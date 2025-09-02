América vs Chivas se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: alcaldía Benito Juárez da a conocer nuevas medidas de seguridad

La alcaldía informó que se revisaron avisos de espectáculos y planes de contingencia para los próximos siete partidos en el recinto, determinando que no existe impedimento para la celebración de los eventos. (Ilustración: Jesús Aviles)

El clásico nacional entre América y Chivas ya tiene sede confirmada. Este martes 2 de septiembre, la Alcaldía Benito Juárez informó que el duelo correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025 se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 13 de septiembre, bajo un reforzado esquema de seguridad denominado “Estadio Seguro”.

Mediante un comunicado, la demarcación explicó que, tras una reunión con representantes del inmueble ubicado en la colonia Ciudad de los Deportes, se acordaron medidas específicas para garantizar la seguridad de vecinos y asistentes.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la continuidad del Operativo “Ladrillera”, que establece cierres de vialidades parciales o totales en función del aforo del estadio. La alcaldía puntualizó que el control de accesos, seguridad y logística al interior del recinto será responsabilidad exclusiva del personal capacitado del estadio o de quienes ellos determinen, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia alcaldía coordinarán el perímetro exterior.

Comunicado oficial de la Alcaldía Benito Juárez

Asimismo, se mantendrán los protocolos de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante los partidos. La administración local también confirmó que el estadio presentó los avisos de espectáculos públicos y planes de contingencia correspondientes a siete encuentros programados en las próximas semanas: cuatro de la Liga MX Femenil y tres de la varonil.

“De la revisión de la documentación en cuanto a los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de protección civil, la Alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de los eventos garantizando la seguridad de todos los vecinos y asistentes”, se indicó en el comunicado.

El anuncio llega después de semanas de tensión entre la alcaldía, el Club América y la Liga MX. Cabe recordar que el pasado 24 de agosto, el encuentro entre América y Pachuca por la jornada 7 del Apertura se disputó sin público, tras una orden de la alcaldía.

En ese momento, las autoridades acusaron que en un partido femenil previo, personal de seguridad del América cerró la calle Indiana, impidiendo incluso el paso de una mujer que requería atención médica. Tanto el club como la directiva del Estadio Ciudad de los Deportes desmintieron la versión, asegurando que el cierre fue realizado por la policía capitalina como parte de un operativo oficial.

El juego de América vs Pachuca se tuvo que jugar a puerta cerrada. (Foto: Jesús Aviles)

La Liga MX calificó aquella decisión como “arbitraria” y exigió su rectificación, señalando que perjudicaba directamente a los aficionados. Sin embargo, la alcaldía reiteró que las inspecciones técnicas y de protección civil se mantendrán para cada encuentro en el recinto.

Con la confirmación de que el clásico América vs Chivas se celebrará con público, se busca disipar la incertidumbre que rodeaba la sede y dar certeza a los aficionados de que habrá un despliegue de seguridad reforzado en uno de los partidos más esperados del futbol mexicano.