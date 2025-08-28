Ex campeón del mundo asegura que Canelo Álvarez puede convertirse en el mejor mexicano de todos los tiempos

Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

Saúl Canelo Álvarez se ha convertido en la cara del boxeo mexicano y en una figura de este deporte a nivel mundial. Y ahora, a tan solo unos días para que se suba al ring a defender nuevamente su campeonato indiscutido de las 168 libras, un ex campeón del mundo aseguró que el tapatío puede convertirse en el mejor pugilista azteca de la historia.

El campeón mexicano se enfrentará a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada por el campeonato absoluto del peso supermediano. Álvarez pondrá en juego sus cuatro fajillas mundiales ante un estadounidense invicto que escalará dos divisiones de peso.

Regis Prograis considera que Canelo Álvarez puede ser el mejor boxeador mexicano de la historia

En entrevista con FightHub, TV, Regis Prograis señaló que si Crawford fuera a pelear contra otro peleador más grande ganaría, sin embargo, como se trata de Canelo, esto no pasará. Además, aseguró que el tapatío puede convertirse en el mejor peleador mexicano de la historia.

“Si se trata de otro peleador más grande, iría con Crawford. Pero hablamos de Canelo, este puede ser, y mucha gente quizá me mate por decirlo, pero este puede ser el mejor peleador mexicano de la historia, o al menos uno de ellos”, comentó el ex campeón mundial.

Para Prograis, la diferencia de peso y la capacidad de soportar los embates rivales son elementos fundamentales en el boxeo profesional y remarcó que la existencia de divisiones de peso responde precisamente a la importancia de estos factores, lo que evidencia cómo el deporte busca equilibrar las condiciones físicas entre los contendientes.

“Yo, personalmente, no lo veo, mucha gente cree que Crawford puede vencer a Canelo, pero esa resistencia al golpe es algo distinto. Por algo existen las divisiones de peso”, finalizó.

Boxing - Jack Catterall v Regis Prograis - Co-op Live Arena, Manchester, Britain - October 26, 2024 Jack Catterall in action against Regis Prograis Action Images via Reuters/Lee Smith

Canelo Álvarez en busca de aumentar su legado ante Crawford

El reto de enfrentar a Crawford representa para el pugilista de Guadalajara una oportunidad de aumentar su legado como boxeador profesional, pues el estadounidense se ha convertido en uno de los mejores pugilistas de la última década.

El estadounidense, ampliamente reconocido por su dominio durante la última década, ha consolidado su posición como referente del deporte tras coronarse campeón encuatro categorías distintas y lograr la unificación de títulos en dos divisiones, hazañas pocas veces vistas en la era de los cuatro organismos principales (CMB,AMB,OMByFIB).

Boxing - Canelo Alvarez & Terence Crawford Press Conference - Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia - June 20, 2025 Canelo Alvarez and Terence Crawford during the press conference REUTERS/Hamad I Mohammed

El récord impecable de Crawford, quien mantiene su invicto y ha cosechado campeonatos mundiales en diferentes pesos, contribuye a su prestigio dentro del pugilismo moderno. Este historial no solo lo posiciona entre los mejores boxeadores de la actualidad, sino que define el reto para cualquier adversario que aspire a enfrentarlo y superar su marca. Para el boxeador tapatío, plantear una contienda contra un oponente de estas características implica un desafío mayúsculo, pero también una posibilidad única de sumar logros de alto calibre a su carrera y ubicarse en la elite histórica del deporte.