Los memes que dejó el primer gol de Aaron Ramsey con Pumas y su supuesta maldición

El atacante europeo se estrenó con la camiseta auriazul. (Jovani Pérez)

Tras varias semanas de espera, Aaron Ramsey hizo su debut con los Pumas de la UNAM, haciéndolo nada más y nada menos que con el gol del triunfo ante Atlas en actividad de la jornada 7 del Apertura 2025. Más allá de marcar el tanto de la victoria, el galés acaparó las portadas por la supuesta “maldición” que existe cada que manda el balón al fondo de la red.

La jugada decisiva surgió en el tiempo agregado, cuando tras un tiro de esquina cobrado por Rodrigo López desde la banda izquierda, quien dirigió el balón al corazón del área chica. Ramsey llegó puntual al remate, conectando de inmediato con la pierna derecha y enviando el esférico con fuerza al fondo de la portería, imposible para el guardameta Camilo Vargas dados el disparo potente y las condiciones del terreno tras la lluvia.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atlas - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 31, 2025 Pumas UNAM's Aaron Ramsey celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Con ese gol, el mediocampista galés no solo se estrenó con el conjunto auriazul, sino que revivió en redes sociales y tribunas una curiosa “maldición” vinculada a su carrera. La llamada “maldición de Aaron Ramsey” es una creencia popular entre aficionados y prensa, que señala una supuesta coincidencia: tras cada anotación del galés, días después suele reportarse la muerte de una figura reconocida a nivel internacional.

No obstante, nadie ha logrado confirmar un vínculo real entre sus goles y los decesos. La tendencia ha sido catalogada como superstición. El propio Ramsey y sus allegados, según relató en entrevista para TUDN al incorporarse a Pumas, han abordado el asunto con humor, considerando que “su ‘maldición’ era solo una superstición” y bromeando sobre la leyenda que lo rodea.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atlas - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 31, 2025 General view of rain as Pumas UNAM's Aaron Ramsey reacts after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Ahora, con su diana conseguida ante los rojinegros de Atlas, uno de los aspectos que más llamó la atención, fue el torrencial chubasco que se hizo presente en el Estadio Olímpico Universitario durante los minutos posteriores al gol. En las imágenes y videos compartidos por aficionados y prensa que se dieron cita en el inmueble, se contempla la enorme cantidad de agua que cayó sobre el recinto, inundando los pasillos y la cancha.

Partiendo de esa premisa, los cibernautas no dejaron escapar la oportunidad para hacer memes y burlas sobre las supuestas consecuencias que vendrán acompañadas del tanto del galés.

Pese a su popularidad en foros y medios deportivos, no existe evidencia científica que respalde la creencia y la coincidencia se explica solo por cercanía temporal. El gol que dio el triunfo a Pumas es recordado ya entre sus seguidores, y para Aaron Ramsey representa un estreno goleador en el fútbol mexicano que, más allá de supersticiones, quedó grabado bajo la lluvia en ciudad universitaria.