Sheinbaum niega persecución contra exfiscal de Chihuahua por caso CIA: rechaza acusaciones de proteger al narco

Exfiscal Chihuahua César Jáuregui Moreno (especial)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos sobre sus supuestas críticas al exfiscal César Jáuregui Moreno por el caso CIA, en el que también se encuentra involucrada la gobernadora Maru Campos.

Durante la mañanera del pueblo de este 22 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre las declaraciones de la oposición, quienes aseguran que están juzgando al exfuncionario por traición a la patria por desmantelar un narcolaboratorio. Ante esto, contestó que “ni lo desmanteló él, para empezar”.

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