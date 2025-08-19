México queda eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

El equipo mexicano de la Liga Swing Perfecto de Chihuahua quedó eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 tras perder 6-0 ante Japón. Imagen cuenta de X @LittleLeague

El representativo mexicano de la Liga Swing Perfecto de Chihuahua fue eliminado este martes de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, tras perder 6-0 ante Japón en un duelo de eliminación directa disputado en el estadio Howard J. Lamade, ante más de 15 mil aficionados.

Desde el primer episodio, el equipo japonés impuso condiciones con un rally de cuatro carreras, incluyendo un jonrón de tres anotaciones por parte de Tensei Yazawa, quien conectó una recta alta del abridor mexicano Iker Castañeda. El lanzador tricolor no logró contener la ofensiva asiática, que mostró disciplina, velocidad y poder desde el inicio.

Por su parte, el pitcher japonés Yushi Yamamoto ofreció una actuación dominante: permitió solo tres imparables, ponchó a ocho rivales y mantuvo el control durante seis entradas completas.

En la quinta, Yamamoto volvió a castigar al equipo mexicano con un cuadrangular de dos carreras que selló el marcador definitivo y provocó una ovación cerrada del público japonés presente.

Japón avanzó a semifinales de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 al vencer a México con una sólida actuación ofensiva y de pitcheo. Imagen cuenta de X @LittleLeague

México intentó reaccionar en la parte baja del sexto inning, cuando Gregorio Madrid conectó un doblete con dos outs, pero la defensa japonesa cerró filas y apagó cualquier intento de remontada.

El equipo mexicano se despide del torneo con un récord de dos victorias (ante Puerto Rico y Panamá) y dos derrotas (frente a China Taipéi y Japón).

A pesar de la eliminación, el conjunto nacional dejó momentos memorables. Destacó el hit de oro ante Panamá, que definió el juego en extra innings, y las actuaciones de peloteros como Madrid, quien acumuló dos cuadrangulares y siete carreras producidas en el torneo.

La derrota marca el fin del camino para México en esta edición, pero también reafirma el talento emergente que sigue surgiendo en las ligas infantiles del país.

México se despide del torneo con dos victorias y dos derrotas, destacando el hit de oro ante Panamá y el desempeño de Gregorio Madrid. Imagen cuenta de X @LittleLeague

El manager Luis Castañeda reconoció el esfuerzo de sus jugadores: “Nos vamos con la frente en alto. Estos niños demostraron carácter, disciplina y amor por el juego”.

Con este resultado, Japón avanza a la ronda semifinal como uno de los favoritos al título, consolidando su reputación como potencia en béisbol infantil.

México, por su parte, regresa a casa con una experiencia invaluable, el respeto internacional y el reconocimiento de miles de aficionados que siguieron su travesía desde Chihuahua hasta Pensilvania.

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas continúa esta semana con los duelos entre Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Venezuela. El campeonato se definirá el próximo domingo 24 de agosto, en una final que promete emociones al límite.