México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

El conjunto azteca continúa buscando elevar su nivel previo a la disputa de la tercera Copa del Mundo en nuestro país

Por Mariana Campos

Los nipones serán uno de los rivales más complicados para México en su preparación. (Jesús Avilés / Infobae México)

Nos encontramos a unos meses de que México se convierta en histórico dentro del fútbol internacional al albergar por tercera vez, ahora con la inauguración del Mundial 2026. Previo al pitazo inicial, la escuadra de Javier Aguirre se medirá contra la Selección de Japón en un partido de amistoso que servirá de preparación.

Luego de proclamarse campeón de la más reciente edición de la Copa Oro, el Tri busca seguir afinando detalles de cara a la justa mundialista y, contrario a lo que ha sucedido en ocasiones pasadas, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol han intentado buscar rivales de buen nivel futbolístico para reforzar al equipo.

Si bien regresar a la senda del triunfo en el torneo de selecciones de la Concacaf ayuda al equipo mexicano a incrementar su confianza y encarar la Copa del Mundo de la mejor forma, la falta de competiciones por buscar un boleto (debido a que ya cuenta con el pase directo al ser sede) podría afectar directamente en la falta de competitividad con la que pudieran llegar los seleccionados. En ese sentido, es importante que tanto Javier Aguirre como los altos mandos del fútbol mexicano logren obtener rivales de peso para una mejor preparación.

Los mexicanos quieren aprovechar a estos rivales para mejorar su nivel futbolístico. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Día, hora y transmisión del partido

Desde el mundial que se jugó en su tierra en el 2002, Japón se ha distinguido por ser una de las selecciones asiáticas más competitivas del mundo. Se caracterizan por tener un estilo vertical, con pases certeros y una velocidad que a más de uno ha desbalanceado, por lo que se espera un duelo muy complicado.

El encuentro se llevará a cabo en suelo estadounidense el próximo sábado 6 de septiembre en punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en el Alameda Conuty Stadium, en Oakland, California, EEUU. Hasta el momento, se espera que el partido pueda verse en televisión abierta desde el Canal 5 de Televisa, pero aún se tiene en duda si TV Azteca tendrá los derechos luego de lo sucedido en la pasada Copa Oro en donde los del Ajusco decidieron no emitir los partidos del Tri.

Se espera que Luis Chávez pueda retomar su nivel antes del Mundial. (AP Foto/David J. Phillip)

Convocados para el encuentro

Previo a la celebración de la Copa del Mundo 2026, México ha vivido una transición entre las figuras que ya dejaron un legado en el equipo nacional y el cambio generacional en donde los jóvenes ya se están ganando un lugar. Aquí te dejamos a los convocados para esta mini gira:

  • Porteros: L. Malagón, R. Rangel, C. Moreno.
  • Defensas: R. Huescas, J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, J. Purata, J. Orozco, J. Gallardo, M. Chávez.
  • Medios: E. Álvarez, E. Lira, M. Ruiz, C. Rodríguez, O. Pineda, É. Sánchez.
  • Delanteros: R. Alvarado, D. Lainez, C. Huerta, R. Jiménez, S. Giménez, H. Lozano, A. Vega, G. Berterame.

