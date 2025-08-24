México Deportes

Juegos Panamericanos Junior: así fue la participación de la delegación mexicana en Asunción 2025

La nueva generación deportiva cierra su participación con logros importantes y aseguraron cupos para la próxima justa en Lima, Perú

Por Mariana Campos

Pese a que se esperaba una mayor cosecha de medallas, los representantes mexicanos mostraron el avance que ha tenido el deporte nacional a nivel continental. (Olimpismo Mexicano)

La delegación mexicana finalizó su participación en los II Juegos Panamericanos Junior, celebrados en Asunción, Paraguay, con un balance de resultados que evidencia tanto el desarrollo de la nueva generación de deportistas como el potencial de futuro para el país en el deporte continental.

De acuerdo con el tablero general, el equipo mexicano alcanzó 129 medallas y logró la clasificación de 26 atletas para la próxima edición de los Juegos Panamericanos en Lima 2027, aunque se espera que en los próximos años se puedan conseguir más plazas.

Durante 16 días, 381 atletas de México compitieron en 42 disciplinas deportivas, cubriendo casi la totalidad del programa de la competencia. El desempeño más destacado provino del atletismo y la natación, donde México conquistó 19 medallas en atletismo y 15 en natación.

El medallero final situó a México en cuarta posición, detrás de Brasil, que lideró la tabla con 175 medallas, seguido por Estados Unidos con 142 y Colombia con 115. Sin embargo, el cómputo de medallas doradas permitió a la delegación mexicana superar a otros países en número total de preseas ganadas. Según el desglose, la suma final para México fue de 29 medallas de oro, 45 de plata y 55 de bronce.

Las medallistas mundiales llegaron a Paraguay para demostrar por qué son consideradas como parte de la élite. (REUTERS/Hollie Adams)

Las promesas del deporte mexicano

Uno de los momentos sobresalientes para el deporte nacional se produjo con Dafne Juárez, quien consiguió dos plazas en atletismo: una en 1,500 metros y otra en 5,000 metros. Esta doble clasificación la situó como la única atleta mexicana con este logro en los Panamericanos Junior.

En el ámbito de la natación, Celia Pulido fue la deportista con mayor número de preseas para México, acumulando un total de cinco. Pulido obtuvo oro en 100 metros dorso, plata en 200 metros dorso, plata en el relevo 4 x 100 metros estilo libre femenil, bronce en el relevo 4 x 100 combinado femenil y bronce en el relevo 4 x 100 estilo libre mixto. Un resultado parecido para David Vazquez quien ganó 3 medallas: 2 de oro y una de plata en el trampolín de 3 metros varonil; mientras que la Natación Artística barrió con 3 oros de 3 posibles.

Para instituciones oficiales, la experiencia adquirida en Asunción marcó un punto de inflexión para los jóvenes atletas. Según el medio, estos resultados son fruto de “gran trabajo, pasión y esfuerzo”, factores que permitieron a múltiples integrantes de la delegación mexicana forjar un aprendizaje clave para las próximas justas internacionales.

La nadadora se consagró como la mejor atleta mexicana en Asunción 2025. (Foto: IG / celia.pulidoo)

De cara a Los Ángeles 2028

Por otro lado, el Comité Olímpico Mexicano fue señalado por varias delegaciones como un actor clave en el acompañamiento y el respaldo a los atletas nacionales. Durante la competencia, diversas delegaciones destacaron el papel de la organización al fungir como aliada del equipo mexicano.

En el reparto de plazas hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027, México aseguró 16 plazas distribuidas entre 15 individuales y una por equipos, abarcando siete pruebas masculinas y nueve femeninas. Esta obtención de cupos fue considerada como uno de los logros principales, dado el proceso de renovación generacional y el objetivo de aumentar la base de atletas con experiencia internacional.

El ambiente en Asunción ofreció condiciones para que la delegación mexicana cosechara tanto resultados como aprendizajes, lo que perfila a los atletas juveniles como elementos relevantes en la planeación deportiva nacional rumbo a los eventos continentales y, sobre todo, de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en donde varios de estos atletas podrían participar.

El cierre de los Juegos Panamericanos Junior dejó un registro de esfuerzo colectivo por parte del equipo mexicano, un acumulado de experiencia internacional y una proyección hacia la cita en Lima 2027, en la que estos jóvenes buscarán ampliar la presencia de México en el escenario deportivo hemisférico.

