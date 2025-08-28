Bam Rodríguez revela cuáles serán las claves para que Crawford venza a Canelo Álvarez: “Solo necesita un golpe”

Jesse Bam Rodríguez afirma quién es su favorito para la pelea Canelo vs Crawford (Crédito obligatorio: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Las múltiples opiniones del combate que sostendrán Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford siguen saliendo a semanas de la pelea, pues en una reciente entrevista, Jesse Bam Rodríguez reveló las claves que necesitará el estadounidense para vencer al tapatío.

La cita está programada para el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde el mexicano expondrá su campeonato indiscutido de las 168 libras ante un Bud Crawford que subirá de peso dos divisiones.

Las expectativas que se han generado sobre la función son grandes debido a la calidad de ambos boxeadores, quienes se han convertido en los referentes del boxeo en la última década. Más allá de los títulos y la rivalidad, el enfrentamiento entre Álvarez y Crawford representa una oportunidad única para determinar quién domina la clasificación libra por libra en la actualidad. Así que el resultado de esta pelea podría redefinir el panorama del boxeo a nivel mundial y establecer al nuevo referente indiscutido del deporte.

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su tercer careo rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre (Captura de pantalla | The Ring)

Bam Rodríguez revela las claves que necesitará Crawford para vencer a Canelo

En entrevista con The Ring, Jesse Bam Rodríguez reveló cuáles serán las claves para que Crawford derrote a Canelo. Según las declaraciones del campeón mundial, el estadounidense tendrá que mantener a “raya” al mexicano. Sin embargo, también mencionó que el tapatío solo necesitará un solo golpe para salir victorioso.

“Creo que Crawford saldrá victorioso si logra mantener a Canelo a raya durante 12 asaltos. Pero con Canelo solo se necesita un golpe. Es una jugada arriesgada para Crawford, pero lo favorezco. Tiene lo necesario para vencer a Canelo. Es uno de los mejores en cuanto a habilidades”, declaró el campeón del mundo.

Canelo llega como favorito en las apuestas ante Crawford

El boxeador jalisciense se presenta como el favorito en las apuestas para su próximo combate, respaldado por su condición de campeón absoluto y un historial profesional que incluye victorias notables y un destacado número de nocauts. Su dominio en la división y la solidez de sus actuaciones anteriores refuerzan la percepción de superioridad frente a su retador, Bud, quien llega a la contienda con varios factores en contra.

Boxing - Canelo Alvarez & Terence Crawford Press Conference - Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia - June 20, 2025 Canelo Alvarez and Terence Crawford during the press conference REUTERS/Hamad I Mohammed

Y es que la diferencia de peso representa un desafío considerable para el estadounidense, quien además enfrenta un periodo de inactividad previo a este enfrentamiento. Su última aparición en el ring fue en agosto de 2024, cuando se impuso a Israil Madrimov por decisión unánime en la disputa por el título superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Aunque obtuvo la victoria, su desempeño en esa ocasión no alcanzó el nivel que muchos esperaban de un aspirante a la unificación de campeonatos.

Sin embargo, a pesar de estas desventajas, la visión de varios especialistas introduce un matiz relevante en el análisis previo al combate. Según estos expertos, la inteligencia táctica de Bud dentro del cuadrilátero podría convertirse en un factor decisivo, abriéndole la posibilidad de conquistar una tercera división y aspirar a la unificación de los cuatro títulos principales.