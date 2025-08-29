Sheinbaum anuncia que regalará el primer boleto de la Inauguración del Mundial 2026

Mexican President Claudia Sheinbaum and FIFA president Gianni Infantino hold a 2026 FIFA World Cup opening ticket at the National Palace, in Mexico City, Mexico, August 28, 2025. Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes 29 de agosto durante su conferencia de prensa denominada “La Mañanera del Pueblo” que no ocupará el boleto que le entregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la inauguración del Mundial 2026, sino que lo regalará a una niña o mujer de escasos recursos que sea apasionada del futbol.

En sus redes sociales, la mandataria compartió fotografías del encuentro con Infantino, quien le entregó el primer boleto de la serie con el número 0001 para el partido inaugural que se disputará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Además, recibió un balón y una réplica de la Copa del Mundo.

Sheinbaum expresó la relevancia de este gesto y la importancia de compartirlo con la sociedad mexicana.

“Me siento contenta, ayer (jueves) vino el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 11 de junio, la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, ya falta poco. Si me dio un boleto, el 001, estoy pensando en dárselo a una niña, una joven que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de ir al Estadio”, señaló.

La presidenta enfatizó que México vivirá un momento histórico al ser por tercera ocasión sede de la inauguración de una Copa del Mundo. Recordó que la Ciudad de México ya ha recibido este evento en 1970 y 1986, consolidando al Estadio Azteca como el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales.

Sheinbaum también agradeció la visita del presidente de la FIFA.

“Agradezco mucho la visita de Gianni Infantino. Es un momento especial. Cerca de 6 billones de personas ven la inauguración del Mundial. La CDMX tiene el orgullo de ser por tercera vez en recibir la inauguración del Mundial. Va a ser un momento importante para México, vamos a estar en los ojos del mundo, como siempre el pueblo de México es generoso, alegre, va a ser bonito para nuestro país”, afirmó.

La mandataria adelantó que su gobierno prepara actividades para que el evento no se limite únicamente a quienes puedan pagar una entrada al estadio. Informó que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ya organiza algunos de los preparativos en coordinación con la FIFA y el comité organizador local.

“Rosa Icela está viendo algunos preparativos. Va a haber pantallas para que la gente pueda ver el partido de inauguración de forma gratuita, en fin va a ser un gran momento”, concluyó Sheinbaum.

Con esta declaración, la presidenta busca dar un mensaje de inclusión y justicia social, al privilegiar que una mujer mexicana que no tendría acceso a un evento de tal magnitud pueda disfrutar de la experiencia única de presenciar en vivo el inicio del Mundial. La decisión fue celebrada en redes sociales, donde usuarios destacaron la relevancia de acercar este tipo de acontecimientos a los sectores más vulnerables.