Isaac del Toro podría quedar fuera de la Deutschland Tour 2025: UAE Team Emirates no lo incluye en su alineación

El mexicano no figura entre los 106 ciclistas inscritos para la carrera alemana, que arranca este jueves en Schwerin

Por Gerardo Lezama

El ciclista mexicano Isaac del Toro no aparece en la lista oficial de salida de la Deutschland Tour 2025, publicada este miércoles por la organización del evento.

La carrera, que se disputará del 21 al 24 de agosto, contará con 106 corredores de 18 equipos WorldTour y ProTeam, pero el nombre del tijuanense no figura entre los seleccionados del UAE Team Emirates.

La escuadra emiratí estará representada por Jonathan Milan, Simone Consonni, Ryan Gibbons, Patrick Konrad, Jacopo Mosca y Edward Theuns, en una alineación claramente orientada a etapas planas y llegadas masivas.

Del Toro, conocido por su perfil escalador y su capacidad en terrenos quebrados, podría estar siendo reservado para otras competencias de cierre de temporada, aunque el equipo no ha emitido una postura oficial.

La ausencia llama la atención, especialmente tras los resultados sólidos que el mexicano ha cosechado en 2025. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran:

  • 5.º lugar en la clasificación general del Tour de Romandía, donde fue protagonista en la etapa reina con final en Thyon 2000.
  • Top 10 en la Vuelta a Burgos, con un 9.º lugar en la general y buenas sensaciones en la subida a Lagunas de Neila.
  • Participación en el Tour de Suiza, donde finalizó 14.º en la general y fue parte activa en las fugas de montaña.
  • Campeón nacional contrarreloj de México, título que obtuvo en junio en Aguascalientes.

Estos resultados han consolidado a Del Toro como una de las promesas más firmes del ciclismo latinoamericano, y su progresión ha sido seguida de cerca por medios especializados y aficionados.

Su ausencia en Alemania no implica una pausa definitiva, pero sí abre interrogantes sobre la planificación del UAE para el cierre de temporada.

Fuentes cercanas al equipo han señalado que Del Toro estaría contemplado para las clásicas italianas de septiembre, como el Giro dell’Emilia y la Coppa Agostoni, donde su perfil se adapta mejor a los recorridos montañosos.

También se especula que podría tener participación en el Tour de Croacia o en pruebas de un día en Francia, aunque esto dependerá de su estado físico y de las decisiones técnicas del equipo.

Por ahora, el mexicano seguirá entrenando en Europa, enfocado en mantener su nivel competitivo. A sus 21 años, su evolución sigue siendo constante, y cada carrera en la que participa deja señales de su madurez deportiva.

La Deutschland Tour se correrá en cuatro etapas, con inicio en Schwerin y final en Saarbrücken. Aunque Del Toro no estará presente, su temporada aún tiene margen para nuevos logros.

