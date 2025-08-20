Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas: “Perdió la calma”

Ojitos Meza aconsejó a Chicharito Hernández tras sus constantes polémicas (X/ @ch14_)

Desde que Javier Chicharito Hernández regresó a la Liga MX para disfrutar de sus últimos años como futbolista, con Chivas ha protagonizado más polémicas que goles. El delantero de Guadalajara se ha envuelto en controversias que han provocado que la afición lo critique arduamente.

Enrique Ojitos Meza lamentó esta situación que está enfrentando Chicharito, ya que recordó el joven futbolista que se convirtió en uno de los máximos goleadores de la selección mexicana. El reconocido entrenador se animó a compartirle un consejo a Hernández Balcázar.

En una reciente entrevista para el programa Faitelson sin Censura de TUDN, el ex técnico de Cruz Azul se animó a compartir unas palabras de aliento dirigidas a Chicharito, esto con la finalidad de que evite involucrarse en más controversias mediáticas.

Ojitos Meza le pide a Chicharito Hernández “no perder la calma”

Ojitos Meza le pide a Chicharito Hernández “no perder la calma” (Mexsports)

Cuando David Faitelson le preguntó su opinión sobre el panorama del delantero de 37 años, el Ojitos Meza explicó que lo que le falta a Chicharito es “suavidad”, que deje de creer que todos están en su contra.

“Que se suavice. Nadie está en contra de él. Sí, fue el niño querido de todo México. Todos disfrutamos de sus logros, de sus, de sus andanzas en el fútbol porque nos gustaba cómo jugaba. Y yo lo conozco a él desde que era niño. Yo lo único que le pediría es que se suavice un poco. Nadie está en contra de él, pero él pierde la calma con mucha frecuencia y eso me parece que no es bueno”, explicó.

Reconoció que las lesiones sí le perjudicaron desde que regresó a México, pero el entrenador mexicano consideró que la edad sí es un factor importante. “Me parece venía un poquito enfermo, venía un poquito lesionado y eso ha traído como consecuencia, eso es la edad también. Ya no es lo mismo los tres mosqueteros que diez años después. Ya no es lo mismo”, agregó.

Chicharito reaparece y vuelve a provocar en redes con su controversial mensaje “interesante” Crédito: Tik Tok/ @chicha14_

Por otra parte, insistió que las últimas polémicas de Chicharito son consecuencia de su falta de “suavidad”, describió que Javier Hernández se engancha con todos los comentarios que recibe, así que se ha puesto en situaciones vulnerables.

“A Javier yo creo que le falta un poquitito de suavidad, que se suavice. No puedes en todos lados sentirte agredido, no puedes creer que siempre tienes la razón. Por eso Dios te dio una boca y dos orejas, para oír mucho y para hablar menos”, finalizó.

La ausencia prolongada de Chicharito en la cancha ha coincidido con una creciente atención sobre su comportamiento extradeportivo. La polémica que rodea al exjugador del Real Madrid no se limita a su inactividad futbolística, sino que se ha trasladado al terreno digital, donde sus publicaciones han sido objeto de escrutinio y sanción.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tuvo que intervenir imponiendo una multa económica y un apercibimiento tras determinar que el futbolista promovió estereotipos sexistas en sus comentarios, según el comunicado oficial que publicaron.