Julio César Chávez se reencuentra con su hijo Junior tras obtener su libertad condicional: así fue el emotivo momento

Julio César Chávez protagonizó un emotivo encuentro con su hijo Chávez Jr. luego de que dejó la prisión

Julio César Chávez Jr. obtuvo su libertad condicional luego de que se realizó su primera audiencia el sábado 23 de agosto en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 en Hermosillo, Sonora. Tras ser vinculado a proceso por su posible participación en el delito de tráfico de armas y delincuencia organizada, el boxeador mexicano seguirá su proceso fuera de prisión.

El Junior se reunió con su familia luego de semanas complicadas por su deportación desde Estados Unidos, recientemente se dio a conocer un video que captó el emotivo momento en el que Julio César Chávez se reencontró con su hijo en libertad.

Y es que, una vez que Chávez Jr. salió de prisión aprovechó la oportunidad para acudir a un gimnasio y retomar sus entrenamientos de box. Fue ahí en un gimnasio en Hermosillo donde se dio la emotiva escena.

Así fue el reencuentro de Julio César Chávez con su hijo Junior tras salir de prisión

Así fue el reencuentro de Julio César Chávez con su hijo el Junior

A través de redes sociales se difundió un video que captó el momento en el que el César del boxeo se encuentra con su hijo y se dan un abrazo tras todo lo que ha vivido la familia Chávez. Se observa al Junior sonriente al encontrarse con su papá, por lo que le extiende la mano para saludarlo.

Por su parte, Julio César Chávez tomó a su hijo con ambas manos y le dio un beso como muestra de su cariño, posteriormente lo abrazó fuertemente. Iniciaron con una breve conversación sobre retomar sus entrenamientos de boxeo.

Previamente circuló un video en donde se captó al Junior entrenando boxeo luego de dejar la prisión en Hermosillo. Julio César Chávez Jr. volvió a la actividad deportiva tras obtener su libertad condicional.

Julio César Chávez Jr. regresa a sus entrenamientos de boxeo

El ex campeón mundial de boxeo fue visto en un gimnasio de Hermosillo, Sonora, donde retomó sus entrenamientos mientras espera su segunda audiencia y conocer su situación lega.

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo tras obtener su libertad condicional

Circuló un video que muestra a Chávez Jr. entrenando con guantes de boxeo, evidenciando un buen estado físico pese a las semanas que pasó detenido en California y al proceso de deportación que enfrentó en Estados Unidos. Esta aparición marca la primera vez que el deportista realiza actividad física pública desde que obtuvo la libertad condicional.

El entrenamiento tuvo lugar en el Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, ubicado en Aldama #42, Colonia San Benito, en Hermosillo. La cuenta de Instagram del gimnasio compartió imágenes del ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), acompañadas del mensaje: “Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada”.