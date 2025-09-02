México Deportes

Los memes que dejó el primer gol de Aaron Ramsey con Pumas y su supuesta maldición

El atacante europeo se estrenó con la camiseta auriazul

Por Alex Domínguez

Guardar
El atacante europeo se estrenó
El atacante europeo se estrenó con la camiseta auriazul. (Jovani Pérez)

Tras varias semanas de espera, Aaron Ramsey hizo su debut con los Pumas de la UNAM, haciéndolo nada más y nada menos que con el gol del triunfo ante Atlas en actividad de la jornada 7 del Apertura 2025. Más allá de marcar el tanto de la victoria, el galés acaparó las portadas por la supuesta “maldición” que existe cada que manda el balón al fondo de la red.

La jugada decisiva surgió en el tiempo agregado, cuando tras un tiro de esquina cobrado por Rodrigo López desde la banda izquierda, quien dirigió el balón al corazón del área chica. Ramsey llegó puntual al remate, conectando de inmediato con la pierna derecha y enviando el esférico con fuerza al fondo de la portería, imposible para el guardameta Camilo Vargas dados el disparo potente y las condiciones del terreno tras la lluvia.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atlas - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 31, 2025 Pumas UNAM's Aaron Ramsey celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Con ese gol, el mediocampista galés no solo se estrenó con el conjunto auriazul, sino que revivió en redes sociales y tribunas una curiosa “maldición” vinculada a su carrera. La llamada “maldición de Aaron Ramsey” es una creencia popular entre aficionados y prensa, que señala una supuesta coincidencia: tras cada anotación del galés, días después suele reportarse la muerte de una figura reconocida a nivel internacional.

No obstante, nadie ha logrado confirmar un vínculo real entre sus goles y los decesos. La tendencia ha sido catalogada como superstición. El propio Ramsey y sus allegados, según relató en entrevista para TUDN al incorporarse a Pumas, han abordado el asunto con humor, considerando que “su ‘maldición’ era solo una superstición” y bromeando sobre la leyenda que lo rodea.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atlas - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 31, 2025 General view of rain as Pumas UNAM's Aaron Ramsey reacts after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Ahora, con su diana conseguida ante los rojinegros de Atlas, uno de los aspectos que más llamó la atención, fue el torrencial chubasco que se hizo presente en el Estadio Olímpico Universitario durante los minutos posteriores al gol. En las imágenes y videos compartidos por aficionados y prensa que se dieron cita en el inmueble, se contempla la enorme cantidad de agua que cayó sobre el recinto, inundando los pasillos y la cancha.

Partiendo de esa premisa, los cibernautas no dejaron escapar la oportunidad para hacer memes y burlas sobre las supuestas consecuencias que vendrán acompañadas del tanto del galés.

Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey
Memes gol de Aaron Ramsey

Pese a su popularidad en foros y medios deportivos, no existe evidencia científica que respalde la creencia y la coincidencia se explica solo por cercanía temporal. El gol que dio el triunfo a Pumas es recordado ya entre sus seguidores, y para Aaron Ramsey representa un estreno goleador en el fútbol mexicano que, más allá de supersticiones, quedó grabado bajo la lluvia en ciudad universitaria.

Temas Relacionados

PumasAaron RamseymaldiciónmemesLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Aficionada denuncia golpiza a su hermano por parte de seguidores de Chivas por portar playera de Cruz Azul en el Akron

La denunciante aseguró que no había personal de resguardo en las salidas del estadio cuando ocurrió la agresión

Aficionada denuncia golpiza a su

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

El delantero del Anderlecht no se presentará a la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos ante Japón y Corea del Sur

Esta es la razón por

Por qué se cayó el fichaje de Guillermo Ochoa al Burgos de España

El histórico arquero de la Selección Nacional sigue en busca de club de cara a la Copa del Mundo 2026

Por qué se cayó el

Fernando Cevallos regresa a la televisión deportiva; así fue presentado en FOX

El analista deportivo volverá a las mesas de análisis tras su salida de “La última Palabra” de Fox Sports

Fernando Cevallos regresa a la

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

El entrenador del “Bandera Roja” señaló que el tapatío parte como favorito por la diferencia de peso y tamaño

Papá de David Benavidez revela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa cerró agosto con 118

Sinaloa cerró agosto con 118 homicidios y 473 vehículos robados, según reportes

Intentó apuñalar a un médico del IMSS en Chihuahua, su caso pasa a juez federal con prisión preventiva

Niegan amparo a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Alianzas entre grupos criminales son una vulnerabilidad, asegura subsecretaría del Estado Mayor de Chihuahua

Aseguran miles de latas de cerveza valuadas en más de un millón de pesos y robadas por un grupo criminal en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar reacciona tras la

Pepe Aguilar reacciona tras la “guerra” de publicaciones de Emiliano, Leonardo y Christian Nodal en redes

Filtran nueva lista con el orden de eliminación en La Casa de los Famosos: coincide con Ninel Conde y Mariana Botas

Cazzu revela un duro momento que vivió con el abogado de Nodal por la custodia de Inti: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”

Mientras Gael García Bernal triunfaba como actor, su medio hermano habría vivido otra realidad

¿Igual que Nodal? La verdadera historia de cómo Pepe Aguilar conoció a Aneliz Álvarez, su esposa

DEPORTES

Aficionada denuncia golpiza a su

Aficionada denuncia golpiza a su hermano por parte de seguidores de Chivas por portar playera de Cruz Azul en el Akron

Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

Por qué se cayó el fichaje de Guillermo Ochoa al Burgos de España

Fernando Cevallos regresa a la televisión deportiva; así fue presentado en FOX

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez