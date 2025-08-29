México Deportes

David Faitelson arremete contra la alcaldía Benito Juárez por cierre del Estadio Ciudad de los Deportes

El periodista acusa al alcalde Luis Mendoza de presionar a la Liga MX por boletos y palcos

Por Gerardo Lezama

David Faitelson critica a la
David Faitelson critica a la Alcaldía Benito Juárez por cierre del Estadio Ciudad de los Deportes

El periodista deportivo David Faitelson lanzó una serie de críticas contra la Alcaldía Benito Juárez, luego de que se anunciara el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes, sede provisional del Club América.

La decisión impedirá el acceso de aficionados al partido entre América y Pachuca, programado para este fin de semana.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Faitelson acusó al alcalde Luis Mendoza de condicionar el uso del estadio a la entrega de boletos y palcos para los partidos del América como local.

En sus palabras: “El protagónico Alcalde de Benito Juárez ha amenazado a la Liga MX y al América con cerrar el Estadio... En apariencia, el señor Luis Mendoza está molesto porque no le han dado más palcos y boletos para los juegos del América como local...”, expresó el comunicador.

Faitelson cuestiona la justificación oficial
Faitelson cuestiona la justificación oficial sobre una emergencia médica e inundaciones en el estadio

La acusación se da en medio de una creciente tensión entre autoridades locales y la Liga MX, que ha utilizado el inmueble mientras el Estadio Azteca se encuentra en remodelación.

La medida implica que el encuentro entre América y Pachuca se jugará sin público, lo que ha generado molestia entre aficionados y cuestionamientos sobre la gestión del recinto.

“La Alcaldía Benito Juárez le ha cerrado el Estadio de la Ciudad de los Deportes al América... El América-Pachuca de mañana, sin aficionados”, agregó Faitelson.

El periodista también cuestionó la oportunidad del comunicado oficial, en el que la alcaldía informó sobre una emergencia médica en el estadio, aparentemente relacionada con inundaciones en los accesos.

El caso abre debate sobre
El caso abre debate sobre el uso político de espacios deportivos y la transparencia en eventos masivos

“¿La emergencia médica de la que habla la Alcaldía Benito Juárez en el Estadio de la Ciudad de los Deportes ocurrió hoy? Si no es así, ¿por qué hasta hoy lo hacen público?”, publicó junto a imágenes de calles anegadas y mensajes de WhatsApp entre personal operativo.

Las imágenes muestran vehículos de emergencia y zonas afectadas por el agua, aunque no se ha confirmado si el incidente ocurrió el mismo día del anuncio.

En una de las capturas se lee: “Hoy no va a pasar, porque es el acceso de los aficionados”, mientras otra indica: “Ya está ingresando”, en referencia a la operación de emergencia.

Hasta el momento, la alcaldía no ha emitido una respuesta directa a las declaraciones del periodista, aunque fuentes cercanas aseguran que la decisión se tomó por motivos de seguridad y no por intereses personales. El caso ha generado debate sobre el uso político de espacios deportivos y la transparencia en la gestión de eventos masivos.

