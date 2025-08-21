México Deportes

Es oficial, Místico se enfrentará a MJF en el 92 aniversario del CMLL, mascara vs campeonato

El luchador mexicano aseguró que puede poner en juego su incógnita ante la cabellera o título del gladiador de AEW

Por Gerardo Lezama

Guardar
El Místico enfrentará a MJF,
El Místico enfrentará a MJF, título vs máscara. | Fernanda López-Castro

El camino al 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre sigue su curso, en esta ocasión uno de sus luchadores emblemas se presentó a su noticiero oficial para hablar de un reto lanzado el pasado viernes 15 de agosto.

MJF gladiador de la empresa All Elite Wrestling (AEW) vino a México para defender el título Mundial Semicompleto del CMLL ante Zandokan Jr., al término de la lucha Místico llegó tras un reto lanzado por el luchador de Estados Unidos para luego quitarle la máscara.

El reto era una lucha en el 92 aniversario con la estipulación Título vs Máscara, mismo que en el noti del Consejo Mundial, el príncipe de plata y oro aceptó y solo falta la firma del contrato para que se ponga en cartelera.

El luchador mexicano Místico retó a MJF a una lucha mascara vs campeonato en el 92 aniversario. (Crédito: Cuenta de Instagram @CMLL_OFICIAL)

“Yo sé que le ganó a Templario, sé que le ganó a Averno, ahora sé que le ganó a Zandokan y creo que anda muy crecido”, comentó Místico sobre MJF que lleva una racha de victorias en suelo mexicano.

“Y ahora sí esto es la entrada de ser uno de los protagonistas del 92 aniversario, como se lo dije en el micrófono, soy capaz de poner en juego mi máscara contra su cabellera o su campeonato”, sentenció el príncipe de Plata y Oro.

Ante esto falta la respuesta de MJF que se encuentra en Estados Unidos con su empresa AEW, esperando que se dé todo para una firma de contrato y que se haga una lucha más entre ambos gladiadores.

Cabe señalar que el 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se celebrará el 19 de septiembre de 2025, en la mítica Arena México, es el evento máximo de la empresa y que pone en el foco de atención el pancracio mexicano.

Con esta lucha ya habría 3 confirmadas, Rey Bucanero se medirá ante el Felino en un cabellera vs cabellera, el campeonato de parejas femenil también se expondría y por último una ruleta de parejas donde participan Último Guerrero, Averno, Dragon Rojo Jr., Bárbaro Cavernario, Efinge y Valiente expondrán sus incógnitas y cabello.

Místico reta a MJF a
Místico reta a MJF a una lucha de máscara vs cabellera o campeonato en el 92 aniversario del CMLL. Imagen cuenta de X @CMLL_OFICIAL.

Los roces entre el príncipe de plata y oro y el miembro del Hurt Business no es nuevo, ya llevan distintos enfrentamientos, resaltando el de AEW Grand Slam celebrado en la Arena México el pasado 18 de junio.

En el evento estelar Místico perdió ante MJF con un foul tras la distracción del árbitro, lo que provocó que su rivalidad se encendiera más y llegar a una lucha de apuestas en el 92 aniversario del CMLL.

Temas Relacionados

MísticoCMLLMJFLucha LibreAEWmexico-deportes

Más Noticias

Volador Jr. derrota a Difunto en la Arena Puebla tras ser dominado gran parte del combate

El líder de los “Depredadores” se impuso en la batalla estelar con una espectacular entrada y un cierre estratégico que sorprendió al público

Volador Jr. derrota a Difunto

Blue Panther Jr. reta a Akuma por el Campeonato Nacional de Peso Completo en la Arena México

El lagunero sorprendió al vencer al campeón en lucha de tercias y lo desafió para este martes 26 de agosto

Blue Panther Jr. reta a

Tinieblas Jr. espera que su hijo Tinieblas 3G lleve su legado a la WWE: “tiene estatura, físico y pasión por la lucha”

El histórico luchador reveló que su heredero, de 26 años, entrena en la Arena México con la meta de triunfar en la empresa estadounidense

Tinieblas Jr. espera que su

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

El “Gallito Feliz” fue visto en la zona de palcos del Estadio Chase en Florida

Captan a Cristian Castro apoyando

México obtiene dos oros en atletismo durante los Juegos Panamericanos Junior

Juárez y Sánchez lideran jornada histórica en pista; el equipo tricolor se afianza en el medallero continental

México obtiene dos oros en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados que viajaban en

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento forzado hacia Guatemala por violencia: los acusa de posibles vínculos con criminales

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Los habitantes viven la cuarta gala de nominación

Amiga de Maribel Guardia revela las condiciones que puso para trabajar con Imelda Tuñón en la misma obra de teatro

Alfredo Adame se aleja del ‘hate’ y elogia a Ángela Aguilar: “Es una belleza que canta como los ángeles”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Comienza la dinámica de los cerditos

Descubre el paraíso poblano donde el agua es tan turquesa que parece irreal

DEPORTES

Volador Jr. derrota a Difunto

Volador Jr. derrota a Difunto en la Arena Puebla tras ser dominado gran parte del combate

Blue Panther Jr. reta a Akuma por el Campeonato Nacional de Peso Completo en la Arena México

Tinieblas Jr. espera que su hijo Tinieblas 3G lleve su legado a la WWE: “tiene estatura, físico y pasión por la lucha”

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

México obtiene dos oros en atletismo durante los Juegos Panamericanos Junior