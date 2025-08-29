México Deportes

Rigoberto Álvarez confiesa cómo sorprendió Canelo a todo el mundo cuando tenía 13 años: “Es un diamante en bruto”

El ex boxeador reveló cómo su hermano se enfrentaba a peleadoras más grandes

Por César Márquez

Rigoberto Álvarez opinó sobre la pelea que sostendrá Canelo vs Crawford (Especial)

Saúl Canelo Álvarez se ha consolidado como la gran figura del boxeo internacional en la última década y el referente de este deporte en México. Y aunque su carrera ha generado opiniones divididas en el público, los títulos lo respaldan como una estrella del pugilismo moderno.

En una reciente entrevista, Rigoberto Álvarez, hermano de Canelo, recordó cómo Saúl sorprendía a todos con solo 13 años. El joven boxeador, originario de Guadalajara, Jalisco, ya mostraba un talento poco común para su edad, lo que generó grandes expectativas en su entorno familiar y deportivo.

Rigoberto Álvarez confiesa cómo Canelo sorprendía a todos cuando tenía 13 años

Durante la conversación en el podcast “Un Round Más” con Eduardo Camarena y Marco Antonio Barrera, Rigoberto relató que el entrenador Chepo Reynoso identificó de inmediato el potencial de Saúl y lo describió como un “diamante en bruto”. Esta valoración marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a la élite mundial.

“Cuando tenía 13 años (Canelo), yo le llegue a poner a muchachos que tenían 18 años. Es más, Chepo una vez que lo vio en unas peleas y me dice ‘oye lo vas a poner con ese muchacho y le digo sí. Me dice no Rigo, es está muy grande', no lo conocía todavía. Y Marcelino Silva, no sé si te acuerde de él, me dice, ‘me quedé impactado pinche morro. Ese muchacho es un campeón mundial seguro si se va por buen camino'. Y llega Chepo y me dice ‘ese cabrón es un diamante en bruto'“, relató el ex boxeador.

La visión temprana de Chepo Reynoso sobre el potencial de Saúl Álvarez anticipó el desarrollo de una de las carreras más destacadas en la historia reciente del boxeo mexicano.

El ex boxeador reveló cómo su hermano se enfrentaba a peleadoras más grandes |Crédito: Facebook | Un Round Más

Canelo Álvarez en busca de aumentar su legado

Por ahora, Canelo se encuentra enfocado y cerrando su preparación de cara al encuentro que tendrá contra Terence Crawford arriba del cuadrilátero el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada. En este duelo, el campeón mexicano pondrá en disputa sus cuatro fajillas mundiales (CMB, AMB, OMB, FIB) ante un estadounidense que subirá de peso dos categorías más.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

Sin embargo, el entorno del combate no solo ha generado expectativas sobre lo que está en juego, sino que también representa la disputa por el legado deportivo de ambos boxeadores. Los dos buscarán determinar quién es el mejor libra por libra de la actualidad en un choque que reúne a un par de exponentes de la élite del boxeo internacional.

