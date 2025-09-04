Álvaro Morales dejaría ESPN tras 22 años; esto se sabe de la oferta que habría recibido

Álvaro Morales podría salir de ESPN (IG/ @alvaritomorales)

En menos de un año se estará realizando la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, las televisoras deportivas también están alistándose para la cobertura total de este magno evento deportivo. FOX Corporation inició una transformación y empezó a reclutar a figuras del periodismo deportivo.

Entre sus contrataciones destacan Raúl Orvañanos, Rafa Puente, Alonso Cabral y, recientemente, Fernando Cevallos. Sin embargo, la televisora iría por un personaje polémico y controversial para reforzar sus programas de debate de cara al Mundial 2026.

Trascendió que Álvaro Morales podría dejar ESPN para cambiar de empresa, pues FOX le habría ofrecido un contrato atractivo para convencerlo de cambiar de canal, en especial por la cobertura que realizarán para el Mundial 2026.

¿Álvaro Morales dejará ESPN?

De acuerdo con la columna del Francotirador de Récord, la compañía liderada por Carlos Martínez haría lo posible por convencer al Brujo Morales para que se cambie de compañía y así mantenerse como el “líder de la industria”. Según compartió el Francotirador, actualmente FOX estaría negociando para que Alvarito cambie de televisora.

Rápidamente esta noticia trascendió y generó debates, actualmente Álvaro Morales es una de las figuras protagónicas de los debates de ESPN, como en Futbol Picante y Generación F, por lo que sería una baja sensible para el canal norteamericano.

Hasta el momento, Álvaro Morales ni ESPN han compartido alguna postura al respecto del rumor. En redes sociales esta noticia causó una serie de reacciones, ya que algunos celebraron la posible salida del comunicador, otros más dudaron de la posibilidad. De acuerdo con AS México, Alvarito no tendría algún tipo de oferta oficial para irse a FOX y ser parte de sus transmisiones en TUBI o Caliente TV.

¿Quién es Álvaro Morales?

Álvaro Morales es un periodista y comentarista deportivo mexicano, conocido principalmente por su trabajo en la cadena ESPN, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudió Ciencias de la Comunicación.

Se ha destacado por su estilo polémico y directo al analizar temas relacionados con el fútbol, especialmente la Liga MX y la selección mexicana. Morales suele intervenir en programas como Futbol Picante, donde su estilo genera tanto seguidores como detractores dentro de la audiencia. Además, ha trabajado en radio y otros medios de comunicación deportivos en México.

El conductor de televisión también cuenta con el título de director técnico por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En una entrevista concedida a su propia cadena, explicó los motivos que lo llevaron a incursionar en la dirección técnica.

Relató que la pandemia fue el detonante para profundizar en cursos de fútbol, análisis, videoanálisis, táctica y entrenamientos, hasta decidirse por la formación formal en la Escuela Nacional de Directores Técnicos.

“En la pandemia decidí estudiar cursos de futbol, de análisis, de videoanálisis, de táctica, de entrenamientos, hasta que me decidí a estudiar en la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la FMF y obtener las licencias correspondientes. Justamente me gradué este año y esos conocimientos los quería poner en la práctica, los conocimientos teóricos y de cancha en la escuela, los quería poner en práctica. Con la gente que fui conociendo en el curso y en otros, hubo el acercamiento con la franquicia de Valle de Xico, el equipo América Coyoacán”, detalló el periodista.