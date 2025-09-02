México Deportes

Ángel Sepúlveda es baja en Cruz Azul, podría estar fuera de las canchas un mes

El máximo referente ofensivo del equipo de La Noria enfrenta un momento complicado en su carrera

Por Mariana Campos

El conjunto celeste deberá esperar
El conjunto celeste deberá esperar la evolución del jugador para tener el tiempo determinado de recuperación. (REUTERS/Raquel Cunha)

La noticia de la lesión de Ángel Sepúlveda ha impactado de manera a Cruz Azul en plena disputa del Apertura 2025. El delantero, pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón, estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas tras confirmarse una grave lesión.

A través de sus redes sociales, la Máquina destacó que se trata de una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo. La baja se produjo después de que Sepúlveda abandonó el terreno de juego al minuto 17 del encuentro frente a Chivas, correspondiente a la séptima jornada de la Liga MX.

El diagnóstico médico precisó que se trata de un desgarro grado uno en la pierna izquierda. Este tipo de lesión, aunque dolorosa, representa un escenario menos grave de lo que inicialmente se temía en el club.

El 'Cuate' se ha distinguido
El 'Cuate' se ha distinguido como uno de los referentes más fuertes de Cruz Azul en los últimos años. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El delantero sintió molestias musculares que lo obligaron a pedir el cambio, lo que encendió las alarmas en el banquillo de Cruz Azul. Tras someterse a estudios médicos, el club pudo descartar una lesión de mayor gravedad y establecer el periodo de recuperación estimado.

En un primer momento, la preocupación en La Noria giraba en torno a la posibilidad de que el atacante quedara fuera de combate entre seis y ocho semanas, lo que habría significado perderlo para la fase decisiva del campeonato. La confirmación de una recuperación más corta generó alivio entre el cuerpo técnico y la directiva.

Dentro del entorno celeste, la noticia del diagnóstico definitivo fue recibida con tranquilidad, ya que el temor inicial apuntaba a una ausencia mucho más prolongada. La posibilidad de contar nuevamente con Sepúlveda antes del cierre del torneo representa un respiro para Larcamón y su plantel, que han encontrado en el atacante un referente ofensivo durante la primera mitad del certamen.

La fecha FIFA ayudará al
La fecha FIFA ayudará al delantero a tener tiempo de recuperación sin sacrificar tantos partidos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Qué pasará con el ‘Ángel del gol’?

El proceso de rehabilitación de Sepúlveda coincide con la Fecha FIFA de septiembre, periodo en el que Cruz Azul no disputará partidos amistosos. Además, el delantero no fue convocado por Javier Aguirre para los compromisos de la selección mexicana, lo que le permitirá enfocarse plenamente en su recuperación en las instalaciones de La Noria. Desde este lunes, el jugador inició los trabajos de rehabilitación con el objetivo de reincorporarse lo antes posible a la actividad competitiva.

Mientras tanto, el resto de la plantilla de Cruz Azul recibió algunos días de descanso tras la última jornada y tiene previsto regresar a los entrenamientos el jueves, bajo las órdenes de Larcamón y su cuerpo técnico. El club aprovechará la pausa internacional para ajustar detalles tácticos y preparar el regreso a la Liga MX sin la presión de partidos oficiales.

El rendimiento de Sepúlveda en el Apertura 2025 ha sido determinante para Cruz Azul. El delantero suma cinco goles en la primera mitad del torneo y se ha consolidado como titular indiscutible en el esquema de Larcamón.

