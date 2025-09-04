México Deportes

Carlos Hermosillo y su consejo a Santiago Gimenez por quedarse en el Milan

El atacante mexicano estuvo cerca de irse a la Roma de Italia durante este mercado de fichajes

Por César Márquez

Santiago Giménez decidió continuar su carrera en el AC Milan, pese a los intensos rumores de traspaso durante el cierre del mercado de fichajes europeo. El Bebote, quien surgió de las filas de Cruz Azul, optó por mantenerse en el club rossonero, una determinación que recibió el respaldo público de figuras como Carlos Hermosillo.

Y es que cabe recordar que el propio director deportivo del cuadro rossonero fue quien aceptó el interés de realizar un intercambio entre Gimenez y Artem Dovbyk, jugador que pertenece a la Roma de Italia.

Durante el programa de la Última Palabra, Carlos Hermosillo destacó la importancia de que el delantero base sus decisiones en la convicción y el instinto propios de un goleador y añadió que la responsabilidad de elegir el camino profesional recae en el propio jugador.

“Él decidió e insistió en quedarse en Milan. Es una decisión del jugador, del olfato del goleador. Y si está insistiendo en quedarse es por algo. Las decisiones en la vida las tienes que tomar sabiendo lo que puede acarrear o no”, declaró la leyenda celeste.

Con el respaldo de su entorno y la convicción de que puede alcanzar el éxito en el fútbol italiano, Santiago afronta el reto de demostrar su valía en el AC Milan, con la mira puesta en convertirse en el referente ofensivo que el club espera y en un jugador importante para la Selección Nacional de México de cara a la Copa del Mundo.

Soccer Football - Serie A
Soccer Football - Serie A - Lecce v AC Milan - Stadio Via del mare, Lecce, Italy - August 29, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez reacts REUTERS/Daniele Mascolo

Chaco aclara la situación de su hijo Santiago Gimenez

Por su parte, Christian Giménez, padre y representante del delantero, ofreció detalles sobre los factores que influyeron en la permanencia de su hijo en el AC Milan. En el mismo programa, el “Chaco” explicó que la directiva del club, encabezada por el director deportivo, el presidente y el técnico, fue determinante para que no se concretara un traspaso a la Roma.

“No se da el cambio, porque el director deportivo, el presidente y el técnico dijeron que no”, afirmó Giménez, quien también aclaró que existieron confusiones y malentendidos con el área deportiva, pero que finalmente prevaleció la postura de Santiago de continuar en el equipo.

Soccer Football - Serie A
Soccer Football - Serie A - Lecce v AC Milan - Stadio Via del mare, Lecce, Italy - August 29, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez in action REUTERS/Daniele Mascolo

En relación con los rumores que circularon sobre una posible oferta del Chelsea, Christian Giménez desmintió categóricamente esa versión. No obstante, reconoció que sí hubo contactos de otros clubes de la Premier League y de equipos italianos como el Génova, aunque ninguno de estos acercamientos se tradujo en una propuesta formal que pusiera en duda la continuidad del delantero en el Milan.

