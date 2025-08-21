Es oficial, Místico se enfrentará a MJF en el 92 aniversario del CMLL, mascara vs campeonato

El Místico enfrentará a MJF, título vs máscara. | Fernanda López-Castro

El camino al 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre sigue su curso, en esta ocasión uno de sus luchadores emblemas se presentó a su noticiero oficial para hablar de un reto lanzado el pasado viernes 15 de agosto.

MJF gladiador de la empresa All Elite Wrestling (AEW) vino a México para defender el título Mundial Semicompleto del CMLL ante Zandokan Jr., al término de la lucha Místico llegó tras un reto lanzado por el luchador de Estados Unidos para luego quitarle la máscara.

El reto era una lucha en el 92 aniversario con la estipulación Título vs Máscara, mismo que en el noti del Consejo Mundial, el príncipe de plata y oro aceptó y solo falta la firma del contrato para que se ponga en cartelera.

El luchador mexicano Místico retó a MJF a una lucha mascara vs campeonato en el 92 aniversario. (Crédito: Cuenta de Instagram @CMLL_OFICIAL)

“Yo sé que le ganó a Templario, sé que le ganó a Averno, ahora sé que le ganó a Zandokan y creo que anda muy crecido”, comentó Místico sobre MJF que lleva una racha de victorias en suelo mexicano.

“Y ahora sí esto es la entrada de ser uno de los protagonistas del 92 aniversario, como se lo dije en el micrófono, soy capaz de poner en juego mi máscara contra su cabellera o su campeonato”, sentenció el príncipe de Plata y Oro.

Ante esto falta la respuesta de MJF que se encuentra en Estados Unidos con su empresa AEW, esperando que se dé todo para una firma de contrato y que se haga una lucha más entre ambos gladiadores.

Cabe señalar que el 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se celebrará el 19 de septiembre de 2025, en la mítica Arena México, es el evento máximo de la empresa y que pone en el foco de atención el pancracio mexicano.

Con esta lucha ya habría 3 confirmadas, Rey Bucanero se medirá ante el Felino en un cabellera vs cabellera, el campeonato de parejas femenil también se expondría y por último una ruleta de parejas donde participan Último Guerrero, Averno, Dragon Rojo Jr., Bárbaro Cavernario, Efinge y Valiente expondrán sus incógnitas y cabello.

Los roces entre el príncipe de plata y oro y el miembro del Hurt Business no es nuevo, ya llevan distintos enfrentamientos, resaltando el de AEW Grand Slam celebrado en la Arena México el pasado 18 de junio.

En el evento estelar Místico perdió ante MJF con un foul tras la distracción del árbitro, lo que provocó que su rivalidad se encendiera más y llegar a una lucha de apuestas en el 92 aniversario del CMLL.