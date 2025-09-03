México Deportes

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas

El defensor brasileño continuará en la Liga MX tras descartarse su salida al Santos, que ya oficializó otro refuerzo en su posición

Por Gerardo Lezama

Matheus Doria seguirá en Atlas
Matheus Doria seguirá en Atlas tras descartarse su fichaje por Santos FC de Brasil. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

Matheus Doria permanecerá en Atlas, luego de que se descartara su posible salida al Santos FC de Brasil, pese a que ya no había entrenado con el primer equipo de los Rojinegros.

Aunque en días recientes se reportó un acuerdo avanzado entre ambas instituciones, el defensor continuará en la Liga MX tras un giro en las negociaciones.

La información fue confirmada por el periodista César Luis Merlo, quien detalló que el club brasileño optó por incorporar a otro jugador en la misma posición, se trata de Adonis Frías, jugador del León con quien ya tenían una negociación previa a la de Doria.

“Santos anunció la llegada de Adonis Frías, que firmó contrato hasta diciembre de 2028. De esta manera, Matheus Doria no irá a Brasil y se quedará en Atlas”, publicó el periodista en su cuenta oficial de X.

El defensor brasileño continuará en
El defensor brasileño continuará en la Liga MX luego de que Santos FC optara por Adonis Frías. Imagen cuenta de X @CLMerlo

Doria, de 29 años, había sido vinculado al equipo paulista como parte de su reestructuración defensiva. Incluso se esperaba que viajara a Brasil para realizar exámenes médicos, pero el movimiento se cayó en las últimas horas.

Sin darse nada oficial, Doria tendría que regresar a los trabajos con el cuadro del Atlas y, por su parte, el Santos de Brasil, ya con su nueva incorporación, buscará trabajar su reestructura tras los malos resultados que habría obtenido.

Desde su llegada en 2018 al futbol mexicano, Doria se ha consolidado como uno de los referentes defensivos de la Liga MX. Fue pieza clave con el Santos de la Laguna de Liga MX que lo mantuvo en el once titular.

Con Atlas llegó en el 2024, siendo pieza de la zaga rojinegra, su permanencia representa una noticia relevante para el cuerpo técnico, que enfrenta una temporada con altibajos y lesiones en zona baja.

Con el cierre del mercado brasileño, el zaguero permanecerá en Guadalajara hasta el 2026, tal como viene estipulado en su contrato. Su continuidad podría ser clave en la búsqueda de Atlas por escalar posiciones y asegurar un lugar en la fase final del torneo.

La continuidad de Doria es
La continuidad de Doria es clave para las aspiraciones de Atlas en el torneo Apertura 2025. (Instagram)

Por su parte, Santos oficializó la incorporación de Adonis Frías, procedente del Club León, como nuevo refuerzo en defensa. El argentino firmó contrato por más de tres años y fue presentado en redes sociales con el dorsal 98.

La decisión del club brasileño de cerrar el fichaje de Frías dejó sin efecto la negociación con Doria, quien ahora se enfoca en el próximo compromiso de Atlas en el torneo Apertura 2025. Se espera que en los próximos días se aclaren los detalles del proceso y la postura oficial de ambas instituciones.

