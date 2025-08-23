Místico, Neón y Titán triunfan sobre los Guerreros Laguneros en el Viernes Espectacular del CMLL en la Arena México

(X / CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volvió a ofrecer una velada llena de emociones en la Arena México con la más reciente edición del Viernes Espectacular. La función cumplió con las expectativas de los aficionados, al combinar combates internacionales, enfrentamientos de tercias y defensas de campeonatos que mantuvieron la adrenalina hasta el final.

La noche culminó con una de las luchas más esperadas, donde el Sky Team, conformado por Místico, Titán y Neón, derrotó a los Guerreros Laguneros en un encuentro que mostró la química y la experiencia de los veteranos frente a la potencia de los retadores. La victoria reafirmó el dominio del Sky Team en la categoría de tercias y dejó a la afición con grandes aplausos.

Previo a este enfrentamiento estelar, el grupo United Empire logró defender exitosamente los campeonatos de parejas de NJPW Strong frente a La Escuadra, demostrando su consolidación como uno de los equipos internacionales más fuertes que han pisado la Arena México en los últimos meses.

Otro de los momentos destacados de la noche fue el triunfo de Esfinge, quien consiguió una victoria sorpresiva en un duelo relámpago frente a Donovan Dijak, consolidando su reputación como uno de los luchadores más ágiles y estratégicos del CMLL. La victoria se convirtió en un ejemplo del talento y la determinación del gladiador, quien sigue ascendiendo dentro de la empresa.

En la categoría femenil, India Sioux y Princesa Sugehit vencieron a Las Valientitas (Hera y Olympia), dejando claro que la división femenina continúa ganando protagonismo y ofreciendo combates de alto nivel técnico y físico, que se han convertido en un atractivo fundamental para los Viernes Espectaculares.

Además, la noche contó con la participación de Los Demonios Samurais (Okumura y Yutani) y Taiji Ishimori, quienes se impusieron a Los Viajeros del Espacio (Futuro, Hombre Bala Jr. y Max Star). El encuentro destacó por su velocidad y coordinación entre los equipos, lo que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos durante toda la contienda.

Finalmente, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II y Troglodita vencieron a Alexius, Blue Shark y El Vigía, consolidando una velada completa que combinó experiencia, talento internacional y sorpresas que los aficionados del CMLL disfrutaron al máximo.

Con estos resultados, la Arena México reafirmó su relevancia como sede principal de la lucha libre en el país, ofreciendo un espectáculo que combina tradición, técnica y entretenimiento para todos los públicos. El CMLL continúa consolidándose como la casa de grandes encuentros y figuras internacionales que atraen tanto a fanáticos locales como a seguidores extranjeros.