México Deportes

Julio César Chávez se reencuentra con su hijo Junior tras obtener su libertad condicional: así fue el emotivo momento

En redes sociales compartieron el video que captó la reacción del ex boxeador al ver a su hijo fuera de prisión

Por Luz Coello

Guardar
Julio César Chávez protagonizó un emotivo encuentro con su hijo Chávez Jr. luego de que dejó la prisión Crédito: IG/ @coliseoboxingclub

Julio César Chávez Jr. obtuvo su libertad condicional luego de que se realizó su primera audiencia el sábado 23 de agosto en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 en Hermosillo, Sonora. Tras ser vinculado a proceso por su posible participación en el delito de tráfico de armas y delincuencia organizada, el boxeador mexicano seguirá su proceso fuera de prisión.

El Junior se reunió con su familia luego de semanas complicadas por su deportación desde Estados Unidos, recientemente se dio a conocer un video que captó el emotivo momento en el que Julio César Chávez se reencontró con su hijo en libertad.

Y es que, una vez que Chávez Jr. salió de prisión aprovechó la oportunidad para acudir a un gimnasio y retomar sus entrenamientos de box. Fue ahí en un gimnasio en Hermosillo donde se dio la emotiva escena.

Así fue el reencuentro de Julio César Chávez con su hijo Junior tras salir de prisión

Así fue el reencuentro de
Así fue el reencuentro de Julio César Chávez con su hijo el Junior (IG/ @diegosotobox)

A través de redes sociales se difundió un video que captó el momento en el que el César del boxeo se encuentra con su hijo y se dan un abrazo tras todo lo que ha vivido la familia Chávez. Se observa al Junior sonriente al encontrarse con su papá, por lo que le extiende la mano para saludarlo.

Por su parte, Julio César Chávez tomó a su hijo con ambas manos y le dio un beso como muestra de su cariño, posteriormente lo abrazó fuertemente. Iniciaron con una breve conversación sobre retomar sus entrenamientos de boxeo.

Previamente circuló un video en donde se captó al Junior entrenando boxeo luego de dejar la prisión en Hermosillo. Julio César Chávez Jr. volvió a la actividad deportiva tras obtener su libertad condicional.

Julio César Chávez Jr. regresa a sus entrenamientos de boxeo

El ex campeón mundial de boxeo fue visto en un gimnasio de Hermosillo, Sonora, donde retomó sus entrenamientos mientras espera su segunda audiencia y conocer su situación lega.

Julio César Chávez Jr. regresó
Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo tras obtener su libertad condicional (IG/ @coliseoboxingclub)

Circuló un video que muestra a Chávez Jr. entrenando con guantes de boxeo, evidenciando un buen estado físico pese a las semanas que pasó detenido en California y al proceso de deportación que enfrentó en Estados Unidos. Esta aparición marca la primera vez que el deportista realiza actividad física pública desde que obtuvo la libertad condicional.

El entrenamiento tuvo lugar en el Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, ubicado en Aldama #42, Colonia San Benito, en Hermosillo. La cuenta de Instagram del gimnasio compartió imágenes del ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), acompañadas del mensaje: “Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada”.

Temas Relacionados

Julio César Chávez Jr.Julio César Chávezboxeomexico-deportes

Más Noticias

Pumas anuncia un cambio de horario para su partido contra Atlas

El duelo en el Olímpico se jugará una hora antes de lo previsto, en medio de especulaciones por posibles ajustes ante condiciones climáticas

Pumas anuncia un cambio de

Este es el salario de Nathan Silva, jugador que podría salir de Pumas para ir a Brasil

El club analiza la salida de un defensor extranjero para liberar plaza y facilitar la llegada de un nuevo atacante

Este es el salario de

¿Cuándo y por dónde ver el sorteo de la UEFA Champions Leagues en México?

El evento definirá los cruces de la fase inicial del torneo europeo más importante, con transmisión en vivo desde Mónaco

¿Cuándo y por dónde ver

La reacción de David Faitelson al regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1: “Puede ser bueno y también malo”

El piloto mexicano volverá a competir en el máximo circuito automovilístico tras tener varios meses de descanso

La reacción de David Faitelson

Inteligencia Artificial predice los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX

Modelos estadísticos anticipan marcadores cerrados, ventajas locales y posibles empates en una fecha decisiva del torneo

Inteligencia Artificial predice los resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué el testimonio de

Por qué el testimonio de El Mayo Zambada sería clave para EEUU, según Jesús Lemus

Caen dos hombres en Guanajuato tras ataque armado contra miembros de la FGE

Desmantelan células de “Chico Humo y su Banda” y Los Cheches en Oaxaca tras cateos por narcomenudeo

Cómplices de “El Mayo” Zambada, “en la tablita” tras declararse culpable en EEUU, según Héctor de Mauleón

Fiscalía refuerza investigación por homicidio de dos familias en Guadalajara y El Arenal

ENTRETENIMIENTO

El síndrome que tendría Cazzu

El síndrome que tendría Cazzu por el cual habría andado con Nodal, según psicóloga

A sus 72 años, Verónica Castro pide empatía para la tercera edad y así habla de su vejez: “Necesito que alguien me cuide”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras protagonizan encuentro

Joanna Vega-Biestro explota contra Adrián Marcelo por decir que gana 27 mil pesos al mes: “Tus datos son por programa”

¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

DEPORTES

Este es el salario de

Este es el salario de Nathan Silva, jugador que podría salir de Pumas para ir a Brasil

¿Cuándo y por dónde ver el sorteo de la UEFA Champions Leagues en México?

La reacción de David Faitelson al regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1: “Puede ser bueno y también malo”

Inteligencia Artificial predice los resultados de la Jornada 7 de la Liga MX

Quién es Gerardo Rojano “Coloso”, el estudiante de la UNAM que impuso una de ultraciclismo en Cuba