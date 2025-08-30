Místico vuelve a la gloria y es campeón del Grand Prix Internacional 2025 del CMLL: así fue su victoria | Video

Con la ovación de 20,000 aficionados, Místico logró superar a Speedball Mike Bailey, coronándose como el campeón del Grand Prix Internacional 2025, en una de las noches más emocionantes de la lucha libre. (Foto: Diego Cedrix)

Este viernes 29 de agosto, la Arena México vivió una noche histórica llena de emoción y tensión, cuando el mexicano Místico derrotó al canadiense Speedball Mike Bailey en el Grand Prix Internacional 2025 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La victoria de Místico, quien se alzó con su segunda copa del Grand Prix Internacional, marcó el cierre de una noche llena de espectaculares eliminatorias y momentos inesperados. Esta edición del torneo no solo destacó por la calidad de los luchadores, sino por el fervor de los 20,000 aficionados que se dieron cita en la Arena México para apoyar a su equipo, la Selección Mexicana.

(Foto: Diego Cedrix)

El evento reunió a dos equipos con talento de primer nivel: la Selección Mexicana, integrada por leyendas y jóvenes promesas como Místico, Volador Jr., Atlantis Jr., Templario, Titán, Ángel de Oro, Máscara Dorada, Neón, Zandokan Jr. y Difunto, y un equipo extranjero compuesto por luchadores internacionales de renombre, como Donovan Dijak, Action Andretti, Robbie X, TJP, Rocky Romero, Michael Oku, Taiji Ishimori, Lio Rush y Speedball Mike Bailey.

(Foto: Diego Cedrix)

La lucha comenzó con un formato de eliminación uno a uno, dando inicio con un enfrentamiento entre Templario y Taiji Ishimori. A lo largo de la noche, los luchadores intercambiaron derrotas, llevando al público a vivir intensos momentos de suspenso. Diferentes estrategias y movimientos sorprendentes marcaron la contienda, destacando la habilidad de los luchadores mexicanos, quienes luchaban con el alma por llevarse la victoria.

(Foto: Diego Cedrix)

Así fueron las eliminaciones del Grand Prix Internacional 2025

La competencia estuvo reñida desde el principio, y el primer eliminado fue Difunto, quien cayó a manos de The Beast Mortos, representante de AEW. Sin embargo, Místico empató la contienda al eliminar a Action Andretti. A partir de ahí, la guerra de eliminaciones fue imparable, con el equipo extranjero tomando la delantera al eliminar a Ángel de Oro, uno de los luchadores más populares de México, a manos de TJP.

(Foto: Diego Cedrix)

Los luchadores mexicanos no tardaron en responder, y Zandokan Jr. logró sacar a Michael Oku del combate, mientras que Volador Jr. eliminó a Lio Rush, poniendo al equipo mexicano nuevamente en el camino hacia la victoria. Sin embargo, la contienda dio un giro inesperado cuando Zandokan Jr. fue derrotado por el poder físico de Donovan Dijak, un luchador que impresionó a todos con su fuerza inhumana.

(Foto: Diego Cedrix)

El ritmo de la batalla continuó, con eliminaciones que mantuvieron al público al borde de la butaca. En un momento crítico, Rocky Romero, quien fue el líder del equipo extranjero, fue derrotado por Máscara Dorada, lo que parecía cambiar el curso de la lucha a favor de los mexicanos. Sin embargo, la Selección Mexicana sufrió golpes duros cuando Neón fue eliminado por Mike Bayley y Atlantis Jr. cayó ante una brutal lanza de The Beast Mortos.

(Foto: Diego Cedrix)

Con la tensión a tope, los luchadores restantes, Máscara Dorada, Volador Jr. y Titán, fueron eliminados uno tras otro. Primero fue TJP quien derribó a Máscara Dorada, luego Ishimori se encargó de Volador Jr. dejando al equipo mexicano con Titán como su último contendiente, quien pronto fue sorprendido por Speedball Mike Bailey, quien acabó con su participación.

(Foto: Diego Cedrix)

El triunfo de Místico en el Grand Prix Internacional 2025

(Foto: Diego Cedrix)

Con solo Místico quedando en pie por México, la situación parecía desesperada para la afición mexicana. Sin embargo, el luchador conocido como “Rey de Plata y Oro” demostró su temple al eliminar a TJP con una impresionante plancha. Ya con solo Speedball Mike Bailey enfrente, el desafío parecía más grande que nunca.

Fue en ese momento de máxima tensión que Místico se levantó con el apoyo inquebrantable de las 20,000 personas presentes en la Arena México. Con una ejecución impecable de su finisher, “La Mística”, Místico logró hacer rendir a Speedball Mike Bailey y así conquistar, por segunda vez en su carrera, el trofeo del Grand Prix Internacional 2025 del CMLL.

En un combate épico, Místico se impuso a Speedball Mike Bailey y conquistó el Grand Prix Internacional 2025, llevando la gloria para la lucha libre mexicana en la Arena México. (Foto: Diego Cedrix)

La victoria de Místico no solo significó el reconocimiento de su calidad y trayectoria, sino que también representó un triunfo simbólico para la lucha libre mexicana, que se vio reforzada por la presencia de sus máximas estrellas. Esta edición del Grand Prix Internacional 2025 quedará en la historia como una de las más emocionantes y disputadas de los últimos tiempos.