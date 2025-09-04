México Deportes

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025

El torneo femenil del CMLL contará con representación nacional e internacional en la Arena México

Por Jesús F. Beltrán

En la quinta edición, se espera que la Selección Mexicana logré de nuevo la victoria. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha dado el primer paso hacia el Grand Prix de Amazonas 2025, confirmando a las dos primeras luchadoras que formarán parte de la función estelar programada para el viernes 24 de octubre en la Arena México. Se trata de Zeuxis, en representación de México, y Mina Shirakawa, por el equipo internacional.

El anuncio ha generado gran expectación entre los aficionados, ya que ambas gladiadoras son reconocidas por su estilo y trayectoria. Zeuxis regresa al encordado tras superar una lesión, lo que convierte su participación en un momento muy especial.

Zeuxis regresa al encordado tras superar una lesión, lo que convierte su participación en un momento muy especial. (Cortesía CMLL)
“Qué felicidad, la verdad, de representar la bandera mexicana. Me encantan las experiencias contra las extranjeras, de hacer cosas diferentes, y ahora una oportunidad más de demostrar por qué la lucha libre mexicana y el CMLL siguen dando de qué hablar”, declaró la boricua-mexicana en el noticiero CMLL Informa.
La excampeona mundial de amazonas del CMLL fue revelada como la primera integrante de la Selección Mexicana para el Grand Prix Femenil Crédito: X /CMLL

Por su parte, Mina Shirakawa, luchadora japonesa y representante de All Elite Wrestling (AEW), será la primera confirmada del equipo internacional. Su llegada al torneo femenil promete enfrentamientos intensos, ya que es una de las gladiadoras más populares de Japón y ha tenido apariciones previas en la Arena México, lo que la hace una rival familiar para el público mexicano.

Mina Shirakawa, luchadora japonesa y representante de All Elite Wrestling (AEW), será la primera confirmada del equipo internacional. (Cortesía CMLL)

Tras el anuncio, Zeuxis expresó sus ganas de enfrentarse a la japonesa:

“Qué increíble que Mina venga. He tenido la oportunidad de verla en AEW o en la Arena México, pero enfrentarme a ella nunca he podido, así que espero que en el Grand Prix sea la oportunidad perfecta de estar en contra de ella”.
La luchadora japonesa de AEW fue revelada como la primera integrante de la Selección de Extranjeras para el Grand Prix Femenil Crédito: X /CMLL

El Grand Prix de Amazonas se ha consolidado como un evento internacional que enaltece la lucha libre femenil, reuniendo a lo mejor de México y del mundo en un mismo cuadrilátero. La edición de este año promete ser especial, ya que el regreso de Zeuxis y la incorporación de Shirakawa marcan el inicio de una rivalidad cargada de emoción y expectativa.

La Arena México, conocida como la “Catedral de la Lucha Libre”, se prepara para albergar a miles de fanáticos en una función donde la lucha femenil será la gran protagonista. Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

A medida que se acerque la fecha, el CMLL irá revelando al resto de las gladiadoras que integrarán tanto el equipo mexicano como el internacional. La lista promete grandes sorpresas, pues el Grand Prix de Amazonas ha reunido en ediciones pasadas a luchadoras de primer nivel que han dejado huella en el público.

El trofeo lleva cuatro ediciones y ha sido ganado por amazonas de renombre como: Dark Silueta, Dalys, Tessa Blanchard y Reyna Isis.

El inicio del camino rumbo al 24 de octubre ya está en marcha, y con la confirmación de Zeuxis y Mina Shirakawa, los seguidores del pancracio comienzan a vivir la emoción de lo que promete ser una de las noches más memorables del año en la Arena México.

