México Deportes

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

El arquero será la segunda opción, ya que el titular del equipo es el seleccionado español Unai Simón

Por Gerardo Lezama

Guardar
Álex Padilla, portero mexicano, es
Álex Padilla, portero mexicano, es inscrito por el Athletic Club para la Champions League 2025-26. Foto: X/Pumas

Álex Padilla, arquero con nacionalidad mexicana, fue inscrito por el Athletic Club de Bilbao como uno de los dos porteros para disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26.

La decisión lo coloca directamente como suplente de Unai Simón, luego de la salida de Julen Agirrezabala al Valencia CF, y refuerza su perfil como una opción real dentro del primer equipo.

Padilla nació el 1 de septiembre de 2003 en Zarauz, Guipúzcoa, en el País Vasco, España. Sin embargo, vivió en México desde los tres meses de edad, cuando su familia se mudó a Celaya, Guanajuato.

Su madre es originaria de Camargo, Chihuahua, lo que le otorga la doble nacionalidad y un vínculo directo con el país que él mismo ha declarado representar con orgullo.

Aunque su formación futbolística ocurrió en España, mantiene una identidad mexicana sólida y ha sido considerado por selecciones juveniles nacionales.

Padilla será suplente de Unai
Padilla será suplente de Unai Simón tras la salida de Agirrezabala al Valencia CF. Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Se desarrolló íntegramente en el sistema juvenil del Athletic Club, incluyendo etapas en el CD Basconia y el Bilbao Athletic.

En enero de 2025, vivió una experiencia profesional en la Liga MX al ser cedido por seis meses a los Pumas UNAM, donde disputó partidos oficiales y dejó una impresión positiva antes de regresar a Bilbao.

La inscripción en Champions League marca un punto de inflexión en su carrera. Con Agirrezabala fuera del plantel, Padilla ocupa el segundo lugar en la jerarquía de porteros, lo que podría traducirse en minutos de juego si se presentan lesiones, sanciones o rotaciones.

Aunque aún no ha debutado en La Liga, su presencia en la lista europea confirma la confianza del cuerpo técnico en su desarrollo y lo proyecta como parte del futuro del club.

El Athletic enfrentará rivales de alto calibre en la fase de grupos, y la exigencia del torneo podría abrir oportunidades inesperadas para jugadores jóvenes.

El Athletic Club enfrentará rivales
El Athletic Club enfrentará rivales de alto nivel en la fase de grupos de la Champions. REUTERS/Stephane Mahe

Para Padilla, el contexto representa una vitrina de prestigio y una oportunidad de consolidarse en el futbol europeo.

Su caso es singular dentro del panorama mexicano: un jugador que no pasó por las fuerzas básicas nacionales, pero que ha logrado posicionarse en una institución histórica y ahora forma parte del torneo más importante a nivel de clubes.

La historia de Álex Padilla plantea nuevas rutas para el talento mexicano, especialmente en posiciones como la portería, donde la competencia internacional es intensa.

Su evolución será seguida de cerca por analistas y aficionados, atentos a la posibilidad de que se convierta en un referente para futuras generaciones.

En un entorno donde la exportación de futbolistas mexicanos sigue siendo limitada, su presencia en Champions League es un recordatorio de que el camino puede ser distinto, pero igualmente legítimo.

Temas Relacionados

Álex PadillaChampions LeagueUEFAFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea

Ambos pugilistas se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?

El TRI cuenta con un saldo a favor al enfrentarse a selecciones de la AFC

¿Cómo le ha ido a

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anuncia que inauguración del Mundial 2026 será día feriado

El inicio de la competencia más importante de selecciones nacionales será el 11 de junio del 2026

Clara Brugada, jefa de gobierno

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

El pugilista tijuanense podría volver a pelear en octubre o noviembre

Jaime Munguía revela los miles

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?

El arquero busca su lugar para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos del 2026

¿Cuál es el futuro de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a dos

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Los históricos Estudios Churubusco celebran

Los históricos Estudios Churubusco celebran 80 años con estas actividades de cine mexicano

Yuri rompe el silencio sobre la salud de Manuel Mijares y revela la razón por la que fue operado tras bajar de peso

Las mejores películas de Netflix México para ver en cualquier momento

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Elaine Haro rompe en llanto por carritos en su contra hoy 3 de septiembre

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anuncia que inauguración del Mundial 2026 será día feriado

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?