

Camilo Vargas, de 34 años, ha sido titular indiscutible en Atlas desde 2019, año en que llegó al fútbol mexicano. Con el club, conquistó el bicampeonato de Liga MX en 2021 y 2022, y ha mantenido un nivel competitivo que lo consolidó como referente en la portería de Colombia.

El cuadro Rojinegro felicitó a su portero Camilo Vargas tras conseguir la clasificación al Mundial del 2026. (Cuenta de X @AtlasFC)

Su liderazgo, constancia y profesionalismo han sido reconocidos tanto por la afición como por sus compañeros, convirtiéndose en uno de los jugadores más representativos del plantel rojinegro.

La clasificación de la selección dirigida por Néstor Lorenzo se concretó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Colombia superó con autoridad a Bolivia.

James Rodríguez abrió el marcador al minuto 30, seguido por anotaciones de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, que sellaron el pase directo al Mundial.

Vargas fue titular en el encuentro, mostrando seguridad bajo los tres palos y contribuyendo al orden defensivo del equipo.

El video compartido por Atlas incluye fragmentos narrados por el propio Camilo Vargas, quien expresa el convencimiento que lo impulsó durante el proceso: “Nos convencimos de que podíamos competir contra el que fuéramos. Eso me motiva a seguir dando lo mejor de mí para crecer”.

El arquero colombiano ha sido
El arquero colombiano ha sido figura en Atlas desde 2019 y bicampeón de Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

La pieza concluye con el mensaje institucional: “Camilo Vargas y Colombia ¡Están en el Mundial!”, en una afirmación que celebra tanto el esfuerzo individual como el resultado colectivo.

Con esta clasificación, Camilo Vargas se perfila como uno de los representantes del fútbol mexicano en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El reconocimiento de Atlas refuerza el vínculo entre el club y su arquero, y destaca el impacto internacional de los futbolistas que militan en la Liga MX.

Además, posiciona al equipo tapatío como una institución que respalda el crecimiento profesional de sus jugadores en escenarios globales.

Temas Relacionados

Club AtlasCamilo VargasLiga MXSelección ColombiaMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

Durante el juego ante Yankees, Framber Valdez y César Salazar aclararon un cruce de señales que derivó en un pelotazo accidental

Framber Valdez pitcher de los

¿Cuándo se jugará la serie del Rey de la Liga Mexicana de beisbol?

Dos equipos se acercan al duelo definitivo por el campeonato de la LMB, en una edición marcada por historia, estrategia y afición encendida

¿Cuándo se jugará la serie

David Faitelson y su reacción al posible fichaje de Guillermo Ochoa con Querétaro: “Imposible recriminarle algo”

El histórico arquero sigue sin tener equipo de cara a la Copa del Mundo 2026

David Faitelson y su reacción

Mauricio Sulaimán se arrepiente de llamar “envidioso” a Juan Manuel Márquez por defender a Canelo: “Yo no soy así”

El presidente del CMB lamentó la polémica discusión que tuvo con el Dinamita Márquez en una entrevista

Mauricio Sulaimán se arrepiente de

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026

Reportes periodísticos aseguran que Televisa busca la mejor cobertura de la justa mundialista celebrada en México, Estados Unidos y Canadá

Una voz reconocida podría volver
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a dos hombres ligados

Capturan a dos hombres ligados a “La Chokiza” con armas y equipo táctico en Edomex

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Defensa de Julio César Chávez Jr. califica de “pobre” apelación de la FGR por su libertad condicional

Entregan a 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud en Chihuahua

Departamento de Justicia de EEUU anuncia como “logro destacado” acusación de terrorismo contra mujer ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris recuerda a

Aldo de Nigris recuerda a Mariana Botas mientras le ofrece su sudadera a Mar Contreras en LCDLFMX

Toy Story reestreno en México: arranca preventa de boletos para festejar su 30 aniversario

Hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya va a la escuela a sus dos años, así luce el pequeño León

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Pese a su íntima amistad con Peso Pluma, Abelito no lo ha mencionado en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Framber Valdez pitcher de los

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

¿Cuándo se jugará la serie del Rey de la Liga Mexicana de beisbol?

David Faitelson y su reacción al posible fichaje de Guillermo Ochoa con Querétaro: “Imposible recriminarle algo”

Mauricio Sulaimán se arrepiente de llamar “envidioso” a Juan Manuel Márquez por defender a Canelo: “Yo no soy así”

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026